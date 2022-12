‘James de musical’ bevat uitgelokte emoties en gouden catwalks, maar ook écht vakmanschap

In de generiek van ‘James de musical’ danst James Cooke door de hallen van het NTGent, geflankeerd door gepluimde vrouwen en piccolo’s, en zingt hij dat het leven een musical is. Vooral zíjn leven dan toch. Cooke is niet alleen minnaar en maker van musicals, hij is ook onder presentatoren wat de musical in het theater is: de luidste, flamboyantste en levenslustigste subsoort, geliefd door vele liefhebbers en voor de anderen een tak koriander die naar zeep riekt.

Cooke zit als tv-maker al lang op rozen en daar is er onlangs zelfs nog eentje bijgekomen: een gouden, uit Montreux. Zou er iemand in de jury van Europa’s belangrijkste tv-prijs weten wie Erik Van Looy is? De allerslimste regisseur ter wereld was de eerste gast die in het nieuwe seizoen van ‘James de musical’ zijn leven bezongen zag. Broer Patrick kwam vertellen hoe hij zich door Erik liet meetronen naar de bioscoop, Pascal Braeckman reconstrueerde een nachtje in de cel voor iets wat de twee boezemvrienden niet hadden gedaan en ik durf er een cowboyhoed op te verwedden dat u het heerlijk ongemakkelijke gesprek met Randy ‘Village People’ Jones, die Erik als 18-jarige op zijn hotelkamer ontving, al hebt gezien.

Dat soort opgezette gênanterie leidt op het einde toch weer naar de conclusie van altijd: leve de BV, het is niet makkelijk om BV te zijn en eigenlijk verdient elke BV toch wel een musical, of niet soms? De beroemde medemens is op het podium van Cooke evenveel toeschouwer als speler. Terwijl hij naar het podium kijkt, laat hij zichzelf van een andere kant aan de huiskamer zien. Werkt altijd, zie ook de zeteltjes van ‘De slimste mens’ en de hometrainer van Eric Goens.

Maar andermaal, weet je als jurylid van de Gouden Roos wie de gasten zijn van dit programma en hoe vaak die worden opgevoerd? Waarschijnlijk niet, dus kun je maar afgaan op een met passie gemaakt showprogramma dat getalenteerde, maar onbekende zangers en acteurs de kans geeft om in primetime hun vak te beoefenen. Dat is ‘James de musical’ namelijk óók. Als er al een valse noot viel, heb ik ze niet gehoord. Wie me ooit heeft zien dansen, weet dat ik daar al helemaal niets over te zeggen heb. De liedteksten wringen nergens, wat straf is omdat ze geschreven zijn op popklassiekers die iedereen kan meezingen. Van de decors kun je alleen maar hopen dat ze nog voor andere shows worden gebruikt. Bij dit soort programma’s stel ik me ook een bureau voor met daarop stapels knipselmappen, waarachter een redactie zich diep in de overuren zit te bellen om toch maar iets te vinden dat de kapot geïnterviewde gast naast Cooke nog aan niemand heeft verteld.

Er zijn mensen die het niet hebben voor uitgelokte emoties, gouden catwalks en presentatoren in zachtroze vesten van wie je de schuine moppen over de herenliefde ziet aankomen voor ze getapt zijn. Dat mag, en het is hun goed recht om zich te onthouden van Jamesen, musicals en de combinatie van de twee. Maar niemand kan tegen vakmanschap zijn en een grote groep jonge scheuten uit de podiumkunsten vindt in dit programma een vruchtbare akker. Alleen al daarvoor zou elke musicalhater er eens naar moeten kijken.