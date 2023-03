Jessica Chastain zoekt Osama Bin Laden in ‘Zero Dark Thirty’ en nog tien films die u niet mag missen op televisie

Onze filmtips van 3 tot en met 9 maart.

‘THE WINDERMERE CHILDREN’ ★★★½☆

CANVAS, VRIJDAG 3 MAART, 21.30

DRAMA Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog werden enkele honderden kinderen bevrijd uit de concentratiekampen en overgebracht naar opvangcentra in het Engelse Lake District. Zwaar getraumatiseerde jongeren voor wie elke notie van normaliteit is weggeslagen: wanneer iemand hen aanspreekt, stellen ze zich voor met hun nummer uit de kampen, brood wordt ogenblikkelijk verstopt onder kussens en de nabijheid van een hond is reden voor paniek. Regisseur Michael Samuels, een veteraan van de Britse televisie, vertelt dat verhaal op een conventionele maar smaakvolle manier. Dit is geen film om vormelijke hoogstandjes van te verwachten en de thematiek is wat het is, maar Samuels vermijdt plat sentiment, maakt goed gebruik van zijn setting en ontlokt meer dan geloofwaardige acteerprestaties aan zijn veelal jonge cast. Het helpt ook dat hij een thema heeft dat níét al duizendmaal aan bod is gekomen in andere oorlogsfilms.

‘CAN YOU EVER FORGIVE ME?’ ★★★½☆

VTM 4, VRIJDAG 3 MAART, 20.35

KOMEDIE Waargebeurde tragikomedie over een excentrieke schrijfster (Melissa McCarthy) die niet meer aan de bak komt en dan maar een cent bijverdient door brieven van overleden bekendheden te vervalsen. Een verrassend venijnig portret van zelfwalging, met veel zwarte humor.

‘ZERO DARK THIRTY’ ★★★★☆

NPO 3, VRIJDAG 3 MAART, 22.39

DRAMA Thriller-drama van Kathryn Bigelow over een CIA-agente (Jessica Chastain) die jarenlang de zoektocht naar Osama Bin Laden leidt. De film is moeilijk vast te pinnen op een politiek standpunt: moeten we nu sympathie voelen voor mensen die anderen waterboarden? Juist dat maakt deze prent zo fascinerend.

‘THE PERSONAL HISTORY OF DAVID COPPERFIELD’ ★★★½☆

EEN, VRIJDAG 3 MAART, 22.55

KOMEDIE Armando Iannucci verfilmt de roman van Charles Dickens, met Dev Patel in de titelrol: een weesjongen die kennismaakt met een plejade aan kleurrijke personages tijdens zijn zoektocht naar het geluk. Een drukke film met een groot hart en veel memorabele momenten.

‘THE NICE GUYS’ ★★★½☆

VTM 3, VRIJDAG 3 MAART, 22.55

KOMEDIE Wat onderschatte buddy comedy met Russell Crowe en Ryan Gosling als rivaliserende privédetectives die samenwerken om de dood van een pornoster te onderzoeken, in het Los Angeles van de jaren 70. De zwarte humor van Shane Black en de groezelige seventiesvibe leveren heel wat hilarische scènes op.

‘CAPHARNAÜM’ ★★★★☆

NPO 2, VRIJDAG 3 MAART, 23.35

DRAMA Een 12-jarig Libanees jongetje loopt weg van huis nadat zijn zus wordt uitgehuwelijkt en komt terecht bij een Ethiopische vluchtelinge en haar 1-jarige peuter. Ontroerend sociaal drama, dat krachtig wordt gedragen door de jonge Zain Al Rafeea, in het echte leven een vluchteling uit Syrië.

‘HAPPY-GO-LUCKY’ ★★★½☆

CANVAS, ZATERDAG 4 MAART, 21.30

KOMEDIE Episodisch portret van Poppy, een 30-jarige leerkracht (Sally Hawkins) die niet te stuiten vrolijk en optimistisch lijkt, soms tot ergernis van de mensen in haar omgeving. Regisseur Mike Leigh observeert Poppy tijdens haar dagelijks leven en laat het aan ons over om te oordelen. Milde, humanistische tranche de vie.

‘THE SHINING’

PLAY6, ZATERDAG 4 MAART, 22.50

THRILLER Stanley Kubrick verfilmde de roman van Stephen King en veranderde het verhaal zodanig dat King zelf er niet over te spreken was. Jack Nicholson grijnst, gromt en kwijlt als de conciërge van een groot, ingesneeuwd hotel. Een mysterieuze, ontregelende film die veel vragen bewust onbeantwoord laat.

‘CHICAGO’ ★★★½☆

PLAY5, MAANDAG 6 MAART, 20.35

MUSICAL Verfilming van de populaire Broadwaymusical, met Renée Zellweger als wannabe-revuester die in de cel belandt nadat ze haar minnaar doodschiet. In tegenstelling tot de meeste musicals is de plot volstrekt onsentimenteel en zelfs behoorlijk cynisch, met veel scherpe humor en aanstekelijke liedjes.

‘THE TWO FACES OF JANUARY’ ★★★½☆

BBC 2, MAANDAG 6 MAART, 0.15

THRILLER Elegante, broeierige thriller gebaseerd op een roman van Patricia Highsmith. Viggo Mortensen en Kirsten Dunst zijn een koppel op reis in Griekenland, reisgids Oscar Isaac raakt verstrikt in hun web. Spannend en zweterig, met een plot die alle richtingen uit kronkelt.

‘THE KING’S SPEECH’ ★★★½☆

PLAY5, DONDERDAG 9 MAART, 20.35

DRAMA Historisch drama met Colin Firth als koning George VI, die aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog met behulp van logopedist Geoffrey Rush zijn probleem met stotteren probeert te overwinnen, zodat hij het volk fatsoenlijk kan toespreken. Typisch Britse prestigecinema, comfortabel als een warm dekentje.