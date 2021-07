John McEnroe schittert in de best bekeken Netflix-serie van het moment: ‘You cannot be serious’

‘You cannot be serious’: het was de favoriete uitroep van tennislegende en drievoudig Wimbledon-winnaar John McEnroe (62) als een scheidsrechter een beslissing in zijn nadeel nam, en het was naar eigen zeggen ook zijn eerste reactie toen hij gevraagd werd om de voice-over in te spreken van ‘Never Have I Ever’, de best bekeken Netflix-serie van het moment. Begrijpelijk, want die serie heeft niets met tennis te maken, maar gaat over een Amerikaans tienermeisje met Indiase roots dat na de dood van haar vader opnieuw haar weg moet zoeken op haar middelbare school. McEnroe hapte na even twijfelen toch toe, en levert nu al twee geweldige seizoenen lang commentaar bij Devi’s amoureuze perikelen.

JOHN MCENROE «Ik had al een paar keer mezelf gespeeld in een film of een serie, maar toen kreeg ik telkens maximaal een paar zinnetjes tekst. In ‘Never Have I Ever’ heb ik zelfs meer tekst dan de meeste hoofdrolspelers. Ik heb echt het gevoel dat ik deel ben van de cast, ook al kom ik nooit op de set: het eerste seizoen moest ik alles inspreken in een studio in New York en Los Angeles, voor het tweede gebeurde alles via Zoom.»

– Toen jij ongeveer de leeftijd had van hoofdpersonage Devi, stond je al voor het eerst op Wimbledon. Zijn haar typische tienerproblemen herkenbaar voor jou?

MCENROE «Zeker, die jaren waren voor mij ook de moeilijkste uit mijn leven. Ik groeide op in Queens, maar ging vanaf mijn 12de naar een school in Manhattan: een uitstekende school, daar niet van, maar ik voelde me er nooit thuis en ik verloor ook het contact met mijn vrienden van vroeger. Ik voelde me vaak alleen, zoals Devi. Pas later kon ik vrienden maken, dankzij het tennis. Al had de tenniswereld natuurlijk ook wel wat weg van een high school. Toen ik begon, waren Björn Borg en Jimmy Connors de hippe, populaire kerels: iedereen wilde in hun buurt zijn, en alle jonge spelers wilden even cool worden.»

– Als je kon kiezen, wie zou je dan de stem bij jouw tienerjaren laten inspreken?

MCENROE «Jack Nicholson. Hij is mijn favoriete acteur, een man met een originele kijk op het leven. Bovendien zou ‘Here’s Johnny!’ (Nicholsons legendarische zin uit ‘The Shining’, red.) ook perfect bij mij passen (lacht). Ik heb hem trouwens ooit ontmoet ergens halverwege de jaren 80. Iedereen vond toen dat ik dringend iets aan mijn driftbuien op het tennisveld moest doen. Maar Jack zei: ‘Blijf jezelf, verander niets.’ Dus dacht ik: naar wie zou ik het best luisteren? Naar die oude mannetjes van de Amerikaanse tennisfederatie, of naar Jack Nicholson? (lacht) Met ouder worden besef ik wel dat ik in die tijd een lastpak was, maar dat was nu eenmaal mijn ding. Ik kon mijn concurrenten niet wegblazen met mijn kracht of mijn gestalte, maar wel met mijn energie, mijn intensiteit. Het probleem was vooral dat ik me náást het tennisveld ook zo gedroeg.»

Never Have I Ever – seizoen 2, nu op Netflix