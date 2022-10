Jordi uit Ekeren is ‘Homo Universalis’: ‘Het geheim? Mijn moeder helpen in het huishouden’

Neen, niet Aristoteles, Leonardo Da Vinci of Stephen Fry, maar Jordi Joos (26) uit Ekeren mag zich heden de homo universalis der homines universales noemen: hij en niemand anders won zaterdag de eerste editie (het ‘Iedereen beroemd’-item zien we voor het gemak over het hoofd) van het gelijknamige programma. Slechts één woord dat ten volle beschrijft wat we nu willen uitdrukken:

HUMO Proficiat!

JORDI JOOS «Dank u, dank u. Ik moet zeggen: het is geen makkelijke strijd geweest, en ik heb af en toe geluk gehad. Toen we die kubus in dat gat moesten gooien, bijvoorbeeld! Balgevoel heb ik wel een beetje, en doordat ik thuis weleens dart, zou het gooien ook wel lukken, dacht ik. Maar als Ann-Sophie toen niet meer in het programma had gezeten, was ik die dag gesneuveld.»

HUMO Zou je dat makkelijk hebben aanvaard?

JOOS «Ik vrees van niet, nee. Ik kan slecht tegen mijn verlies. Als kind heb ik eens meegedaan aan ‘Go IV’, een spelprogramma op Ketnet met twee ploegjes van vier. Wij verloren, en ik kan me herinneren dat dat heel moeilijk om dragen was. Blij dat ik nu eindelijk revanche heb kunnen nemen.»

HUMO Ben jij nu de beroemdste inwoner van Ekeren?

JOOS (grinnikt) «Nee, dat is Toby Alderweireld. Al merk ik wel dat het programma goed bekeken wordt. Ik werk als kinesist in een rusthuis, en de voorbije weken kreeg ik vaak schouderklopjes: ‘Amai, gij zij goe bezig!’ Maar mij is het nooit te doen geweest om beroemd te worden: ik heb me ingeschreven omdat het sociale aspect me aansprak, en omdat ik graag reis – ik wist dat de winnaar een reischeque van 18.000 euro zou krijgen. De eerste reis is trouwens al geboekt: in december ga ik met mijn broer en een maat op cruise langs Dubai, Abu Dhabi en Oman.»

HUMO Voor eens en voor altijd: hoe wint een mens ‘Homo universalis’?

JOOS «Bij mij was het een combinatie van factoren. Ten eerste heb ik altijd veel sporten beoefend, zodat ik op motorisch vlak wel oké ben. Twee: ik heb nog gegamed op competitief niveau, waardoor ik tactisch sterk ben. En drie – dit zullen ouders van kinderen die nog thuis wonen graag horen: ik denk dat het serieus in mijn voordeel heeft gespeeld dat ik thuis veel in het huishouden help. Ik woon nog bij mijn moeder, en aangezien ik halftijds werk, is het mijn taak om op dinsdagnamiddag te wassen, te strijken en te dweilen, en soms ook te koken. Dat heeft zich uitbetaald in de proeven waarbij we bijvoorbeeld pmd moesten sorteren of Colruyt-bakjes moesten stapelen.»

HUMO Je weet toch dat je vrienden deze overwinning je leven lang tegen je zullen gebruiken? ‘Hier zie, onze homo universalis’.

JOOS (lacht) «Heb ik geen probleem mee. En ze mogen gerust zijn: ik ga het ook tegen hén gebruiken.»