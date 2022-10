Jonathan Holslag over het Chinese gevaar: ‘De Chinezen zullen de komende jaren als een gek kernwapens bouwen’

De hereniging tussen China en Taiwan is een kwestie van tijd. Dat was de boodschap van de toespraak van de Chinese president Xi Jinping bij de start van het nationaal congres van de Chinese Communistische Partij. Een ontwikkeling die in de nasleep van de oorlog in Oekraïne al voorspeld werd door politicoloog Jonathan Holslag. In een gesprek met Humo in juli van dit jaar deed hij de Chinese strategie uit de doeken: ‘Peking wil tegen 2027 klaar zijn voor een inval in Taiwan.’

HUMO Veel waarnemers waren bang dat Rusland door deze crisis opnieuw in de armen van China gedreven zou worden.

HOLSLAG «Rusland ligt al lang in de armen van China.»

HUMO Uw vriend Henry Kissinger, de voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, zei in Humo dat het herstel van de as China-Rusland een nachtmerrie voor hem was.

HOLSLAG «Henry Kissinger, die ik toevallig vorige week nog heb gezien, zou ik geen vriend noemen (lacht). Maar de as China-Rusland is hersteld, full stop. Amerika is hun gemeenschappelijke vijand: de democratie is een bedreiging omdat zij voor een autoritair model hebben gekozen. In tegenstelling tot Kissinger geloof ik niet dat we die landen nog met een diplomatiek offensief van elkaar kunnen loskoppelen. De Russen weten dat ze het kleine broertje van China worden, maar hun berekening is: ‘China houdt ons regime mee overeind, intimideert Amerika en betaalt behoorlijk voor ons gas. En als levensverzekering tegen mogelijke agressie hebben we nog altijd onze kernwapens.’ Inzake kernwapens heeft China nog een lange weg af te leggen.»

HUMO Acht u een inval van China in Taiwan reëel?

HOLSLAG «Die komt er.»

HUMO Wanneer?

HOLSLAG «President Xi heeft verklaard dat China tussen 2027 en 2030 klaar voor de strijd moet zijn. En in 2049 viert de Volksrepubliek haar honderdste verjaardag. De Chinezen hebben de afgelopen maanden heel nauwgezet naar de Russische inval in Oekraïne gekeken. Ze hebben vastgesteld hoe moeilijk het is een land te veroveren dat voor zijn overleven vecht. Ze discussiëren nu volop hoe het beter kan. Maar ze stellen ook vast dat de beproefde tactiek van een uitputtingsoorlog werkt en het belang van kernwapens niet te overschatten is. De conclusie in alle officiële documenten is eensluidend: ‘We moeten ons kernwapenprogramma versnellen en uitbreiden.’ Als China in Taiwan binnenvalt, moet het over meer kernwapens beschikken om Amerika op afstand te houden.

»Ik voorspel dat de Chinezen de komende jaren als een gek kernwapens zullen bouwen en de productie van conventionele raketten opvoeren. Ze willen ook gevechtservaring opdoen. President Xi heeft recent een nota goedgekeurd die het Volksbevrijdingsleger het mandaat geeft de Chinese vlag overzees te verdedigen. Ik leid daaruit af dat China binnenkort militair tussenbeide zal komen op plekken in Azië of Afrika waar het grote investeringen heeft gedaan. Het land heeft gevechtservaring nodig.»