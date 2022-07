Jens ‘De mol’ Zutterman: ‘Samen met de andere Yens heb ik in ‘De mol’ zitten zuipen dat het niet meer normaal was’

Na de calvarietocht van afgelopen seizoen – één opgestapte mol, twee geblesseerde kandidaten, een spoor van onheil en vernieling door Lanzarote – kun je moeilijk zeggen dat de makers van ‘De mol’ alles in de schoot krijgen geworpen. Gelukkig was hen destijds wel één prachtig geschenk gegund: de deelname van Jens Zutterman (32), de West-Vlaamse schrijnwerker die in de vorige jaargang afviel nog vóór de reis begon, en nu tot Vlaanderens vreugde een herkansing kreeg. Begging the question: hoe zou het intussen zijn met de grote publiekslieveling?

JENS ZUTTERMAN «Prima! Het bouwverlof zit eraan te komen, en iedereen lijkt dan altijd te denken dat er daarna nooit meer gewerkt zal worden. Dus: druk, druk, druk. Maar daarna gaan we de beentjes strekken in het zuiden van Frankrijk – níét in de Moezelstreek, waar de makers van ‘De mol’ mij zogezegd gratis naartoe stuurden: daar zet ik nooit nog een voet (lacht).»

HUMO Er is nooit een ‘De mol’-kandidaat geweest met wie de kijkers zo hebben meegeleefd als met jou. Heb je dat gevóéld, die liefde?

ZUTTERMAN «Zeker, en niet alleen in de Westhoek: blijkbaar waren er ook Gentenaren, Antwerpenaren en Limburgers die sympathie hadden voor mij. ‘Jij was echt de man van dit jaar,’ zeggen ze weleens. Maar dan antwoord ik altijd: ‘Nee, we waren alle élf de man!’ Iedereen is voor mij echt gelijk.

»Ik weet niet hoe het komt, dat mensen mij graag lijken te hebben. Misschien omdat ik het entertainmentgehalte wat probeer op te krikken? Ik laat de mensen graag lachen, hè. Als ik iets denk en het kan door de mond, dan gáát het ook door de mond.»

HUMO Krijg je je catchphrase uit het programma – ‘Maar allez how’ – weleens naar het hoofd geslingerd?

ZUTTERMAN (lacht) «Enórm vaak. Er zijn zelfs maar allez how-shirts gemaakt, en daar blijkt enorm veel vraag naar te zijn.»

HUMO Vang je daar een percentje van?

ZUTTERMAN «Nee, nee. Mensen vragen ook vaak of ik betaald word voor de ‘Maar allez how’-remix van Supercontent en Omdat Het Kan Soundsystem. Dan zeg ik: ‘Amai, ik ben rijk nu!’ Niet dus (lacht). Dat moet allemaal niet: ik blijf erbij dat ik deelnemen aan ‘De mol’ belangrijker vind dan de lotto winnen.

»Op straat krijg ik trouwens ook vaak de vraag hoe het met mijn klokkenspel is: ik had van de programmamakers namelijk een koekoeksklok cadeau gekregen. Héél raar om dat uit een kindermond te horen: ‘Hoe is ’t met je klokke?’ (lacht)»

HUMO Je oudste is vijf: oud genoeg om ‘De mol’ volop mee te hebben beleefd?

ZUTTERMAN «Ze hoeft nog maar de begintune te horen of ze spring al recht: ‘De mol!’ Voor haar is het gek dat papa nu een klein beetje beroemd is. Toen we samen door Plopsaland wandelden en mensen mij bleven aanspreken, vroeg ze: ‘Waarom willen die mensen allemaal met jou op de foto? Hebben zij zelf geen papa?’»

HUMO Ben je deze zomer op de festivals te vinden? Op je Instagram-profiel staat een nummer van The Killers, die dit weekend op Rock Werchter speelden.

ZUTTERMAN «Ik heb spijtig genoeg geen tickets kunnen bemachtigen. Maar ik ga wel naar het Highlight Festival in Ieper én naar Kamping Kitsch.»

HUMO De hoogmis van de slechte smaak!

ZUTTERMAN «Ja! Weinig mensen weten dat, maar ik heb in mijn tijd veel verkleedfeestjes platgelopen, en ik ben intussen een absolute meester in het verkleden. Voor Kamping Kitsch ga ik drie, vier outfits kopen in flowerpowerstijl: ik ben fan van die wijde pijpen, bloemetjes en halskettingen. De beste stukken combineer ik, tot het er boenk op zit. Het is de bedoeling dat ik zó goed verkleed ben dat niemand mij nog herkent. Als mensen gedronken hebben, voelen ze veel minder gêne... En ik durf te vermoeden dat de mensen op Kamping Kitsch véél drinken.»

HUMO Nog iets wat weinig mensen weten: jij bent een uitstekende motorcrosser.

ZUTTERMAN «Dat is een groot woord. Maar ik ben een strever: als ik aan iets meedoe, móét ik tot het uiterste gaan. Vorig jaar ben ik kampioen geworden in mijn reeks, dus race ik nu op een iets hoger niveau.»

HUMO Hoe vlot dat?

ZUTTERMAN «Niet zo goed, eigenlijk. Het niveauverschil blijkt nu toch wel héél groot te zijn. Het was ook druk op het werk, we hebben een nieuw huis gekocht, mijn fysiek was iets minder goed... Ik zie dit jaar als een leerschool.

