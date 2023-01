Is er iemand 100 procent zeker dat Average Rob geen Iron Man kan afleggen?

Als youtuber Average Rob een video post die ‘Starting The Biggest Challenge Of My Life’ heet, dan gaan zijn fans daar niet licht over. Ze zagen hem al turnen met Nina Derwael, veldrijden met Mathieu Van der Poel, polsstokspringen met Ben Broeders, Belgisch kampioen stokpaardrijden worden, salto’s maken met een jetski en met kruiwagens koersen in de Kempen. Dan is ‘uitdaging’ geen loos begrip, maar zelfs naar de normen van Average Rob is zijn nieuwe plan gestoord: hij en zijn broer Arno The Kid willen een volledige Iron Man doen na zes maanden training.

Omdat tijd vliegensvlug verglijdt, selecteert Humo voor u de opmerkelijkste fragmenten, netjes geduid in ‘Het moment’. Wat? Average Rob en zijn broer Arno beginnen aan de voorbereidingen voor hun Iron Man. Waar? Op het YouTube-kanaal van Average Rob. Waarom is het opvallend? Normaal zou je een amateur niet snel serieus nemen als die over de Iron Man begint, maar van Arno en Rob Van Impe mag je stilaan alles verwachten.

‘And what distance?’, vraagt de man die de lijven van Rob en Arno Van Impe mag analyseren.

‘The full one.’

‘That’s... challenging. What do you do now?’

Arno (kurkdroog): ‘I always run to the bathroom.’

Hun uithouding is niet goed genoeg voor een volledige triatlon, is de duidelijke conclusie na de inspanningstest. Om de 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42 kilometer lopen te overleven, zou Arno zelfs zo’n twintig kilogram vet moeten verliezen, klinkt het.

Elke normale mens gaat met zulke resultaten zuchtend naar huis en begint aan de 10 Miles of de kermiskoers van Vollezele te denken. Niet Rob en Arno. Zeg hen dat iets onmogelijk is en ze doen het voor hun vlog. Stunten met een team waterskiërs, racen in een motor met zijspan, skeleton, worstelen, ijshockey... Het gekke is niet per se dat ze het willen doen, maar dat ze het vaak nog kúnnen ook.

Altijd zit er een grijns om hun lippen en verbetenheid in hun ogen, zo ook als ze hun eetgewoonten staan af te toesten bij de diëtiste van Nafi Thiam en Greg Van Avermaet. Natuurlijk komen ze dan af met hun geliefde koffiekoeken en broodjes preparé, maar daaronder zie je de toewijding er in dikke lagen op liggen. Er moet gelachen worden, maar niet met het plan.

Dat doen ook triatleten Luc en Frederik Van Lierde trouwens niet. Hun conclusie na de zwem- en loopproeven is zelfs hoopgevend: Arno en Rob doen het prima in de lage hartslagzones en Rob zou zijn marathon zelfs net onder de 10 kilometer per uur kunnen afwerken. Tegen dat de Van Lierdes en Van Impes op vraag van die laatste hun handen samenzweerderig op elkaar leggen, geloof je er weer in deze schier onmogelijke missie.

Intussen zijn de lollige broers bijna twee maanden aan het trainen en kun je op Strava zien hoe Average Rob zich afbeult. Elke dag, soms twee keer per dag. Maandag: 10 kilometer lopen. Dinsdag: 2,9 kilometer gezwommen en 40 kilometer gefietst. Woensdag: 12 kilometer lopen. En zo verder, tot hij in juni over de meet komt van die Iron Man. Of niet, hoor ik u denken, maar wie er zijn hand voor in het vuur steekt dat Rob en Arno niet finishen, mag het hier en nu komen zeggen. Wij laten de flamigel voorlopig in de koelkast.