Jani Kazaltzis presenteert ‘Blind Gekocht’, twaalf gloednieuwe ‘Temptation'-verleiders en het najaar van VRT

Zapman met het laatste nieuws uit televisieland.

Het najaar van Eén en Canvas

De Openbare Omroep stelt zijn programmatie van het najaar aan ons voor. Op Eén staan er opnieuw veel vaste waardes op het programma: het langverwachte nieuwe seizoen van ‘Taboe’ met Philippe Geubels, Wim Liebaert rijdt weer rond met zijn ‘Columbus’ en Tom Waes duikt opnieuw in de huid van Bob Lemmens in het nieuwe seizoen van ‘Undercover’.

De VRT waagt ook zijn kans met een aantal nieuwe reeksen op Eén: Elodie Ouedraogo en Otto-Jan Ham verleggen hun grenzen in ‘De tijd van ons leven’, in ‘Het hoogste bod' krijgen we een blik achter de schermen bij grote veilinghuizen en ‘Onder Vuur’ moet de nieuwe grote titel in de Vlaamse fictie worden.

Tom Waes en Frank Lammers in Undercover. Beeld VRT

Op Canvas pakt de programmadirecteur dit najaar naar eigen zeggen uit met ‘een onderscheidend aanbod voor kijkers die op zoek zijn naar nieuwe inzichten en zelfreflectie.’ U kan er rekenen op ‘reeksen over hete hangijzers zoals de arbeidsmigratie: ‘Kinderen van de migratie’, en de klimaatverandering: ‘Wat houdt ons tegen?’.’

‘Het Scheldepeloton’ en ‘De prijs van de winnaar’ zorgen voor de sportieve toets en ook de muziekliefhebber kan er terecht voor ‘De Toots Sessies’ en een tot nog toe naamloze reeks over beloftevolle vrouwelijke artiesten. Voor internationale fictie kan u uitkijken naar de nieuwe series ‘Vigil’ en ‘The Interrogation’, net zoals nieuwe seizoenen van oude bekenden: ‘Killing Eve’ en ‘The Handmaid’s Tale’.

Alle programma’s zullen tegelijkertijd op de beeldbuis en VRT NU verschijnen. In de nieuwe eeuw van televisiekijken wil de openbare omroep meer inzetten op online streaming.

Jani Kazaltzis presenteert ‘Blind Gekocht’

Nadat Dina Tersago naar VTM trok en de VRT weigerde Kobe Ilsen nog een seconde langer uit te lenen, neemt Jani Kazaltzis de ‘Blind Gekocht’-fakkel over. Hij zal de kandidaten bijstaan in hun moeilijk reis van: ‘Aan wat iets lelijks hebben jullie mijn zuurverdiende spaargeld verbrast?’, tot de ultieme: ‘Allez, jullie hebben er toch iets moois van gemaakt’.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door Jani Kazaltzis (@janikazaltzis) op 17 Aug 2021 om 5:27 PDT

Voor de fans zal het toch wennen zijn, want Kazaltzis wil het anders aanpakken dan zijn voorgangers: ‘Ik zie mezelf niet als een echte presentator zoals zij. ik doe een babbeltje met de kandidaten en ben gewoon mezelf.’

Kazaltzis was wat van het scherm verdwenen na zijn hoogjaar in 2019, toen hij ‘Zo man zo vrouw’, ‘Jani gaat ...’ en ‘Matchmakers’ presenteerde en meedeed in shows als ‘Dancing with the stars’. Maar nu maakt hij zijn comeback met het vierde seizoen van ‘Blind gekocht’ op Play 4.

Verleiders ‘Temptation Island’ bekend

Temptatioooooon. Vorige week maakte Play 5 de vier koppels die hun onblusbare liefde aan elkaar gaan bewijzen - of toch een poging tot - al bekend. Nu weten we ook wie de mannelijke verleiders van ‘Temptation Island: Love or Leave’ zijn die hen het hof zullen maken.

De koppels die zich dit jaar aan de temptation blootstellen. Beeld Play5

Bereid u voor op ‘een zelfverzekerde, nonchalante badboy met een afkeer voor dramaqueens’, ‘een echte Bourgondiër die zijn liefde voor lekker uit eten wilt delen’ en ‘een sociale en speelse doorzetter die snel verliefd wordt op exotische en zorgzame types’. Ontmoet hier alle twaalf casanova's.

Oh ja, ze vinden allemaal ‘een innerlijke connectie belangrijker dan het uiterlijk’, emotionele banden en diepgaande gesprekken verzekerd!

Wij kijken al uit naar vrijdag 27 augustus, dan klinkt het startschot van de ultieme relatietest.