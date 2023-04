‘It's a-me, Mario!’ Hoe een besnord loodgietertje plots een wereldwijd fenomeen werd

Een loodgieter met borstelige snor, knalrode pet en karikaturale Italiaanse tongval is vandaag een generatieoverschrijdend icoon. Een nieuwe animatieblockbuster moet die status kracht bijzetten. Hoe is het voor Super Mario zover kunnen komen?

The Super Mario Bros. Movie is de voorlopige culminatie van wat 42 jaar geleden begon. Toen ontwikkelde het Japanse Nintendo – een bedrijf dat zich voordien specialiseerde in speelkaarten – een eerste grote videogame voor in de arcadehallen. Donkey Kong, toen nog geen goedlachse gorilla zoals we die vandaag kennen, maar een met houten tonnen keilende booswicht, had in de gelijknamige game damsell in distress Pauline in zijn greep. Bezieler Shigeru Miyamoto wilde eigenlijk Popeye inschakelen als protagonist om de brulaap een halt toe te roepen, maar slaagde er niet in de rechten te verwerven. En dus bestijgt de speler een bouwwerf, ondertussen bovengenoemde tonnen ontwijkend, als Jumpman, een klein doordeweeks timmermannetje met moustache.

Het was in opvolger Donkey Kong Jr. (1982) dat Mario zijn eigenlijke debuut maakte. In die game kruip je in de huid van Donkey Kongs zoon om vaderlief te redden uit de klauwen van de vileine Mario. Juist ja, Mario als badguy, compleet met typische Dali-snor. Het zou de eerste, maar meteen ook enige keer zijn dat hij opdraaft als antagonist. Zijn naam heeft het personage overigens te danken aan een Italo-Amerikaanse huisbaas. ‘Toen we Donkey Kong naar de VS verscheepten,’ zei Miyamoto daar ooit over, ‘trokken Japanse medewerkers naar ginder om de release voor te bereiden.’ De stockage lag in een pakhuis in Seattle, eigendom van Mario Segale, een man gezegend met een weelderige snor. ‘De naam bleef hangen, en het kon wel werken, dacht ik.’

Standaard voor het genre

Werken deed het. In 1983 kreeg Mario samen met broer Luigi zijn eerste eigen avontuur in de arcadehallen: Mario Bros., toen ironisch genoeg bekend als spin-off van de Donkey Kong-reeks. Het tweetal gaat hier op onderzoek in de met ongedierte bezaaide riolen van New York. Vandaar de carrièreswitch: in die setting vond Miyamoto het loodgieterschap dan ook een passender stiel voor de broertjes dan schrijnwerkerij.

'Super Mario Bros.' voor het Nintendo Entertainment System (NES) uit 1985. Beeld Nintendo

Het succesverhaal zou in 1985 pas echt beginnen, met Super Mario Bros. voor Nintendo’s eerste thuisconsole, het hyperpopulaire Nintendo Entertainment System (NES). De even innovatieve als toegankelijke platformgameplay, waarbij je Mario van links naar rechts doorheen het tweedimensionale Mushroom Kingdom gidst om Princess Toadstool te redden, geldt vandaag nog steeds als standaard voor het genre. Ook de aanstekelijke themasong, inmiddels in het collectieve geheugen gebrand, beleefde hier zijn debuut. Eveneens nieuw toen: de power-ups die voordelen allerlei bieden. Het bekendste voorbeeld: de paddenstoel, die na verorbering Mario’s gestalte verdubbelt. In totaal zijn er ruim 40 miljoen exemplaren verkocht van deze titel.

En te denken dat ’s mans uit de duizenden herkenbare look destijds niet zozeer een esthetische keuze was, maar eerder een noodoplossing. In tijden van rudimentaire pixelgraphics vielen herkenbare, gedetailleerde gezichten maar moeilijk te animeren. En dus boden een pet en gezichtsbeharing soelaas.

Van racen tot voetballen

Sinds NES-klassieker Super Mario Bros. is Mario de mascotte van Nintendo geworden, zowat het equivalent van Mickey Mouse voor Disney. Als we de remakes, spin-offs en collecties meerekenen zijn er vandaag al meer dan 200 games verschenen rond de loodgieter en diens vele metgezellen zoals Wario – Mario’s gemene tegenpool – en de gifgroene dino Yoshi. Daarin geldt Super Mario 64 (1996), waarin de held voor het eerst zijn typische juichkreten spuit en de derde dimensie zijn entree maakte, als een van de mijlpalen die nog het meest verwantschap toont met de modernere, steevast gelauwerde afleveringen, zoals Super Mario Galaxy (2007) en de recentste Super Mario Odyssey (2017).

Mario's populairste spin-off is de racegame 'Mario Kart'. Beeld Nintendo

Al gaat het ook nog steeds hard voor de 2D-varianten, getuige de populaire New Super Mario Bros.-games, actuele versies van het beproefde concept. In totaal waren die goed voor bijna 75 miljoen verkochte exemplaren. Maar ook de Super Mario Maker-reeks houdt een community van creatievelingen in de ban. In deze games kun je je eigen, vaak hilarisch moeilijke levels ineensteken en online delen met medemasochisten.