»Ik ben vroeg begonnen met motorcross. Toen ik mijn pa om een brommertje vroeg, zei hij: ‘Jens, je bent 6 jaar. Je kunt zelfs niet fietsen zonder zijwieltjes.’ Hij was nog niet uitgepraat, of ik was al aan het oefenen. Later bleek ik redelijk goed te zijn op dat brommertje, op mijn 13de had ik al een sponsor. Ik kreeg alles: de motor, de kledij, noem maar op.

»Maar toen raakte een goede kameraad van mij betrokken in een zwaar ongeval: hij raakte verlamd van zijn borst tot de tippen van zijn tenen. Daar heb ik een serieuze slag van gekregen. Ik heb toen – hou u vast – zeventien jaar niet meer gecrost. De microbe bleef wel altijd in mijn bloed zitten, maar ik heb pas opnieuw een motor gekocht toen Shana (zijn vriendin, red.) en ik gingen samenwonen. Intussen staan er drie à vier in mijn garage: het is mijn grote uitlaatklep.»

HUMO Hoe was het om na zeventien jaar weer op zo’n machine te kruipen?

ZUTTERMAN «Ongelofelijk! Het is net zoals zwemmen: zelfs als je jarenlang niet hebt gezwommen, verdrink je niet als je in het diepe wordt gegooid. Die bewegingen komen allemaal zó terug (vingerknip). Het is een gevoel van onmetelijke vrijheid.»

HUMO Terug naar ‘De mol’: in die twee seizoenen ben je respectievelijk héél snel en redelijk snel afgevallen. Lag dat aan pech, of eerder aan een niet bijzonder scherp afgestelde mollenradar?

ZUTTERMAN «Aan dat tweede (lacht). Philippe stond dit seizoen wel op mijn radar, hoor, maar er waren nog twee of drie kandidaten die ik evengoed verdacht. Die eliminatierondes zijn het enige aan ‘De mol’ dat eigenlijk niets voor mij is. Als het enkel zou afhangen van hoe goed je de proeven speelt, was ik misschien wel een aflevering of vijf verder geraakt.»

HUMO Had je thuis in je zetel wél door wie de mol was?

ZUTTERMAN «Neje, neje. Dat Uma uiteindelijk de mol bleek te zijn: ma how vent, dat had ik nooit gedacht. Zij heeft het spel heel goed gespeeld, ik iets minder (lacht).»

HUMO Was je graag zélf mol geweest?

ZUTTERMAN «Eigenlijk wel. Ik hou van kattenkwaad. Als er op school iets uit te spoken viel, dan was ik er als de kippen bij. Ludieke fratsen, zoals verf aan de onderkant van de klink smeren.

»Ik herinner me hoe mijn goeie kameraad en ik ontdekten hoe we de schoolbel konden doen rinkelen, met een platte schroevendraaier. We zijn daarop deuntjes beginnen te spelen die – tringeling! – te horen waren in elk klaslokaal, door honderden leerlingen. Ik kwam daar vrijwel altijd mee weg, omdat ik perfect wist wanneer het tijd was om te stoppen. Dat is een onvervalste mol-eigenschap, toch?»

HUMO Ben je niet te zachtaardig?

ZUTTERMAN «Zachtaardig?»

HUMO Het gerucht gaat dat je een enorme dierenliefhebber bent.

ZUTTERMAN «Om je een idee te geven: als er op een werf een spinnetje voorbijloopt, dan ga ik het snel veilig in de natuur zetten. Een paar jaar geleden zag ik dat een duif een nest had gemaakt op een stelling: ik heb daar onmiddellijk een kotje rond gebouwd, water- én winddicht, zodat die duif haar eitjes comfortabel kon uitbroeden. Ik heb er zelfs een TikTok-filmpje over gemaakt (lacht).»

HUMO Twee afleveringen deelnemen, is dat voldoende om ook geproefd te hebben van de legendarische feestelijkheden die zich traditiegetrouw voltrekken wanneer de opnames van ‘De mol’ erop zitten?

ZUTTERMAN «Ma how vent, ik ben daar geen énkele avond vóór vier uur gaan slapen! Samen met de andere Yens heb ik daar zitten zuipen dat het niet meer normaal was (lacht). Hij heeft mij achteraf gezegd dat zijn promillage na mijn eliminatie gevoelig was gezakt.

»Tja, kijk... Als ik uitga, blijf ik sowieso tot het laatst, want ik zou er niet tegen kunnen dat er de volgende keer wordt gezegd: ‘Amai, weet je nog?’ – en dat ik er dan niet bij was.»

HUMO Tot slot: hoe is het nog met je klokke?

ZUTTERMAN (lacht) «Die hangt weer aan de muur. Tegenwoordig wérkt ze zelfs. Mijn schoonvader heeft er eens aan geprutst, en sindsdien komt het vogeltje elk uur uit zijn deurtje.»

HUMO Je weet wat ze zeggen, Jens.

ZUTTERMAN «Wat dan?»

HUMO Derde keer, goeie keer.

ZUTTERMAN (lacht) «Dat heb ik ook gezegd op het slotfeestje van dit seizoen. Maar ja, ze kunnen die West-Vlaming niet blíjven bovenhalen, hè. How vent, ’t is goed geweest.»