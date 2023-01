Jane Goodall als Wintergast, David Attenborough tussen de dinosauriërs en de redding van Venetië: de documentaires die u deze week niet mag missen op televisie

‘Wintergasten’

NPO 2, maandag 2 januari, 22.05

ACTUA Afgelopen zomer maakte Janine Abbring live op tv bekend dat ze stopt als presentator van ‘Zomergasten’, maar voor het winterse broertje van het praatprogramma was ze wel nog te vinden. In ‘Wintergasten’ – ondertussen aan seizoen acht toe, het tweede met Abbring aan het roer – trekt de talkshow naar het buitenland om er beroemde kunstenaars of wetenschappers te polsen naar hun ideale tv-avond. In de eerste week van 2023 komen drie avonden na elkaar drie mensen van uiteenlopende disciplines aan het woord. De beroemde biologe en primatologe Jane Goodall (88) mag de spits afbijten en heeft het over haar baanbrekende studies over het leven van de chimpansees en haar bezorgdheid voor de toekomst van de planeet en het klimaat. Daarna is het de beurt aan de Marokkaans-Franse journaliste en auteur Leïla Slimani, die in 2017 voor controverse zorgde met haar boek ‘Seks en leugens’. Op woensdag sluit Henry Marsh de rij af: hij is een pionier in de hersenchirurgie en de neurowetenschap, en is sinds de jaren 90 nauw betrokken bij de ontwikkeling van de gezondheidszorg in Oekraïne. Begin 2022 moest hij in Kiev schuilen voor Russische bommen.

Beeld Shody Careman

‘Dinosaur Apocalypse’

Canvas, zondag 1 januari, 20.10

WETENSCHAP Tweeluik waarin David Attenborough na nieuwe archeologische vondsten – fossielen van dino’s die gestorven zijn op de dag van de ramp – nagaat wat de gevolgen waren van de inslag van een asteroïde op aarde 66 miljoen jaar geleden.

Beeld VRT

‘When Motown Came To Britain’

BBC 2, zondag 1 januari, 23.00

MUZIEK In 1965 was de kans klein dat je op de Britse radio songs van zwarte artiesten als Stevie Wonder of The Supremes kon horen. Maar op vraag van fans zette platenlabel Motown een tournee door het land op poten.

Beeld Shutterstock

‘Saving Venice’

Canvas, maandag 2 januari, 22.00

ACTUA Het voortbestaan van Venetië hangt aan een zijden draadje, en door de klimaatverandering stijgt het water rond de stad sneller dan ooit. Wetenschappers zoeken uit of en hoe de Italiaanse parel nog gered kan worden.

Beeld © VRT

‘De rechtbank’

Play4, dinsdag 3 januari, 21.00

ACTUA Voor de twaalfde keer trok een ploeg naar rechtbanken te lande, en dit seizoen voor het eerst ook naar de Kamer voor Discriminatie en Racisme van de Belgische voetbalbond, waar zaken over racisme op en rond het veld behandeld worden.

Beeld Play 4

‘Sagrada Família, le défi de Gaudi’

Canvas, dinsdag 3 januari, 22.05

ARCHITECTUUR In 2026, bij de honderdste verjaardag van de dood van Antoni Gaudí, had de Sagrada Família klaar moeten zijn, maar corona heeft alles vertraagd. Een terugblik op bijna 150 jaar bouwperikelen.