Ja, de nieuwe ‘The Suicide Squad’ is wél pure fun

Wie had na het verguisde ‘Suicide Squad’ uit 2016 durven te denken dat de losgeslagen leden van Task Force X – beter bekend als de Suicide Squad – opnieuw de multiplexen zouden binnenknallen?

De állergrootste verrassing is nog dat die supersmiechten er ditmaal wél in slagen om de bioscoopzaal te doen uiteenspatten van pure fun en heerlijk bloederige gore. ‘Guardians of the Galaxy’-regisseur James Gunn kreeg van Warner Brothers de creatieve vrijheid om zijn licht geschifte fantasie meer dan ooit de vrije loop te laten, en die beslissing heeft geloond: hij voerde het gitzwarte comedygehalte stevig op, introduceerde enkele geweldige nieuwkomers (King Shark verdient een aparte vermelding), en legde zijn acteurs een reeks heerlijk schunnige dialogen in de mond (de ratten-in-je-gat-wisecrack!). De oerconventionele alles-moet-kapot-finale is een afknapper, maar die spandex onderbroek van Peacemaker staat voor altijd op ons netvlies gebrand.

