Jennifer Aniston: ‘Adam Sandler kan zich nog geen vijf seconden op iets focussen vóór zijn gedachten weer afdwalen’

In ‘Murder Mystery 2’ (★★½☆☆), de sequel op hun massaal bekeken blockbuster uit 2019, gaan Jennifer Aniston en Adam Sandler op citytrip naar Parijs. De succesformule blijft ongewijzigd: Aniston en Sandler vormen een onverwacht komisch duo als het echtpaar Nick en Audrey Spitz, die samen een moordzaak moeten oplossen.

– Hoe belanden Nick en Audrey in Parijs?

JENNIFER ANISTON «Nadat we de moordenaar hadden gevonden in ‘Murder Mystery’, dachten we: hé, we zijn hier best goed in! ­Daarom hebben we een eigen detective­bureau opgestart. Alleen: niemand lijkt vertrouwen in ons te hebben. Wanneer één van onze vrienden, de maharadja, wordt gekidnapt, ruiken we een kans om onze skills te bewijzen. De aanwijzingen leiden ons helemaal naar de flonkerende Eiffeltoren.»

– Er is duidelijk chemie tussen Adam en jou.

ANISTON «Natuurlijk, we kennen elkaar al ruim dertig jaar. Adam is een schat van een mens. Hij draait geregeld coole muziek op de set, dan staan we met de hele crew te dansen. Ik probeer goed voor ’m te zorgen, ik maak zelfs smoothies voor hem!»

– ‘Murder Mystery 2’ wordt net als de eerste film druk bekeken op Netflix. Wat maakt moordmysteries zo aantrekkelijk?

ANISTON «Wie weet wat? Wie dééd wat? En waarom? Het is leuk om als kijker mee te speuren. Ik ben opgegroeid met de boeken van Agatha Christie, dus ik had de smaak al vroeg te pakken.»

– Zou je een goede detective zijn?

ANISTON «Nope. Beter dan Adam, dat wel: die man kan zich nog geen vijf seconden op iets focussen vóór zijn gedachten weer afdwalen.»

– We zien jullie ook samen in een Bollywood-dans.

ANISTON «Een regelrechte ramp. We hadden niet op voorhand kunnen oefenen, ik bakte er niets van! En toen ik merkte dat Adam een beter gevoel voor ritme had dan ik, voelde ik me al helemáál een mislukkeling. Volgende vraag!»

– Wat vond je het leukste aan de opnames in Parijs?

ANISTON «Parijs.»

– Waar mag het de volgende keer heen?

ANISTON «Voorlopig weten we nog niets over een ‘Murder Mystery 3’ . Maar als het ervan komt, wil ik naar een coole locatie, ergens waar ik nog nooit ben geweest. Ik zit wel niet graag té lang in het vliegtuig. O, en voor ik het vergeet: het verhaal moet natuurlijk ook de moeite waard zijn.»

‘Murder Mystery 2’ is nu te zien op Netflix.