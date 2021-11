Jaouad Alloul in ‘Winteruur’: ‘Je kan proberen te geloven dat je hetero bent, terwijl je keihard homo bent, maar je blijft jezelf’

Kunstenaar en theatermaker Jaouad Alloul nam gisterenavond plaats op de bank van Wim Helsen in ‘Winteruur’. Hij las er het gedicht ‘Your children are not your children’ van Kahlil Girban voor. Voor Alloul is het gedicht enorm herkenbaar: ‘Je kan proberen te geloven in de droom van je ouders, je kan proberen te geloven dat je hetero bent terwijl je keihard homo bent, maar je blijft jezelf. Dat is de vloek van het ouderschap, denk ik.’