Jean-Marc Mwema in ‘De slimste mens’: ‘Ik ben blij dat Erik mij een mooie man vindt’

Met Jean-Marc Mwema (31) zit er vanavond nog eens een topsporter in ‘De slimste mens ter wereld’. De aflevering is gelukkig al een tijdje geleden ingeblikt, want als we de basketballer bellen zit hij in Griekenland voor een Europese wedstrijd van zijn ploeg, de Antwerp Giants. Als het een beetje meezit, sleept hij vanavond dus misschien wel twee overwinningen in de wacht.

Jean-Marc Mwema «Ik zit nu in Athene inderdaad. Maar als alles volgens plan gaat, ben ik vanavond net op tijd thuis om ‘De slimste mens’ nog op televisie te zien.»

HUMO Vaste kijker?

MWEMA «Zeker! Vanuit mijn zetel kijk ik al heel lang naar het programma. Ik was altijd benieuwd hoe het zou zijn om eens in die ándere zetel te zitten. Toen ik werd gevraagd om mee te doen, heb ik dus meteen toegezegd. Alleen bleek het niet zo makkelijk om er ruimte voor te vinden in mijn agenda. De productie en mijn teammanager hebben behoorlijk moeten puzzelen om te zorgen dat als ik goed zou spelen, ik ook effectief naar de volgende opnamedagen zou kunnen gaan.»

HUMO Beschrijf Jean-Marc Mwema eens in vijf trefwoorden

MWEMA «Atleet. Half-Congolees. Vrolijk. En eh…»

HUMO Erik Van Looy noemde je ook nog ‘een hele mooie man’

MWEMA (lacht) «Een mooi compliment.»

HUMO En hij noemde je ‘een goede quizzer’

MWEMA «Ik speel weleens graag een quiz, maar ben geen ervaren quizzer. Ik weet bijvoorbeeld redelijk wat van Amerikaanse films en series, maar daar kreeg ik dan een fotoronde over en die heb ik heel slecht gedaan.»

HUMO De Morgen maakte deze week een analyse van de prestaties van de deelnemers tijdens de voorgaande seizoenen en concludeerde: ‘topsport en quizzen op topniveau gaan niet samen’

MWEMA «Of ik het goed heb gedaan, kan ik natuurlijk nog niet zeggen. Mijn doel was vooral om er in de eerste aflevering niet meteen uit te vliegen. Vooraf heb ik daarom van de onderwerpen waar ik weinig over weet een paar opsommingen gemaakt die ik dan vlak voor de opnames nog eens kon doorlezen. Een lijstje van de partijvoorzitters bijvoorbeeld.»

HUMO Er doen er toevallig twee mee tijdens dit seizoen. Vreesde je ze ook als tegenstander?

MWEMA «Ik was vooral bang voor journalisten eigenlijk, omdat die van alles veel moeten weten. Ik had geluk: ik heb het niet tegen een journalist moeten opnemen. Al kreeg ik nu ook absoluut goede tegenstanders, het was soms erg spannend.»

HUMO Succes vanavond, en maak die Grieken kapot!

