Jens Dendoncker stelt nieuwe VTM-seizoen voor in comedyshow: ‘Van Koen Wauters zal het niet meer komen’

Voor VTM, dat nu eenmaal de familiairste wil zijn onder de familiezenders, moeten kijkers behalve afnemers ook een beetje bloedverwanten zijn. Die hang naar nabijheid heeft ertoe geleid dat de nieuwe najaarsprogrammering deze keer niet louter per droge persmededeling tot bij het publiek geraakte, maar zelf ook een eigen uitzending inspireerde.

In ‘Daar doen we het voor’ onthaalde Jens Dendoncker, met elk nieuw jaar iets meer belleman van zijn broodheer, in het Brusselse Vaudeville-theater een drom VTM-kijkers die zich op sociale media, in variërend enthousiasme en uiteenlopende beheersing van het Nederlands, hadden uitgelaten over de programmatie op VTM, om hen alvast warm te maken voor méér van dattum. Dat deed Dendoncker in een losjes zittende comedyshow, een format dat hem dan ook uiterst comfortabel zat.

Geen van de aanwezigen wist precies waar ze aan toe waren, en toch leek niemand argwaan te koesteren. Ik maak me sterk dat ze het kernpubliek van VTM uitmaken: mensen die er geen graten in zien om ten overstaan van derden Aaron Blommaert ‘een lekker ding’ te noemen, of die zich wanhopig en in geschrifte tot de hoofdkantoren te Vilvoorde wenden omdat de naaktkalender van ‘Het lichaam van Coppens’ nergens meer te verkrijgen is. Die laatste vrouw kreeg er alsnog één cadeau van Dendoncker. Verdere vragen daaromtrent laat je beter achterwege, wil je een familiezender zijn.

Ook de personencultus rond Dany Verstraeten, in het licht van diens nakende afscheid, werd nog ietsje opgepookt, want Verstraeten mocht op aangeven van Dendoncker blijk geven van een zeker gevoel voor humor. Of in zijn geval: mensen aan het lachen brengen zonder eerst een lichaamsdeel te laten amputeren.

Het zijn benarde tijden voor lineaire zenders, hoorde ik laatst weer, zelfs al hebben ze dan een uitbouw op het internet, maar ik had toch de indruk dat er zelfvertrouwen sprak uit deze conference. Zelfs negatieve uitingen in den digitale, zoals iemand die van braakneigingen gewaagde bij het zonevreemde Engels van Laura Tesoro in ‘The Voice Kids’, kwamen gebeurlijk aan bod, en werden zelfs na parodiëring niet per se weggelachen. Even later stond Dendoncker zelf ook voor schut, toen hij een jongen op het podium haalde die - het moet iets vaak voorkomends zijn - ook al een fascinatie herbergde voor de gebroeders Coppens. Het houdt ze van straat, neem ik aan. Alleen wist Dendoncker niet dat die halfwas door Mathias Coppens zelf voorzien was van een oortje met radioverbinding. ‘Code van Coppens’ zit voorlopig niet in het zendschema, vernamen we gelijk, maar we kregen wel een voorsmaakje van het nieuwe ‘The Big Bang’, dat er alvast in alle opzichten uitzag zoals ‘Code van Coppens’. De jeugd hoeft nog niet meteen aan het rellen.

Wat betreft zelfvertrouwen is het wellicht ook geen toeval dat de praalaankoop Aster Nzeyimana al betrekkelijk vroeg aan bod kwam in de vooruitblik op het komende televisieseizoen. Verrassender vond ik dat die gekoppeld werd aan de publiekelijke defenestratie van Koen Wauters, ‘want van hem zal het niet meer komen’, luidens Dendoncker. Je gaat één keer naar Pukkelpop, en je hebt al afgedaan voor VTM. Ter vermaak projecteerde Dendoncker ook nog een foto van Wauters uit ‘Special Forces’, waarop hij er iets te zeer uitzag als de 55-jarige die hij is.

Ik ken de eigenheden niet van Wauters’ contract bij VTM: misschien zit er wel een clausule in die dicteert dat een zekere bereidwilligheid tot zelfverwerping verwacht wordt van hem, want iets als ‘Wat een jaar’ presenteer je volgens mij ook niet voor je plezier, maar toch. Zouden ze dat ook durven bij Birgit van Mol?