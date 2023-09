Johan Heldenbergh: ‘Ik vind het spijtig dat ik niet wat vaker met de velo kan gaan werken, in plaats van met het vliegtuig’

Op de openingsavond van het filmfestival van Venetië weerklonk in de statige Sala Grande plat Gents. Met dank aan Johan Heldenbergh, die in de openingsfilm ‘Comandante’ een Vlaamse zeekapitein speelt.

Woensdag 30 augustus. Een terras met zeezicht, op het Lido van Venetië. In de verte drijven de laatste donderwolken traag weg, net op tijd om de 80ste editie van het filmfestival van Venetië een droge start te geven. De Italiaanse oorlogsfilm ‘Comandante’ opent straks de feestelijkheden, en naast de Italiaanse steracteur Pierfrancesco Favino zal ook onze landgenoot Johan Heldenbergh (56) op de rode loper staan. Hij speelt in de film een grofgebekte, ruig bebaarde zeekapitein.

Opgekuist en wel verschijnt Heldenbergh aan mijn tafeltje, in kostuumvest en met twee espresso’s in zijn handen. Zo meteen staat hij de internationale pers te woord, en daarna is het al bijna tijd voor het openingsgala. Het zal voor Heldenbergh de eerste keer zijn dat hij ‘Comandante’ te zien krijgt – journalisten kregen de film ’s ochtends al te zien. En dus is hij het die mij als eerste de pieren uit de neus begint te halen. ‘Komt de film eerder rechts of links over?’, wil hij vooral weten.

Pierfrancesco Favino speelt Salvatore Todaro, een Italiaanse marineofficier onder Mussolini. Beeld RV

‘Comandante’ doet namelijk iets behoorlijk riskants. Hoofdpersonage Salvatore Todaro was een Italiaanse marineofficier onder Mussolini, maar wordt door regisseur Edoardo De Angelis als een held afgeschilderd. Tegelijk is de film duidelijk opgezet als een commentaar op het hedendaagse Italië, en de hardvochtige immigratiepolitiek van de uiterst rechtse regering van Giorgia Meloni.

De film toont hoe Todaro in 1940 de bemanning van een Belgisch vrachtschip, dat hij net aan flarden had geschoten, uit het water viste en met zijn eigen duikboot veilig aan land bracht. De boodschap: zelfs een fascistische commandant was menselijk genoeg om drenkelingen te helpen, terwijl de kustwacht vandaag zinkende sloepen voor de Italiaanse kust aan hun lot overlaat, en de politiek ngo’s bestraft die de levens van migranten redden.

Onderbuik

Heldenbergh is opgelucht dat die boodschap in de film terug te vinden is, en looft de aanpak van De Angelis: ‘Ik vind het heel intelligent hoe hij de taal van de onderbuik van Italië spreekt: de film bulkt van de vaderlandsliefde, met liedjes, pasta, en dat ene zinnetje: ‘We hebben jullie geholpen omdat wij Italianen zijn.’ Maar dat wordt allemaal ingezet om Italianen eraan te herinneren wat het echte Italië is: gastvrij zijn, de hand uitsteken, de ander helpen.’

‘Comandante’ mag dan een Italiaanse film zijn, als kapitein van het Belgische schip Kabalo spreekt Heldenbergh in de film uitsluitend Nederlands, of eerder: plat Gents. Een keuze die hij op eigen houtje nam, vertelt hij grinnikend. ‘Ik bedacht me dat mensen in die tijd gewoon hun eigen dialect spraken, ook al waren ze kapitein van een schip. Ik ging dus op zoek naar het oudste Gents dat ik kende, dat van mijn grootouders. En aangezien de regisseur geen Nederlands sprak, kon in principe doen wat ik wilde. (lacht) Ik wilde die kapitein ook heel groot spelen – op een bepaald moment heb ik letterlijk ‘arrr’ gegromd, zoals die kapitein uit ‘The Simpsons’. (lacht) Heerlijk dat het in Italië nog mag, zo groot spelen. In Vlaanderen kan men dat niet zo goed verdragen.’

Maar veel last ondervindt Heldenbergh daar niet van: in Vlaanderen is hij immers nauwelijks nog in films of op tv te zien. Sinds hij internationaal doorbrak met ‘The Broken Circle Breakdown’, de film van Felix van Groeningen die voor een Oscar genomineerd was, speelt zijn filmcarrière zich voornamelijk in Frankrijk en Italië af. ‘In Vlaanderen word ik simpelweg niet gevraagd’, zegt Heldenbergh. ‘Sinds we ‘The Broken Circle’ opnamen in 2011, speelde ik enkel in ‘Mijn vader is een saucisse’, ‘De twaalf’ en ‘Cool Abdoul’. Dat zijn drie rollen in twaalf jaar.’

Niet kirren

Hoe dat komt? Heldenbergh heeft er zelf het raden naar. ‘Ik ben misschien niet de meest sociale mens... Ik heb kinderen, zit vaak thuis en ga nauwelijks naar premières. Ik kan ook niet kirren. Daarmee bedoel ik: na een film de toffe uithangen en gaan slijmen dat ik het zo fantastisch vond. Dat lukt me niet. Iedereen weet ook dat ik een neiging tot depressie heb, dus misschien vrezen ze dat ik midden in de opnames van een film zal uitvallen? Terwijl het natuurlijk niet zo werkt. En ja, ik heb ook wel wat principes, waarmee ik misschien mensen tegen mij in het harnas heb gejaagd. Ik ben uitgesproken links, en ik hou daar mijn mond niet over.’

Johan Heldenbergh op de rode loper van het 80ste filmfestival van Venetië. Beeld Photo News

‘Maar ik wil zeker niet te negatief klinken’, onderbreekt hij zichzelf. ‘Ik ben daar niet gefrustreerd over, en geniet ook van de rollen die ik in het buitenland mag spelen. Ik vind het alleen spijtig dat ik niet wat vaker met de velo kan gaan werken, in plaats van met het vliegtuig of de trein.’ (lacht)

En dan is het tijd voor Heldenbergh om aan zijn grote dag te beginnen. Op zijn hotelkamer ligt zijn beige kostuum al te wachten. ‘Dat heb ik speciaal laten maken voor de trouw van Jessica Chastain, met wie ik samenspeelde in ‘The Zookeeper’s Wife’’, glimlacht hij. ‘Voordien had ik zelfs geen deftig pak. Op Film Fest Gent in 2008 ben ik eens komen opdagen in een lelijk bruin kostuum dat nog van mijn personage uit ‘Aanrijding in Moscou’ was. (lacht) Daags nadien stond er in De Morgen een artikel waarin jullie toenmalige journalist Wilfried Eetezonne klaagde over het gebrek aan glamour op de rode lopers in Vlaanderen, met als voorbeeld: ‘Johan Heldenbergh, die verscheen in het lelijkste bruine kostuum dat ik ooit gezien heb.’’ (lacht)

