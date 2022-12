James Cameron: ‘Ik geloof in ‘The Way of Water’, maar of we winst zullen maken, weet ik zo nog niet’

Kan James Cameron de bioscopen redden? Na de donkere dagen van corona moet ‘Avatar: The Way of Water’ – het vervolg op de succesvolste film aller tijden – opnieuw licht brengen in de cinema.

– Sinds corona kiezen mensen sneller voor een avondje Netflix: hebt u daar wakker van gelegen?

JAMES CAMERON «Sterker nog, ik heb zelfs een geloofscrisis doorgemaakt! Op het hoogtepunt van de pandemie dacht ik: mijn dagen als filmmaker voor het witte doek zijn geteld. Ik voelde me soms wanhopig. Toch heb ik er nooit aan gedacht te stoppen met ‘Avatar 2’, want beloftes kom ik na.

»Mensen zijn nu wel weer bereid de deur uit te gaan, maar we zitten qua capaciteit op zo’n 75 procent van wat het ooit was. Die ontbrekende 25 procent maakt net het verschil om uit de kosten te raken. Ik geloof in ‘The Way of Water’, maar of we winst zullen maken, weet ik zo nog niet.»

– Qua special effects is dit tweede deel een verbetering, maar u kunt de film niet meer verkopen als een unicum zoals de eerste ‘Avatar’.

CAMERON «Eigenlijk is techniek het laatste waarover ik het wil hebben. Ik ben een verhalenverteller. Ik kan me niet voorstellen dat iemand thuis tegen zijn vrouw zegt: ‘Schat, laten we naar de bioscoop gaan, ze hebben een nieuwe techniek!’»

– Wat was dan de grootste uitdaging?

CAMERON «Bepalen wat je uit de eerste film moet herhalen om het geheugen op te frissen. Maar tegelijk wilde ik ook niet te veel terugblikken naar deel één. Die film had de hoogste opbrengst aller tijden. Een beetje voorkennis mag ik toch verwachten?»

– Hoe was het om 25 jaar na ‘Titanic’ weer met Kate Winslet samen te werken?

CAMERON «Geweldig! Kate is veranderd, van een onzekere dame in een alfavrouw. Ze kwam de set opgelopen en riep meteen naar iedereen wat ze moesten doen. Het was hard werken, want ze moest de Na’vi-taal leren van mij. Zoiets lukt alleen als je het naar je zin hebt. Dat was minder het geval bij ‘Titanic’, voor ons allebei. Die film was in veel opzichten een ramp. Maar goed, ik ben de eerste regisseur met wie ze twee keer heeft samengewerkt: zo waardeloos kan ik dus niet zijn (lacht).»

