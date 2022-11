Ja, mannen zijn teleurstellend, maar ‘The White Lotus’ bewijst opnieuw dat Mike White een uitzondering op die regel is

‘Telkens als ik in een White Lotus-hotel verblijf, heb ik er een gedenkwaardige tijd’, zegt Tanya McQuoid bij de start van het tweede seizoen van ‘The White Lotus’. Wie de vorige reeks gezien heeft, weet waarover ze het heeft, en na afloop van de eerste aflevering van het nieuwe seizoen ben je er ook gerust op dat deze vakantie, en bijhorende serie, even memorabel zullen zijn.

Tanya (Jennifer Coolidge, die voor haar vertolking een van de vijf Emmy’s kreeg waarmee ‘The White Lotus’ in september bekroond werd) is het enige personage dat nog overblijft van jaargang één (‘Briljant grappig’, volgens Onze Man ★★★★★). Het tweede seizoen speelt zich wel opnieuw af in een vestiging van de hotelketen die zijn naam aan de serie geeft, maar die staat deze keer in Sicilië en zowel het personeel als de rest van de gasten zijn nieuwe gezichten. Ook de generiek ziet er helemaal anders uit en bestaat nu uit een opeenvolging van mooie, classicistische schilderijen, waarop - voor wie nader toekijkt - allerlei vunzige en foute taferelen zijn uitgebeeld. De begintitels zijn niet alleen prachtig, maar passen ook helemaal bij het thema dat bedenker Mike White in het eerste seizoen naar voren schoof en dat hier opnieuw centraal staat: dat de mens ondanks al zijn beschaving, rijkdom en schone schijn diep vanbinnen een varken blijft.

Terwijl er in het eerste seizoen één dode te betreuren viel - de veelgeplaagde manager Armond -, zullen er deze keer na zeven afleveringen verschillende mensen het loodje leggen. En afgaand op het korte gesprekje tussen twee personeelsleden bij het begin, na de ontdekking van een lijk dat in zee drijft, zullen dat allemaal gasten van het hotel zijn. Hoe en waarom, dat komen we pas in de volgende weken te weten, maar eigenlijk is de oplossing van het mysterie in ‘The White Lotus’ van secundair belang. De reeks is in de eerste plaats het speelterrein van White, die met een demonisch genoegen zijn personages uitkleedt en hun zwakke plekken blootlegt, hen tegen elkaar uitspeelt in allerlei subtiele psychologische spelletjes en de boel langzaam maar zeker laat ontsporen.

In geen enkele andere serie is er zoveel onderhuidse spanning aanwezig als in ‘The White Lotus’, en daardoor zat ook de eerste aflevering - zelfs al was die op zich weinig meer dan een introductie van de personages en ontbrak de spreekwoordelijke menselijke drol in een koffer - vol met scènes die bijblijven. Het gesprek aan het zwembad tussen de twee koppels van wie de mannen zogezegd beste vrienden zijn, maar die in werkelijkheid op politiek, cultureel of persoonlijk vlak niets gemeen hebben. Het telefoontje van Dominic Di Grasso (Michael Imperioli) naar zijn vrouw - al zal het wellicht zijn ex-vrouw zijn aangezien ze afscheid nam met ‘Val toch dood, smerig zwijn’. De verhouding tussen Tanya en haar persoonlijke assistente, van wie Tanya’s man niet mag weten dat ze mee is en die dus zo weinig mogelijk haar gezicht mag laten zien.

Terwijl iedereen aanmeerde op Sicilië, zaten er twee Italiaanse schones het gezelschap van op de oever gade te slaan, als een soort sirenen die in de volgende afleveringen de personages in hun netten zullen vangen en de noodlottige gebeurtenissen nog zullen versnellen. ‘Mannen zijn zo teleurstellend’, zei de ene toen ze hoorde dat de andere een afspraakje had met een van de nieuwe gasten, die al dan niet getrouwd was. Dat valt niet te ontkennen, maar de eerste aflevering van ‘The White Lotus’ bewees op zijn minst opnieuw dat Mike White een uitzondering op die regel is.