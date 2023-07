Jade Mintjens: ‘Als favoriete onenightstand kies ik voor de twee Ryans: Gosling en Reynolds. Apart, ofwel samen’

De populairste Mintjens van het moment heet Jade: meer dan zes maanden nog zijn we ervan verwijderd, maar toch is de première van ‘Bedankt om te komen’, haar eerste zaalshow, al een halve eeuwigheid uitverkocht. ‘Waanzin,’ zegt ze, waarna ze ons een Coca Cola Zero Caffeine aanbiedt en verwonderd kijkt wanneer we beleefd weigeren. ‘Echt niet? Allee, dan.’

JADE MINTJENS «Toen ik in Leuven op kot zat, heb ik een Cola Zero-verslaving gehad: het was het enige wat ik dronk, ik nam er ’s morgens zelfs mijn pillen mee in. Niet per se gezond, maar ik dacht: ik rook niet, ik gebruik geen drugs en ik drink weinig tot geen alcohol. Dus die Cola Zero, ça va nog wel. Tot ik ineens op spoed belandde wegens een onregelmatig hartritme. Die spoedarts vroeg me: ‘Drink jij veel koffie?’ – ‘Nee, nooit eigenlijk.’ – ‘Veel energy drink, dan?’ – ‘Nee, ook niet.’ – ‘Andere cafeïnehoudende dranken?’ – ‘Ja, Cola Zero.’ – ‘O, maar da’s niet erg, pas vanaf anderhalve liter per dag moet je je zorgen maken.’ Ik zeg: ‘Dokter, anderhalve liter, dat is wat ik bij mijn ontbijt drink!’

»Sindsdien ben ik dus overgeschakeld op Zero Caffeine, waar ik trouwens ook verslaafd aan ben geraakt. Toen ik laatst met mijn mama naar Gran Canaria afreisde, zat mijn koffer er halfvol mee. Ik was bang: wat als ze dat daar niet hebben? Niet zo denkbeeldig, want onlangs in Griekenland kwam ik erachter dat ze er bij McDonald’s geen mayonaise hebben. Ik was in shock, maar ik heb er me overheen kunnen zetten.»

HUMO Liefhebber van frietjes, Jade?

MINTJENS «Nog geen klein beetje! Bij voorkeur van de frituur, met een goeie klodder mayonaise erop en een twijfelstok erbij. Laatst zijn we in een poepchic restaurant gaan eten, met aangepaste wijnen en alles erop en eraan: topavond, superlekker, maar voor mij kon het toch niet tippen aan thuis voor de tv een frietje steken. Als je er niet dik van zou worden, zou ik het elke dag eten.»

HUMO Wat was de gelukkigste en wat de ongelukkigste periode van je leven?

MINTJENS «De ongelukkigste periode waren de eerste jaren aan het middelbaar. Er was een gegeneraliseerde angststoornis bij me vastgesteld, overal zie ik gevaar. Daar kwam nog bij dat de medeleerlingen me uitsloten. In het derde middelbaar, toen ik ook nog vol puisten stond, is het tot een kookpunt gekomen. Als ik ’s morgens opstond, had ik zoveel stress dat ik me eerst een kwartier moest afspoelen. Drijfnat van het zweet was ik, puur van de angst dat ik terug naar school moest. Op den duur wilde ik er gewoonweg niet meer zijn.»

HUMO Letterlijk, bedoel je?

MINTJENS «Ja. Eén keer kwam ik met de fiets van school thuis en ben ik uit het raam van mijn slaapkamer gaan hangen: als ik nu spring… Maar ik wist dat de kans dat ik in een rolstoel zou belanden, groter was dan dat ik dood zou zijn.

»Samen met mijn mama en papa, die altijd erg begripvol zijn geweest, heb ik toen besloten om naar het Lemmensinstituut in Leuven te gaan. De beste beslissing die ik ooit heb genomen, want anders had ik nu nog altijd in mijn schulp gezeten. ’t Is misschien raar om te zeggen voor iemand die amper 24 is, maar het was de mooiste tijd van mijn leven. Mensen die nooit op internaat hebben gezeten, denken vaak dat het een verschrikkelijke plek is waar je stoute kinderen naartoe stuurt. Maar ik vond het er zo heerlijk dat ik er het hele weekend naar uitkeek. Zeker in het begin was ik nog een rare, stille eenzaat, maar ik werd er niet op aangekeken: ze namen me zoals ik was. En toen ben ik in no time opengebloeid. Ik ben enig kind, maar ineens had ik vrienden genoeg om Pictionary te spelen zoals het hoort! En ’s avonds jamden en zongen we – er zaten daar veel muzikanten – of keken we samen naar het Eurovisiesongfestival. Ik zou er veel voor geven om een week terug te mogen gaan.»

HUMO Waar heb jij zoal een hekel aan in het leven?

