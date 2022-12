Jan Decleir over het wereldwijde Netflix-succes van ‘De familie Claus’: ‘Hoe stouter de film, hoe beter’

‘Loft’ van Erik Van Looy de meestbekeken Vlaamse film ooit? Toch niet. Die eer is weggelegd voor ‘De familie Claus’, de kerstfilm die al meer dan 22 miljoen streams haalde – tot zelfs in de Arabische wereld. Vanaf woensdag is deel 3 te bekijken op Netflix. Wat is het geheim achter dat succes? ‘Hoe stouter, hoe beter.’

De familie Claus gaat deze kerst op skivakantie. Dat komt opa (Jan Decleir) en zijn kleinzoon Jules (Mo Bakker) eigenlijk bijzonder slecht uit. Opa is namelijk de Kerstman en samen met Jules bezorgt hij de pakjes. Het tweetal opereert in het diepste geheim en ook de rest van de familie weet van niks. Maar in een hotel in de bergen blijkt dat moeilijk vol te houden…

De kerstfilm ‘De familie Claus 3’ is vanaf woensdag te zien op Netflix. Het eerste deel is met meer dan 22 miljoen streams de best bekeken Vlaamse film aller tijden. Ook in het buitenland was de Belgische productie een hit. In onder meer de Verenigde Staten, Italië, Mexico en Singapore stond de film in de top tien.

‘Normaal zeggen dat soort cijfers mij niet erg veel’, zegt Jan Decleir, de Kerstman die eerder al roem verwierf met zijn rol als Sinterklaas. ‘Ik ben zelden ontroerd door een getal. Het leidt af van waar het werkelijk om draait, namelijk: kwaliteit. Het aantal kijkers moet niet de graadmeter zijn. Maar niets menselijks is mij vreemd en ik vind het nu toch wel heerlijk dat wij de allergrootste zijn.’

‘Van tevoren wisten we natuurlijk niet dat het zo’n succes zou worden’, zegt Ruben Vandenborre. In 2018 richtte hij samen met Anthony Van Biervliet productiehuis Dingie op. ‘De familie Claus’ zette het in één klap op de kaart. Samen met Elke De Gezelle schreef Vandenborre het scenario van alle drie de Claus-films: ‘Het hoge aantal kijkers is zeker niet de enige drijfveer, want uiteindelijk willen we gewoon een mooi product maken. Maar uiteraard ben ik trots dat we een groot publiek bereiken.’

Wetmatigheden

Vandenborre heeft zich al vaak afgevraagd waarom de reeks ook in de rest van de wereld een succes is. ‘Het is een leuke film en het ziet er heel tof en charmant uit. Maar ik zou eigenlijk niet weten waarom hij ook in Arabische landen, waar ze helemaal geen kerst vieren, zo populair is.’

Misschien dat de Claus-films een tikkeltje onconventioneel zijn. Wie een genrefilm maakt, krijgt immers met allerlei wetmatigheden te maken. Niet zelden zijn ze daarom vervelend voorspelbaar. ‘Mensen verwachten nu eenmaal een aantal ingrediënten, zoals sneeuw, drama en een min of meer goede afloop’, beaamt Vandenborre. Hij probeerde desondanks creatief te zijn. ‘Waar er bijna altijd voor een bepaald type kerstman gekozen wordt – zwarte laarzen, rode mantel, lange witte baard, zeg maar: de Coca-Cola variant – is in onze film de opa de Kerstman. Het is geen onsterfelijk, mythisch figuur. Zijn functie gaat over van generatie op generatie. Dat maakt het voor de kinderen die kijken leuk. Het prikkelt de fantasie: ze kunnen dromen dat hun opa, vader of broer eigenlijk de Kerstman is.’

Jonge doelgroep

‘Een genrefilm moet niet te braaf of te schools zijn’, zegt Decleir. ‘De wereld is aan de durvers die wetten doorbreken. Niet aan degenen die de wetten maken. Althans, dat geldt voor onze branche. Opa loopt in deze film met een gigantisch geheim rond. Samen met zijn kleinkinderen verzint hij listen en strategieën om de rest van de familie te misleiden. Dat maakt de film behoorlijk stout. En wat mij betreft: hoe stouter hoe beter.’

Daar denkt Netflix iets anders over. Wat kinderfilms betreft is de streamingdienst behoorlijk streng. Vandenborre: ‘Aanvankelijk zat er in een bepaalde scène een joint – een grapje voor de ouders die ook kijken. Maar dat hadden ze liever anders gezien. Ergens begrijp ik dat wel, al vind ik het als maker ook jammer.’ En de glühwein, waar Jet (Sien Eggers) op zeker moment wat al te enthousiast van drinkt, hoe vond Netflix dat? ‘Daar hebben we gelukkig geen problemen mee gehad. Anders was ik de discussie aangegaan: op een gegeven moet je als scenarist een grens trekken. Ik vind namelijk dat je kinderen niet van dit soort dingen weg kan houden. Dat is nergens goed voor, want ze komen er hoe dan ook mee in aanraking.’

De jonge doelgroep hoeft niet met fluwelen handschoentjes te worden aangepakt, meent ook Decleir. Eigenlijk vindt hij het woord ‘doelgroep’ sowieso maar niks. ‘Die interesseert mij niet. Het gaat om de film, om het drama. Als kind gluurde ik altijd mee met films waarvan ik bepaald ‘de doelgroep’ niet was. Ik zou alle kinderen aanraden om dat te gaan zien wat niet voor hen is bestemd.’

Veel van de kinderprogramma’s van tegenwoordig zijn bovendien een ramp, vindt Decleir. ‘Ze zijn lelijk en schreeuwerig. Producenten nemen kinderen niet serieus genoeg. In werkelijkheid gaan die op ontdekkingstocht: als ze ergens een glaasje wijn zien staan, zijn ze geïnteresseerd en proberen ze het eens te proeven. Zoiets zie ik op televisie nu nooit. Wat een onzin! Maar goed, ik klink haast als een zelfgenoegzame, mopperende, oude man. En eigenlijk moet ik onze film promoten.’

Vanaf vandaag te zien op Netflix dus. Of het net zo’n succes wordt als de voorgaande twee delen, moeten we nog afwachten, maar toch alvast de vraag: is er al een ‘De familie Claus 4’ in de maak? Vandenborre lacht. ‘Ik heb altijd gezegd: drie lijkt mij een mooi aantal. Soms is het tijd voor andere dingen. Maar… zeg nooit nooit.’

Decleir: ‘Ik weet nog zo’n uitspraak: never change a winning team.’

