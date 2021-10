Jon Stewart is terug! ‘Als ‘The Daily Show’ het weerbericht was, wordt ‘The Problem’ een klimaatrapport’

‘Ja, zó zie ik er tegenwoordig uit,’ zo kondigde de 58-jarige Jon Stewart zijn comeback aan. De komiek maakte van het satirische nieuwsprogramma ‘The Daily Show’ één van de populairste talkshows van Amerika, tot hij in 2015, na zestien jaar dienst, zijn microfoon aan de haak hing. Nu is hij terug met ‘The Problem with Jon Stewart’, om de twee weken op Apple TV+, en neemt hij telkens één maatschappelijk probleem onder de loep.

– Proficiat met de comeback!

JON STEWART «De marketingjongens wilden ‘Hij is terug!’ als tag-line gebruiken, maar dat heb ik gelukkig kunnen voorkomen. Ik snap dat dat verkoopt, maar het is arrogant. Ik ben gewoon iemand die dingen maakt. Nu eens bij ‘The Daily Show’, dan weer op een filmset (Stewart heeft de films ‘Rosewater’ en ‘Irresistible’ gedraaid, red.), en nu met een nieuw concept voor Apple TV+. Amerika heeft trouwens zeker nog tien straffe talkshowhosts – ik heb geen gapende leegte achtergelaten.»

– En toch zijn de verwachtingen hooggespannen.

STEWART «Ik probeer me daar zo weinig mogelijk mee bezig te houden, ik vertrouw liever op mijn interne kompas. Fans denken weleens nostalgisch terug aan ‘The Daily Show’, alsof wij nooit een slechte aflevering hebben afgeleverd. De respons kan dus alle kanten op — liefde kan snel omslaan in teleurstelling.»

– Je omschrijft ‘The Problem’ als ‘‘The Daily Show’ maar dan minder grappig’. Je weet de mensen wel warm te maken.

STEWART (grinnikt) «Komedie is ideaal om ellende te verwerken, maar ik wil ze nu vooral blóótleggen. Als ‘The Daily Show’ het weerbericht was, wordt ‘The Problem’ een klimaatrapport. In elke aflevering buig ik me over één pijnpunt in de maatschappij, dat telkens perfect op te lossen valt, alleen moet de overheid daarvoor in actie komen: denk aan wapenbezit, de klimaatverandering, de lakse manier waarop Amerika met veteranen omgaat. We zijn allemaal trots op onze soldaten, en tegelijk worstelen zij om een degelijke gezondheidszorg en een uitkering te krijgen. Het programma had evengoed ‘Why Is It So Fucking Hard with Jon Stewart’ kunnen heten.»

– Waarom is het, denk je, zo moeilijk om iets te veranderen?

STEWART «Omdat de mens van stabiliteit houdt. En omdat de afstand te groot is tussen slachtoffers en beleidsmakers, die het te druk hebben om zich in de plaats van een ander te stellen.»

– Had de titel niet ‘The Problem, with Jon Stewart’ moeten zijn, met een komma dus?

STEWART «Daar hebben we lang over gediscussieerd (lacht). Ik vind het prima zo. Het alternatief was ‘The Issue with Jon Stewart’, maar dat bekte minder lekker.»

– Je twee kinderen zijn nu tieners. Wat vinden zij van je werk?

STEWART «Mijn oudste zoon klaagde vroeger dat er zelden een beroemdheid over de vloer kwam — bij Jimmy Fallon of Ellen DeGeneres gebeurde dat wel. Maar hij lijkt wel oprecht geïnteresseerd in ‘The Problem’. Toch al íémand die zal kijken.»

Bekijk hier een teaser:

‘The Problem with Jon Stewart’, Nu te zien op AppleTV+