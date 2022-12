Jimmy Kimmel toont ons hoe we op de ‘I like Hitler’-uitspraak van Kanye West moeten reageren

‘Ik hou van Joodse mensen, maar ik hou ook van nazi’s.’ Notoir complottheorist en rechtse zak Alex Jones is niet snel geschokt van een uitspraak, maar Ye slaagt er tijdens zijn gesprek bij Infowars verschillende keren in zijn interviewer te doen blozen. Niet in het minst bij zijn uitingen van sympathie voor de nazi’s en hun grote leider. Ooit waren zijn fratsen grappig, maar al lang zijn ze schrijnend. Kan íémand hem redden?

Omdat tijd vliegensvlug verglijdt, selecteert Humo voor u de opmerkelijkste fragmenten, netjes geduid in ‘Het moment’. Wat? Ye doet verontrustende antisemitische uitspraken in een interview bij controversiële presentator Alex Jones. Waar? Een programma op desinformatie-website Infowars. Waarom is het opvallend? Ye lijdt duidelijk onder verschillende aandoeningen en moet tegen zichzelf beschermd worden.

Ye, the rapper formerly known as Kanye West, is al langer het noorden kwijt. Hij verscheen in een shirt met een ‘White lives matter’ opschrift op de fashion week in Parijs, toonde hij porno aan de piefen van Adidas en kondigde opnieuw zijn kandidatuur voor het presidentschap aan. Ye kampt met een bipolaire stoornis en kan er duidelijk niet goed mee overweg, op zo'n moment moet je iemand tegen zichzelf beschermen.

‘Maar niet ik’, riep Alex Jones en hij inviteerde hem voor een bijna drie uur durend interview, samen met white supremacist Nick Fuentes. Ye verscheen in zwarte bivakmuts, alsof hij toch nog een greintje zelfrespect had, maar bereikte in de show nog onontgonnen dieptepunten.

‘Ik vind niet dat we de woorden ‘slecht’ en ‘nazi’ meteen aan elkaar moeten koppelen. Ik hou van Joodse mensen, maar ik hou ook van nazi’s.’ Een uitspraak die iedereen die niet Ye heet in een rechtszaal of psychiatrie doet belanden. Zijn liefde voor Joden én Nazis goot Ye achteraf in één symbool, een Davidster gecombineerd met een Swastika, en werd daardoor meteen weer van Twitter gekegeld door Elon Musk. Hij was nog geen week terug.

Misschien zijn fout inziend en overmand door medelijden wou Jones nog helpen, ‘jij bent geen nazi, jij bent Hitler niet. Ze moeten je dan ook niet zo afschilderen’, maar Ye schoffelde duchtig verder aan zijn eigen graf: ‘Maar ik zie ook goede dingen in Hitler’. I like Hitler’ proclameert hij zelfs op een bepaald moment. Humor ligt op dat moment al ver achter ons, we zijn gearriveerd bij medelijden

Ye goot ijn liefde voor Joden én Nazis in één symbool en werd meteen weer van Twitter gekegeld door Elon Musk Beeld Twitter

In het beste geval, en laat ons hopen dat het zo is, weet Ye niet helemaal wie Adolf Hitler is, want volgens hem ‘vond hij de snelweg uit, en zelfs de microfoon die we nog steeds gebruiken om muziek op te nemen.’ Maar dat mag je nooit zeggen volgens Ye, dat Hitler ook goede verwezenlijkingen op zijn conto heeft. ‘Iedereen heeft ooit wel eens iets goed gedaan, in het bijzonder Hitler!’

Dit zijn de momenten dat we blij zijn dat de Amerikaanse talkshows zo kort op de bal spelen, want drie uur lijkenpikkerij van Jones konden we nooit doorstaan. De heerlijke feedback van Jimmy Kimmel kwam meteen na het interview en biedt de nodige tegenspraak. Dus als u de beruchte fragmenten toch wilt zien, doe het dan tenminste onderbroken met de nodige commentaar.

Wij starten ondertussen een crowdfunding op voor de nodige psychische hulp. Want deze dodenrit eindigt enkel met een grote vuurbal.