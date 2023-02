Jake Paul verliest zijn eerste kamp, Drake verliest 400.000 dollar en wij verloren een uur van ons leven: losers zijn we allemaal

Gisteravond was het zover: de wedstrijd waar we allemaal lang op gewacht hadden! Hoewel, ik lag er niet wakker van, en u waarschijnlijk ook niet. Ik probeer even opnieuw: ergens zal iemand er wel eventjes op gewacht hebben: de bokskamp tussen YouTuber Jake Paul en professioneel ‘broertje van’ Tommy Fury. Die laatste deed wat we allemaal eens graag zouden doen: Paul met de staart tussen de benen naar huis sturen.

Omdat tijd vliegensvlug verglijdt, selecteert Humo voor u de opmerkelijkste fragmenten, netjes geduid in ‘Het moment’. Wat?Jake Paul verliest zijn eerste kamp als bokser Waar? Saudi-Arabië Waarom is het opvallend? Op sociale media werd er lang opgebouwd naar de kamp die, zoals verwacht, op sportief vlak weinig voorstelde.

‘Bokskamp’ is natuurlijk een groot woord: de edele sport is al even bezoedeld onder arrogante YouTubers, TikTokkers en te genereus betaalde malloten die denken dat ze na een halfjaartje training het recht hebben om in de ring te staan. Jake Paul vocht in zijn ‘professionele’ tegen een collega-YouTuber, enkele voormalige MMA-vechters en zélfs een gepensioneerd basketballer, en nam het nu voor het eerst op tegen een bokser. Maar ook de ‘bokser’ in kwestie, Tommy Fury, maakte meer furore op ‘Love Island’ dan in de ring, en is toch vooral bekend vanwege zijn broer, Tyson Fury, een nepo baby brother, iemand? Hoe dan ook, gisteren waren ze het hoofdevenement in Saudi-Arabië. Zelfs Cristiano Ronaldo en Mike Tyson keken al geeuwend toe.

Over de kamp zelf kunnen we kort zijn: saai! De commentatoren probeerden ons nog van het tegendeel te overtuigen door elk tot twintigmaal toe te verkondigden dat het toch wel een héél interessante kamp was en dat alle gekken die zich lieten verleiden een ticket te kopen heel wat waar kregen voor hun geld. Neem het hun niet kwalijk, orders van bovenaf! Wij zagen vooral geknuffel, de grootste verwonding werd opgelopen toen hun kopjes ongelukkig tegen elkaar botsten, en een ref die het zo kotsbeu werd dat hij in de laatste ronde even overwoog om beide heren zelf met een schop tegen het canvas te slaan.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door SportsCenter (@sportscenter) op 27 Feb 2023 om 2:25 PST

Dat er na acht rondes nog enige twijfel bestond over wie als winnaar werd uitgeroepen, hoorde natuurlijk ook bij de show. Fury verkocht Paul 88 muilperen, Paul motte 49 keer terug. Het enige wat de spanning erin hield, was Fury die in de laatste ronde even uitgleed over een ongelukkig gepositioneerde bananenschil, maar spannend was het nooit. Paul en Fury dachten te schitteren in hun eigen ‘Rumble in the Jungle’, maar bleven in Saudi-Arabië steken op een ‘Turd in the Desert’.

Maar goed, Jake Paul vs. Tommy Fury – bescheiden als gewoonlijk werd de kamp ‘The Truth’ gedoopt – ging helemaal niet over boksen. Het theaterspel zat wel goed. Paul liet Fury minutenlang wachten in de ring, na de match legden de twee kemphanen het wonderwel bij, maar niet nadat Jakes broer Logan, die zonder aanwijsbare reden met een kratje van zijn niet nader genoemde sportdrank paradeerde, besloot Tommy en zijn hele familie weg te zetten als ‘bitches’. Hoewel hij daarvoor angstig controleerde of Tyson Fury niet toevallig in zijn buurt rondliep. Jammer, dan hadden we tenminste wat rake klappen gezien.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door SportsCenter (@sportscenter) op 27 Feb 2023 om 2:24 PST

Wie deze ‘poging tot boksen’ tot het einde uithield, zag nog hoe Tommy zijn overwinning opdroeg aan Bambi, voor vaders van zulk genaamde dochters is het altijd uitkijken, terwijl Paul liet kennen dat hij de rematch-clausule in hun contract stante pede zou activeren. Maar oké, hij stelde vóór de kamp met de nodige arrogantie ook voor om hun beider lonen in één pot te gooien, The winner takes is all, maar daar hoor je verrassend genoeg plots niets meer over. Jake?

Ondertussen zat rapper Drake snikkend voor de buis, hij zag de 400.000 dollar die hij op Paul had ingezet in rook opgaan. Wij waren ondertussen een uur van ons leven kwijt. Je vraagt je af wat erger is.

Of ja: 400.000 dollar. 400.000 dollar verliezen is erger.