MINTJENS «Ik zit thuis weleens in de zetel te zuchten, waarna mijn vriend vraagt: ‘Ben je weer reacties onder HLN-artikels aan het lezen?’ Negen op de tien keren is dat dan het geval. Ik herinner me een artikel over Willy Sommers die met spoed aan zijn hart was geopereerd. Iemand had gereageerd: ‘Als den dezen het aan zijn hart heeft, dan staget niet in de gazet, zenne!’ Hoe kun je in godsnaam jaloers zijn op iemand die op sterven na dood is? Dat soort trollen, daar kan ik echt iets van krijgen. Onlangs stuurde een man me een bericht: ‘Als jij 10 kilo zou afvallen, zou je echt een heel mooie vrouw kunnen zijn.’ Laat me toch gewoon met rust, denk ik dan. Ga eens een halfuur met de hond wandelen, lees een boek, bezoek een museum!»

HUMO Doe jij dat zelf weleens?

MINTJENS «Een museum bezoeken? Meerdere keren per jaar zelfs, iets wat blijkbaar nogal uitzonderlijk is. Dat weet ik sinds ik onlangs bij mijn oma naar ‘Iedereen beroemd’ zat te kijken. Het was de Dag van het Museum, of iets van die strekking, en ze belden bij mensen aan met de vraag: ‘Hoelang is het geleden dat u naar een museum bent geweest?’ Iédereen zei dat dat geleden moest zijn van in hun kindertijd. Maar alléé, dacht ik. Dees kan toch niet!

»Ik heb trouwens het stoute plan opgevat om in kunst te beleggen. ’t Is te zeggen: het plan is dat we iets moois kopen om aan de muur te hangen, een litho of zo, en dat we het met winst verkopen wanneer we het na vijf jaar beu zijn. En met die winst kopen we dan een nieuw kunstwerk, dat we na een paar jaar ook weer verkopen. Dat is althans de theorie, we zullen zien wat er in de praktijk van komt.»

Beeld rv

HUMO Wat is voor jou het hoogste lichamelijke genot?

MINTJENS «Baron 1898, in de Efteling. Al ooit gedaan?»

HUMO Baron wát?

MINTJENS «1898. Da’s een achtbaan die eerst steil omhooggaat, en dan steil naar beneden. De kriebel in de buik die je daarvan krijgt: dat is echt wel iets, hoor.

»Toen we met ‘De ideale wereld’ in Durbuy zaten, heb ik ook eens een free fall gedaan. Man, ik was zo verkrampt van de adrenaline toen ik daar op dat 30 meter hoge platform stond, dat ik even moest gaan zitten. Mijn lijf schreeuwde: doe dit niet, spring hier alsjeblieft niet af! Niet doen, niet doen, niet doen! Maar ja, ik deed het dan toch (lacht). Nu, je hangt wel vast aan een touw, maar een seconde of drie, vier ervaar je toch een vrije val. Cool, maar bij dezen is het officieel: nooit vanzeleven doe ik dat nog eens.»

HUMO Without further ado: je favoriete onenightstand nog graag.

MINTJENS «Sorry als ik wat clichématig uit de hoek kom, maar het is nu eenmaal zo: ik ga voor de twee Ryans.»

HUMO Euh…

MINTJENS «Gosling en Reynolds, bedoel ik. Apart, ofwel samen – ik sta daarvoor open. En in Vlaanderen kies ik voor Jean-Marc Mwema, de basketbalspeler. Ik heb hem al een paar keer ontmoet, en ik vond dat altijd een indrukwekkende ervaring, met die lage stem van hem. Pas op: alleen een onenightstand en niet iets langdurigs, hè? Want ik haat sport. ‘Gaan we samen een stukje lopen, Jade?’ – ‘Nee, dat gaan we niet doen, Jean-Marc.’ Er is trouwens ook een roeier, hoe heet hij ook weer? Ward en nog iets.»

HUMO Lemmelijn?

MINTJENS «Ja! Die heeft een grappige lach, en hij lijkt me een good guy. Veel vrouwen vallen op bad guys, maar ik niet. Geef mij maar iemand die lief is, zoals Wardje.

»Mijn favoriete onenightstand is trouwens jarenlang Will Smith geweest, tot dat voorval op de uitreiking van de Oscars. Nu mag hij zelfs smekend aan mijn deur staan: ik laat hem niet binnen. Sowieso ook omdat hij te oud is, natuurlijk, net als Leonardo DiCaprio. Ik heb nog altijd Jack uit ‘Titanic’ voor ogen als ik aan hem denk – dan is het toch altijd schrikken als je hem op één of andere rode loper ziet: ‘Amai, die ziet er slecht uit!’ Hetzelfde met Johnny Depp, die me nu qua vibe wat doet denken aan mijn nonkel Paul.»

HUMO Die kan nonkel Paul in zijn vestzak steken.

MINTJENS «Goh, ja, daar zeg je zoiets. Maar welke man wil nu niet met Johnny Depp vergeleken worden? Ah! Love you, nonkel Paul!»