Het is niet al stuiteren en muntjes verzamelen dat de klok slaat. Mario toont zich ook een begenadigd racer in zijn populairste aftakking Mario Kart, maar evengoed een vechtjas in de Super Smash Bros.-reeks, waarin het kruim van de Nintendo-gezichten (zoals Zelda, Samus Aran en Kirby) elkaar zo stijlvol mogelijk van een zwevend platform dienen te meppen, of zelfs een spits met scorend vermogen in het vorig jaar verschenen Mario Strikers: Battle League Football.

Worstelaar

Dat de rood-blauw uitgedoste ragazzo al generaties lang furore maakte in de wereld der videogames, hoeft geen verder betoog. Alles bij elkaar zijn van de franchise per maart 2022 bijna 400 miljoen exemplaren verkocht, goed voor een opbrengst van meer dan 22 miljard dollar. En dat is dan nog buiten de merchandisingmallemolen gerekend. Vandaag staan er zelfs twee Super Mario-pretparken op poten, een in Osaka (Japan) en een in Los Angeles. Dat laatste opende eerder dit jaar feestelijk zijn deuren. Super Nintendo World, onderdeel van Universal Studios, brengt het met Mystery Blocks en Piranha Plants gevulde Mushroom Kingdom tot leven, compleet met Mario Kart-achtbaanrit en Toadstool Café, waar je onder meer Super Mushroom-soep kunt drinken.

Super Nintendo World in Universal Studios Los Angeles opende eerder dit jaar feestelijk zijn deuren. Beeld Getty Images via AFP

Uitstapjes naar tv en film zijn gezien het welslagen van de games een evidente stap, al vormen computerspellen en cinema zelden een match. De meest succesvolle iteratie kwam er dan nog in 1989, de zogeheten Super Mario Bros. Super Show. In deze komische mengvorm tussen tekenfilm en live-actionserie vertolkte de in 2009 overleden professionele worstelaar ‘Captain’ Lou Albano de rol van de klungelige stielman. ‘Ik weigerde pertinent om mijn baard af te scheren’, zei die ooit. Maar onder druk van de showrunners kwam het er dan toch van, en met succes. De latere animatieseries duikelden sneller in de vergeetput.

Nog minder succesvol – en dat is een understatement – was Mario’s eerste Hollywood-film uit 1993, met wijlen Bob Hoskins in de hoofdrol. De kleurrijke thuisbasis maakte hier plaats voor Dinohattan, een groezelige, aan Bladerunner schatplichtige metropool waarin mensen niet van apen, maar van dinosaurussen afstammen. Hier zwaait Mario’s aartsvijand King Koopa de plak, in dit geval geen roodharige reuzenschildpad, maar een mens met geblondeerde piekjes. Die wordt gespeeld door Dennis Hopper in een van zijn meest Razzie-waardige rollen. Een volwassen visie op een kinderlijk eenvoudig verhaaltje kan interessant zijn, maar regisseursduo Rocky Morton en Annabel Jankel sloegen hier de bal volledig mis met hun ronduit bizarre en nodeloos complexe plot en duffe oneliners. Vreemd dat Nintendo groen licht gaf voor deze abominatie, die zowel bij pers als publiek flopte. Het bedrijf staat er nochtans om bekend voorzichtig om te springen met zijn intellectuele eigendommen, en al zeker met zo’n vlaggenschip als Mario.

Dennis Hopper als King Koopa in het totaal geflopte 'Super Mario Bros.' (1993). Beeld gratis

Moeilijke oefening

Maar dus: een nieuwe poging tot cinemasucces draait vanaf woensdag in de zalen. De laatste jaren lijkt een positievere tred ingezet wat videogameverfilmingen betreft. Zo deed Sonic the Hedgehog, in de jaren 90 Mario’s grootste concurrent, de kassa’s rinkelen. Deel 2, met onder meer Jim Carrey als kwaadaardige Dr. Robotnik, bracht vorig jaar bijvoorbeeld 405,4 miljoen dollar in het laatje en de recensies waren eerder lauwwarm dan vernietigend. En dan is er natuurlijk The Last of Us – weliswaar van een geheel andere orde – dat HBO-kijkcijferrecords verpulverde en zowat overal bewierookt werd. Anderzijds zaaien de recente Uncharted-verfilming en Resident Evil-Netflix-reeks dan weer twijfel over een potentieel succeshuwelijk tussen game en film. Het blijft kennelijk een moeilijke oefening.

The Super Mario Bros. Movie neemt die twijfels niet helemaal weg, maar hoort evenmin in het rijtje hopeloze missers. Vooral Jack Black overklast de rest van de cast als onverlaat Bowser. ‘Mario is de ultieme everyman van het videogame-universum’, zo verklaart hij het succes van het hoofdpersonage. ‘Hij is een doordeweekse loodgieter die buitenkomt om slechteriken te verslaan. Wie kan zich daar nu niet mee vereenzelvigen?’