Jeroom op roadtrip met Jonas Geirnaert en Bockie, een minister achter de tralies en een inkijkje bij de Joden

Play4 en Play 5 hebben hun programmatie voor de rest van het voorjaar aangekondigd. Dat bevat heel wat vertrouwde programma’s (zoals ‘De mol’ en ‘Blind gekocht’), maar ook enkele nieuwe titels - al is de ene daarbij wat veelbelovender dan de andere. Een overzicht!

‘Tulpen uit Amsterdam’

Een gloednieuw muziekprogramma dat verdacht veel weg heeft van ‘Liefde voor muziek’, maar dan in samenwerking met RTL4: Nederlandse artiesten coveren de hits van hun Vlaamse collega’s en omgekeerd. Kat Kerkhofs presenteert, samen met haar Nederlandse co-host Buddy Vedder. De artiesten zijn o.a. Clouseau, Bart Peeters, Christoff, Willy Sommers, René Froger, Kris Kross Amsterdam, Olivia, MAKSIM en Tino Martin.

‘Boris’

Jeroom maakt samen met Jonas Geirnaert en Bockie De Repper een roadtrip door Canada, in een iets te grote camper en gewapend met een Lonely Planet uit 1997. Het doel van de reis: naar het mooiste plekje van Canada trekken om daar de as van zijn broer Boris uit te strooien. Die overleed 25 jaar geleden aan kanker, nog voor hij zijn grote droom kon waarmaken: een reis door Canada.

‘Shalom allemaal!’

In deze docureeks geeft journalist Diederik Van den Abeele een inkijk in het dagelijkse leven in de Joodse wijk van Antwerpen. Hij ging er 2,5 jaar lang filmen en slaagde erin om met zijn team unieke beelden te maken van het leven in de Joodse gemeenschap, zowel op straat als achter gesloten deuren. Na verloop van tijd kreeg hij zoveel vertrouwen van de gemeenschap, dat hij ook op plekken kon filmen waar nooit eerder een niet-Jood een voet had gezet.

Beeld Play Media

‘Recht naar de gevangenis’

Een nieuw programma van Tess Uytterhoeven - winnares van de felbegeerde Ha! van Humo - waarin minister van Justitie Vincent Quickenborne samen met vijf topfiguren uit justitie vier dagen en nachten doorbrengt in de gevangenis. Ze delen hun cel met ex-gedetineerden die hun straf al hebben uitgezeten. Terwijl de kersverse bajesklanten hun draai zoeken in de nieuwe omgeving, denken ze hardop na over het nut van gevangenissen en hun rol daarin.

‘Assisen’

In deze interactieve fictiereeks maakt elke kijker onderdeel uit van de grootste volksjury ooit van Vlaanderen. De kijkers beslissen mee over schuld of onschuld, nadat ze zes weken lang een fictief assisenproces hebben gevolgd. Hun stemgedrag bepaalt welke van de twee vooraf opgenomen zevende aflevering we uiteindelijk te zien krijgen.