Jeff Bezos wil van ‘The wheel of time’ zó graag een nieuwe ‘Lord of the rings’ maken dat hij zelfs de openingszin stal

Iedereen, van boerendochters tot koningen, is het in ‘The Wheel of Time’ eens dat de tijd zich voortbeweegt als een rad, waarbij patronen zich om de zoveel eeuwen herhalen. Elke ziel keert eens per cyclus terug, zo ook de ziel van de Draak, een messias die de wereld kan verenigen of breken. Goed en kwaad zoeken naar de reïncarnatie van deze Draak, om zo het draaien van het Rad des Tijds te kunnen bepalen. Wie tijdens het lezen van deze inleiding níét met de ogen heeft gerold, kan met een gerust hart een abonnement (2,99€ per maand) op Amazon Prime Video aangaan.

De legende wil dat Jeff Bezos één blik op ‘Game of Thrones’ wierp en declareerde: ‘Zo wil ik er ook één!’ Zoals een goede zakenman betaamt, wedde de Amazon-baas meteen op twee paarden: hij financierde een ‘The Lord of the Rings’-serie, verwacht in het najaar van 2022, en ‘The Wheel of Time’, naar de populaire boekenreeks die Robert Jordan in 1990 is gestart en Brandon Sanderson in 2013 heeft afgewerkt. Vijftien boeken schreven deze twee iconen van het fantasygenre over dat fameuze Rad des Tijds, goed voor tienduizenden pagina’s. One does not simply adapt ‘The Wheel of Time’ for the screen.

Het duurt even vooraleer ‘The Wheel of Time’ uit de schaduw van z’n voorgangers treedt. In de eerste aflevering pikt een tovenaar vier jongvolwassenen uit een pastoraal dorpje op, op de hielen gezeten door in het zwart gehulde demonen op paarden – klinkt herkenbaar, niet? ‘The Wheel of Time’ steelt zelfs de openingszin van de ‘Lord of the Rings’-films, weliswaar met een kleine aanpassing: van ‘The world is changed’ naar ‘The world is broken’. En dat terwijl Robert Jordan voor andere openingswoorden had gekozen.

Maar kijk, aan het einde van de tweede aflevering valt de fellowship uit elkaar. Tijdens de individuele avonturen onthult zich een vertrouwd doch prikkelend universum, tjokvol legende, religie en traditie. Mensen in ‘The Wheel of Time’ klitten samen naargelang hun invulling van het Rad des Tijds. De Aes Sedai is een eeuwenoude orde van tovenaressen, elk met een eigen zwaardhand, die dient als bodyguard en levenspartner. Witmantels zien de leden van de Aes Sedai als heksen die op een brandstapel thuishoren. De Duistere zet demonen en een leger minotaurussen in, in de hoop het Rad des Tijds naar zijn hand te zetten. Allen vrezen en verlangen naar de komst van de Draak. En de profetie wijst naar – jawel! - een jongvolwassene uit een pastoraal dorpje.

De show is echter zo druk bezig met zijn epische relaas over goed en kwaad, dat het slechts halfslachtig zijn personages uitdiept. Een ervaren acteur zoals Rosamund Pike (‘Gone Girl’), hier in de rol van tovenares Moiraine, blaast de middelmatige dialogen nog enig leven in. Ik kan echter na vijf afleveringen nauwelijks de vier jonkies van elkaar onderscheiden, terwijl zij toch het verhaal horen te dragen.

Zo goed als ‘Game of Thrones’ is ‘The Wheel of Time’ dus nergens. Vergelijk de reeks liever met comfortfood: niet bepaald verfijnd, maar het gaat wel vlot binnen. De cast is moeiteloos divers en inclusief. Het verraad van de barmeid, de gruwelijke nacht in dat boerenhof, de kletterende strijd tussen de Aes Sedai en een krankzinnige kerel die zichzelf tot de herboren Draak heeft uitgeroepen: ‘The Wheel of Time’ wist zelfs al enkele keren te verrassen.