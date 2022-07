James May op tournee: ‘Eindelijk eens zonder die andere twee!’

Ideaal voor wie van Italië houdt, maar de lange autorit met dreinende kleuters op de achterbank of de verzengende hitte in de Toscaanse heuvels niet dreigt aan te kunnen: op Prime Video loopt deze zomer ‘Our Man in Italy’, waarin de immer minzame Brit James May – bekend van ‘Top Gear’ en opvolger ‘The Grand Tour’ – van de Dolomieten naar Sicilië trekt en onderweg halt houdt bij een rits Italiaanse bezienswaardigheden.

JAMES MAY «Ik ben met een bang gevoel aan deze reis begonnen: Italië is veel minder exotisch dan Japan, het land dat centraal stond in de vorige reeks. Ik vroeg me af of alles wel interessant en verrassend genoeg zou zijn. Maar ik bleek het algauw bij het verkeerde eind te hebben: Italië is dan wel geen groot land, maar ik heb heel wat opmerkelijke dingen gezien. Sommige waren zelfs ronduit bizar.»

– Mannen die zich verkleden als hobbits en in een zelfgebouwde kopie van de Gouw uit ‘Lord of the Rings’ leven, bijvoorbeeld. Was het moeilijk om je gezicht in de plooi te houden?

MAY «Het is me niet helemaal gelukt, hoor. Natuurlijk is het belachelijk als een volwassen man zich voordoet als een hobbit, maar uiteindelijk is het gewoon een onschuldige hobby van mensen die maandag naar kantoor gaan. Of dat hoop ik toch: ik ben altijd een beetje bezorgd dat zulke groepjes eigenlijk geheime nazisektes zijn, en dat er dan over vijf jaar foto’s opduiken waarop ik samen met hen bier sta te drinken (lacht).»

– Je bent zelf ook vaak in kostuum te zien, als ridder of racepiloot. Doe je dat met plezier, of word je lichtjes onder druk gezet door de programmamakers?

MAY «Dat laatste, want in tegenstelling tot de producers ben ik er níét van overtuigd dat de kijkers me per se willen zien met al die idiote vermommingen. Soms maken we er zelfs ruzie over, maar uiteindelijk geef ik altijd toe. In ruil vraag ik dan wel om te gaan filmen op plekken die míj interesseren: een atelier waar kaarsen worden gemaakt, bijvoorbeeld. Of de werkplaats van een ambachtelijke houtbewerker. Erg boeiend allemaal, maar op de montagetafel knippen ze dat er onverbiddelijk weer uit.»

– Heb je tijdens je trip dingen geleerd die nu nog steeds van pas komen?

MAY «Ik heb een namiddag met de auto rondgereden in Rome: die ervaring zal van onschatbare waarde blijken in mijn volgende race tegen Jeremy Clarkson en Richard Hammond (lacht). Maar het leukst vond ik om macaroni te maken. Pastavellen uitrollen en ze dan rond een draad wikkelen en in stukken snijden, dat was erg rustgevend. Het duurt alleen verschrikkelijk lang vóór je genoeg pasta hebt. Ik zou je wel willen uitnodigen om macaroni met kaas te komen eten, hoor. Maar dan heb ik een volledige dag nodig om alles klaar te maken.»

– Geen probleem! Is het fijn om televisie te maken zonder ‘de andere twee’?

MAY «Ja. Já! (lacht) Het is leuk om geen rekening te hoeven houden met wat Jeremy en Richard willen, en voor één keer gewoon míjn zin te kunnen doen. Of toch bijna, want ik heb de neiging om me te veel onder te dompelen in dingen die andere mensen niet interessant vinden. Als het aan mij had gelegen, was ‘Our Man in Italy’ een reeks van zes afleveringen geworden waarin je mij kaas ziet maken, en daarmee uit. Eigenlijk is het niet zo slecht dat ik word omringd door een streng productieteam: ik heb iemand nodig die me af en toe een flinke schop onder mijn kont geeft.»

Our Man in Italy

Nu op Prime Video