Jens Dendoncker vertelt openhartig over depressie waar hij al een jaar mee worstelt

Het vierde seizoen van het VTM-programma ‘Hoe zal ik het zeggen’ is binnenkort te zien op televisie en opnieuw neemt comedian Jens Dendoncker de rol van presentator op zich, al was dat geen sinecure. Dendoncker ging het voorbije jaar door een moeilijke periode en en liet zich op het einde van 2020 ook even opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis. In een gesprek met Johan Terryn legt hij uit hoe het nu gaat met zijn herstel en hoe de productieploeg van ‘Hoe zal ik het zeggen’ alles in het werk stelde om hem tijdens de opnames te helpen.