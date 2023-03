Jani Kazaltzis gaat op reis met Wim Willaert: ‘Wim wilde al meteen bij aankomst een aperitiefstje, gevolgd door enkele stevige cocktails’

Jani Kazaltzis en Wim Willaert: theoretisch gezien is het een weinig waarschijnlijk duo, maar op het Ha! van Humo-feestje eind vorig jaar werd er wel degelijk driftig omhelsd, op wangen gekust en ‘Ma how zeh, de Jani!’ geroepen. Nu weten we waarom: Willaert was afgelopen zomer de eerste bepakte en bezakte genodigde die van de veerboot stapte voor het nieuwe seizoen van ‘Viva la feta’.

JANI KAZALTZIS «Man, ik herkende Wim helemaal niet toen hij van die boot stapte. My God, zo gênant! Nog een geluk dat ik op zulke momenten Otto-Jan naast me heb staan om te souffleren: ‘Dat is die West-Vlaamse acteur van dinges, ‘Eigen kweek’!’ Maar zo’n aangename, lieve, grappige, misschien net iets te energieke man! We zijn er met hem ook direct ingevlogen, kan ik me herinneren.»

HUMO In de ouzo, bedoel je?

KAZALTZIS «Welja, hij wilde al meteen bij aankomst een aperitiefstje, gevolgd door enkele stevige cocktails. Dat is Wim, hè. Een levensgenieter tot en met. En natuurlijk een droomgast voor een programma dat, hoe je het ook draait of keert, geen echt format heeft: Otto-Jan Ham en ik pikken iemand op aan de haven van Sifnos, en verder zien we wel wat er gebeurt.»

HUMO Naast Wim Willaert komen dit seizoen ook Kate Ryan, Niels Destadsbader, Mia Doornaert, Bart Peeters, Annelies Verlinden, Brandon Wen en Paul De Grande op bezoek. Leuk om dat nu al te kunnen opschrijven, maar tegelijk ook jammer: een deel van de fun zit ’m toch in het raden naar de gast?

KAZALTZIS «Ja. Schtoem, hè. Ik had het ook liever anders gezien. Aan de andere kant: als de kijker niet weet wie er komt, kijkt-ie misschien niet. En dat zou jammer zijn, want ik denk oprecht dat dit tweede seizoen toffer is dan het eerste. Otto-Jan en ik hebben elkaar nog beter leren kennen, en waren dus ook nog meer op ons gemak bij elkaar: dat ontspande ook de gasten, waardoor ze nog meer openbloeiden. Brandon Wen bijvoorbeeld (de immer fleurig geklede hoofdkaas van de Antwerpse Modeacademie, red.), die ik trouwens óók al niet herkende toen hij van de boot stapte – gênant momentje nummer twee. Of Kate Ryan, die ik al ken van toen ik twintig was. Enfin, nee, eigenlijk kende ik haar níét: hier en nu mag ik nog niet te veel verklappen, maar ze heeft bij ons uitzonderlijk veel van zichzelf laten zien.»

HUMO Ter zake nu: hoeveel feta wordt er eigenlijk verorberd in één opnameperiode van ‘Viva la feta’?

KAZALTZIS «Door mij persoonlijk? Hmm… Ik at het ’s morgens bij mijn eitje, ’s middags bij de salade en ’s avonds bij het diner. Dus ja, ik denk dat ik wel aan 200 à 250 gram per dag kwam. En we waren 30 dagen daar, dus dan zit je toch algauw aan 7 of 8 kilo. Goh, ik schaam me rot.»

HUMO En Otto-Jan?

KAZALTZIS «Oh my God, vergeet die fetaverslaving van mij. Otto-Jan, die vreet kóéken!

»Sympathieke vraag, bedankt.»

‘Viva la feta’

Play4, maandag 13 maart, 21.00