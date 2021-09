Jennifer Hudson is Aretha: ‘Zij heeft me uitgekozen’

Freddie Mercury heeft er 27 jaar op moeten wachten, Aretha Franklin krijgt nauwelijks drie jaar na haar dood – op 16 augustus 2018 – al een eigen biopic in de bioscoop. ‘Respect’ vertelt het verhaal van de zangeres van haar jeugd in het gospelkoor van haar vader tot haar glorieperiode als de Queen of Soul in de jaren 60 en 70. De zware taak om de soullegende gestalte en een stem te geven kwam terecht op de schouders van actrice en zangeres Jennifer Hudson (39), die in de VS doorbrak toen ze in 2004 tijdens de audities van de Amerikaanse versie van ‘Idool’ ‘Share Your Love With Me’ van Aretha zong.

– Hoe belangrijk waren Aretha Franklin en haar muziek voor jou toen je opgroeide?

JENNIFER HUDSON «Nog belangrijker dan ik altijd heb gedacht: dat heb ik beseft toen ik research deed voor deze film en al haar platen nog eens oplegde. Ik heb als klein meisje jarenlang in een gospelkoor gezongen, in de kerk in de buurt, en nu pas realiseerde ik me dat zoveel liedjes die we toen brachten van haar kwamen. ‘Mary, Don’t You Weep’, ‘Amazing Grace’... Die waren allemaal gebaseerd op haar versies. Het was alsof ik dertig jaar terug in de tijd werd gekatapulteerd.»

– Blijkbaar heeft Aretha jou enkele jaren geleden uitgekozen om haar te vertolken in deze film. Weet je waarom ze jou wilde?

HUDSON «Ik ben zo stom geweest om dat nooit te vragen. En ze heeft het me ook niet gezegd. Achteraf gezien heb ik daar wel spijt van. Zij moet toch ook gedacht hebben: ‘Ik kies haar speciaal uit, en zij wil niet eens weten waarom?’ (lacht)»

– De grootste uitdaging was uiteraard het zingen. Hoe ben je daaraan begonnen?

HUDSON «Het was een helse taak. Ook omdat ik als 39-jarige Aretha in heel verschillende periodes in haar leven moest vertolken, van haar 17de tot haar 35ste, en je stem verandert natuurlijk met ouder worden. Maar mijn zang is niet bedoeld als een kopie: het is eerder een hommage, waarbij ik sommige typische dingen van haar gebruik en ook laat zien hoeveel invloed zij in de afgelopen jaren op mij heeft gehad. Al geef ik eerlijk toe: dankzij deze rol heb ik een paar zangtrucjes geleerd die ik niet snel zal vergeten (lacht).»

‘Respect’ is vanaf 8 september te zien in de bioscoop.