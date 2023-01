‘Jan Jaap op zondag’ is zo’n Rome dat zich niet op één dag laat bouwen, maar wij kijken uit naar verdere groei

Mocht u mij vierentwintig uur geleden hebben verteld dat ik schik zou krijgen in een tv-programma over Iran, de kernuitstap en het lint van de Senaatsvoorzitter, dan had ik me daar een hazenlip om gelachen. Alleen al daarom verdient Jan Jaap van der Wal een penning op de revers van zijn fluwelen jasje voor de eerste aflevering van ‘Jan Jaap op zondag’.

Met zijn nieuwe talkshow vervult Van der Wal niet alleen zijn droom, maar ook die van mij en de paar honderd andere Humoranen die ‘De avondshow met Arjen Lubach’ hebben bekroond tot beste internationale programma in de laatste Pop Poll: een Vlaamse Lubach, Stephen Colbert of Trevor Noah die vanachter zijn, haar of hun eikenhouten bureau de gang van zaken fileert. Stukje stand-up, centrale gast erbij en een lekkere streep livemuziek voor het slapengaan: het klinkt alleen maar zo simpel omdat je het al zo vaak goed hebt zien doen.

Van der Wal ondervond zelf al hoe moeilijk dit is: zijn poging om een Nederlandse Daily Show te maken op Comedy Central werd in 2011 na twaalf afleveringen alweer afgevoerd. En ‘Zondag met Lubach’ dan, dat lukte toch ook? Wel, zoek daar op YouTube de eerste paar seizoenen eens van op: ook Lubach had tijd nodig om uit te groeien tot het grappenkanon dat aan de lopende band viraal ging.

‘Jan Jaap op zondag’ is eveneens zo’n Rome dat zich niet op één dag, week, maand of zelfs jaar laat bouwen, maar de openingsmonoloog van de eerste aflevering over de kernuitstap scoorde toch minstens zeven op de schaal van Circus Maximus. Van der Wal ging lekker door op Alexander De Croo die in de Kamer stond te praalhanzen over zijn overeenkomst met Engie en had zelfs gezien dat de premier het cijfer 6 op zijn papieren had gekrabbeld als geheugensteuntje voor hoeveel handtekeningen er onder dat contract stonden. De vaart zat er nog niet helemaal in, de grappen wel en die zijn belangrijker.

‘Chillywilly’, antwoordde Senaatsvoorzitter Stephanie D’Hose even later op de vraag hoe ze het leven vond gaan vanuit de eenzitter die Jan Jaap van der Wal haar had aangeboden. Blijkbaar luistert D’Hose graag naar Snoop Dogg in de auto, wil ze nog steeds de Senaat afschaffen en voelt ze soms nog een ongewenste hand op haar bil als de staatsieportretten worden genomen. Ernstige vragen stellen en de sfeer toch voldoende ‘chillywilly' houden: ook dat is een gave.

Tussendoor reikte correspondent Eva Kamanda een oorkonde voor Intuïtie van de Week uit aan konijnenfokker Henri, die goed had opgemerkt dat mensen in de week voor het kerstdiner om kloeke beesten kwamen vragen. Kamanda’s interventie was wat mij het meest deed denken aan ‘De ideale wereld’, waar Van der Wal tot vorig jaar op de loonlijst stond. Pedro Elias probeerde een ambtenaar die in de winkelstraat prijzen ging opvragen voor de indexkorf te overtuigen dat de koers van de chorizoprijs een grote invloed had op zijn leven en de Brussels-Iraanse comédienne Dena Vahdani mocht aanschuiven om de protesten in het land van haar wortels met een knipoog samen te vatten. Niet geniaal, niet verkeerd.

‘Ik geloof / ik geloof / ik geloof in jou en mij’, zong Meau met woorden die ze leende van Boudewijn de Groot. Het had zomaar het besluit van deze show kunnen zijn: ik geloof in Van der Wal, zijn correspondenten en zijn band. Ze delen trouwens hun gebouw, Play Zuid in Antwerpen, met ‘De tafel van vier’, en daarover was Van der Wal in De Morgen duidelijk: ‘We hebben Gert Verhulst zijn gezicht niet van de gevel van Play Zuid gehaald en vervangen door het mijne om het maar een half jaar vol te houden.’ In Gerts plaats zou ik wat beter mijn best doen: Jan Jaap has entered the building en we hebben nu al zin om hem verder te zien groeien.