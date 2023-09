Jimmy Fallon is lang niet de enige talkshowhost met een gemeen trekje: ‘Corden is een kleine stomkop van een vent’

‘Amai zeg wauw’ klinkt het in alle hoeken van de wereld: het gaat weliswaar niet over Otto-Jan Ham, maar die àndere talkshowhosts. Steeds vaker duiken berichten op dat de hosts die voor de camera's altijd lachen en grappen, áchter de camera's heel wat minder joviaal zijn. Gisterenavond viel opnieuw een bom in televisieland, want de goedlachse Jimmy Fallon blijkt dan tóch niet zo genaakbaar als deed vermoeden uit zijn interviews in ‘The Tonight Show’.

Eergisteren passeerden The Rolling Stones nog gezellig de revue om hun nieuwe album voor te stellen, een dag later klagen zestien (ex-)medewerkers over Fallons grensoverschrijdend gedrag. En zo mag televisiekijkend Amerika en iedereen daarbuiten nóg een naam toevoegen aan het groeiende lijstje van ‘talkshowhosts die behoorlijke klootzakken blijken te zijn’. Een bloemlezing!

Jimmy Fallon

Beeld Rosalind O'Connor/NBC via Getty

‘Er zijn goede Jimmy-dagen, en er zijn slechte Jimmy-dagen. Dit was een slechte Jimmy-dag.’ Zo deden huidige en ex-medewerkers van ‘The Tonight Show’ gisteren hun verhaal aan Rolling Stone. Hij zou die dag, in 2017, ‘geïrriteerd’ en ‘minachtend’ geweest zijn op set, en tijdens de repetitie liep hij er ‘verward’ bij − alsof hij dronken was. ‘The Tonight Show’ zou jarenlang een ‘toxische’ werkplek zijn geweest. Fallon zou regelmatig uitbarstingen hebben, en de sfeer op set was somber, zó somber dat de mentale gezondheid van de werknemers een duik nam. ‘Veel stafleden grapten dat ze zichzelf van het leven zouden beroven, en dressings voor de gasten werden ‘huilkamers’ genoemd, omdat ze daarnaartoe vluchtten om hun emoties de vrije loop te laten gaan’, getuigen zeven voormalige werknemers in Rolling Stone.

Fallon biedt nu zijn excuses aan en ‘voelt zich slecht’ over het gebeuren. ‘Het was niet mijn bedoeling om dat soort stemming te creëren. Ik ben beschaamd en ik voel me zo slecht. Ik wil dat de show leuk en inclusief voor iedereen is.’

Ellen Degeneres

Beeld NBCU Photo Bank via Getty Images

‘Be kind to one another’, zo sloot Ellen Degeneres haar ‘The Ellen DeGeneres Show’ steevast af. Degeneres had schijt aan haar eigen boodschap, want volgens ex-medewerkers was ook hier sprake van een giftige werksfeer. Enkele van de beschuldigingen aan het Degenadres: het personeel mocht geen oogcontact maken, niet uit de mond of onder de oksels stinken (ze heeft een ‘gevoelige neus’), en zich ook niet ziekmelden voor een begrafenis van een familielid. Daarnaast zou er sprake zijn geweest van pestgedrag, racisme en intimidatie op de werkvloer en werden drie eindredacteuren, verantwoordelijk gehouden voor de giftige werksfeer, ontslagen.

Nederlandse YouTuber Nikkie De Jager had ook slechte herinneringen aan haar bezoekje aan de Amerikaanse talkshowhost, want hoewel het gesprek gezellig leek op camera, was het achter de schermen ‘afstandelijk en kil’. Andere celebs en ex-collega’s beaamden dit, en uiteindelijk hield Degeneres er vorig jaar definitief mee op. Zelf heeft ze altijd ontkent dat het door de beschuldigingen kwam.

James Corden

James Corden en Adele in 'Carpool Karaoke' Beeld Youtube @TheLateLateShow

De Britse James Corden, bekend van ‘The Late Late Show’ en dan vooral zijn ‘Carpool Karaoke’-segment, ontsnapte uit eigen land om het grote succes in Amerika te zoeken, en dat gebeurde. Terwijl de Britten in hun handjes wreven omdat ze eindelijk van die ‘irritante twat’ verlost waren, leken Amerikanen nog in een roes van onwetendheid te leven. Oké, irritant kon je de Brit nog noemen, maar de haat uit eigen land leek vooral op vibes te zijn gebaseerd, en grote schandalen bleven uit.

Tot restaurant-eigenaar Keith McNally een jaar geleden naar Instagram trok om zijn beklag te doen over de ‘duivelse’ presentator. Hij verweet Corden ervan een ‘kleine stomkop van een vent’ te zijn en vertelde hoe de talkshowhost meerdere keren richting het personeel sneerde. ‘Je kunt je werk niet doen! Misschien moet ik naar de keuken gaan en zelf mijn omelet maken!’ zou Corden geschreeuwd hebben nadat hij ‘wat eiwit in een omelet van eigeel’ had gevonden. McNally zei ook dat hij klanten bijna nooit weigert, maar dat hij zich toch genoodzaakt voelde om Corden te verbannen uit zijn restaurant in Manhattan.

Matthijs van Nieuwkerk

Beeld BNNVARA

Dichter bij huis is er natuurlijk ook Matthijs van Nieuwkerk, Nederlandse host van ‘De wereld draait door’. Vorig jaar bleek uit een onderzoek van de Volkskrant dat er bij de talkshow jarenlang sprake was van een ongezonde werksfeer. Tientallen medewerkers vielen daardoor ziek uit en getuigden over grensoverschrijdend gedrag. Ruim vijftig oud-medewerkers spraken over woede-uitbarstingen, publieke vernederingen en een ‘angstcultuur’: ‘Lang bij DWDD werken was het ultieme recept voor een burn-out.’ Uiteindelijk stapte Van Nieuwkerk op bij de omroep BNNVARA. ‘Het feit dat mijn werkgever openlijk twijfelt aan mijn oprechtheid, maakt een verdere samenwerking onmogelijk’, aldus de presentator.

Van Nieuwkerk reageerde eerder deze maand voor het eerst uitgebreid op zijn vertrek en de beschuldigingen. ‘Ik schaam me kapot. Ik wist van de driftbuien, maar wat ik niet wist, is dat we zoveel mensen achter de schermen ongelukkig hebben gemaakt.’