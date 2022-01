Jeremy Irons: ‘Alleen voor geweldige rollen kom ik mijn kot nog uit’

Alle lockdownfeestjes ten spijt kan zelfs Boris Johnson niet tippen aan de schandelijke reputatie van Neville Chamberlain, de Britse eerste minister die zich volgens de overlevering op de vooravond van de Tweede Wereldoorlog door Hitler liet bedotten. Jeremy Irons (73), die een Oscar kreeg voor ‘Reversal of Fortune’ en schittert als Alfred in het DC Extended Universe, toont een andere kant van Chamberlain in Netflix’ nieuwe oorlogsfilm ‘Munich: The Edge of War’.

– Je speelt de premier tijdens een cruciaal stukje geschiedenis: de onderhandelingen die in 1938 leidden tot het Verdrag van München, waarin het Verenigd Koninkrijk de nazi’s toestond het Tsjechische Sudetenland te annexeren.

JEREMY IRONS «Chamberlain wist natuurlijk niet waartoe de nazi’s in staat waren. Nog geen jaar later brak de dictator het contract door Polen in te vallen. Chamberlain stierf aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog, waarna Winston Churchill zich opwierp als de Redder van de Natie. En zoals iedereen weet: de winnaar schrijft de geschiedenis.»

– Waarom gaf Chamberlain toe aan Hitler?

IRONS «Hij was, net zoals zijn landgenoten, getraumatiseerd door de Eerste Wereldoorlog, waarin hij vrienden en collega’s had verloren. ‘Hoe verschrikkelijk zou het zijn dat wij alweer loopgraven en gasaanvallen moeten trotseren,’ zei hij op de radio, ‘en dat voor een ruzie in een verafgelegen land tussen volkeren die wij niet kennen.’ Chamberlains tactiek pakte niet uit zoals gehoopt, maar hij had ten minste geprobeerd om een oorlog te vermijden. De Britten onthaalden hem als een held, en terecht.»

– Heb je de rol aanvaard om één en ander recht te zetten?

IRONS «Nee. Ik vond Chamberlain een bijzonder man, maar ik was vooral gecharmeerd door het spannende verhaal. ‘Munich: The Edge of War’ focust op twee jongemannen: een Duitse diplomaat en een Britse ambtenaar, ooit studiegenoten maar nu politieke tegenstanders. Zij zoeken naar een vreedzame oplossing, maar komen in een gevaarlijk complot terecht.»

– Hoe kijk jij als gerenommeerd lid van de oude garde naar een filmrelease op Netflix?

IRONS «Tja, het gouden tijdperk van de cinema is voorbij. De bioscoop zal blijven bestaan, maar vooral voor spektakelfilms zoals Ridley Scott of Christopher Nolan die maken. Er zijn ergere dingen.»

– Tot slot: hoever sta je met de restauratie van het kasteel dat je hebt gekocht in Ierland?

IRONS «Ik maak vooruitgang, ik heb nu zelfs een eilandje op zo’n 100 meter van de klif waarop mijn kasteel staat. Ik hou me meer bezig met mijn huishouden dan met acteren. Alleen voor geweldige rollen kom ik mijn kot nog uit.»

‘Munich: The Edge of War’ is nu te zien op Netflix.