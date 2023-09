‘Jordy doet Ibiza’ op VTM GO kan altijd nog ingezet worden bij het meten van sluimerende hersenactiviteit bij comapatiënten

Ik wist van niets, want anders had ik wel bezwaar aangetekend, maar blijkbaar laat Jonas van Geel zich op het internet al geruime tijd aanspreken als Jordy, een creatie waarvan volgehouden wordt dat het een typetje is, maar die blijkbaar zodanig veel enthousiasme te beurt is gevallen dat het nu een heuse shortie gegund is. Een ‘shortie’, moet ik dan ook vermelden, is wat men tegenwoordig een digitale minireeks noemt bij VTM, waar ze nu klaarblijkelijk ook al rappers tot hun doelpubliek rekenen.

In het resulterende ‘Jordy doet Ibiza’ gaat Jordy naar Ibiza. Tot zover de uitkomst van wat sindsdien onder recordjagers te boek staat als ‘kortste brainstormsessie ooit voorafgaand aan een programma-idee, categorie Vlaamse televisiezenders’.

Nu ja, een programma kun je ‘Jordy doet Ibiza’ bezwaarlijk noemen. Een ‘shortie’ des te meer. Een scenarist mocht bijvoorbeeld niet mee naar Ibiza: elke aflevering beslaat weinig meer dan Van Geel die als z’n personage ronddoolt ter plekke, in een van inspiratie gespeende surplace. Vaak wordt daarbij gerekend op een vruchtbare contrastwerking tussen Jordy en de lokale bevolking, maar de lui die Van Geel lastigvalt zijn ofwel toevallige recreanten, die zo al geen enkele blijk geven van de gave des onderscheids, of lui die werkzaam zijn in het plaatselijke horecawezen, en die dus veel te vaak met debielen te maken krijgen om zich nog een beenbreuk te vallen over deze. Gelukkig staat ‘Jordy doet Ibiza’ stijf van de productplacement. Zo heeft iemand er toch nog iets aan. Al is het dan AB Inbev.

Ik moet terugkomen op mijn eerdere woorden, want ik verwees net naar Jordy als een personage. Daar is geen sprake van, want om levensvatbaar te zijn vereist een personage mijns inziens meer dan een volgehouden zweem van achterlijkheid en een spraakgebrek.

Her en der wordt Jordy als verzachtende omstandigheid dan maar een typetje genoemd: ook dat is abusievelijk, want ik zou niet weten wie het in dat geval te kakken moet zetten, tenzij Van Geel zelf.

Mij komt Jordy eerder voor als een waarschuwing dat het humorniveau in Vlaanderen, een vlak land dat zelden platter was, door droogte stilaan een schrikbarend peil heeft bereikt. Het probleem is niet louter dat ‘Jordy doet Ibiza’ niet grappig is, de waarheid is dat ‘Jordy doet Ibiza’ zo wars is van humor dat het me alle verdere lust ontneemt om òòit nog te lachen. Het geschater van kinderjool, de smaak van vers fruit, de geur van een lonkend bloemenbed, het zachte zoemen van de bij op de stamper: sinds blootstelling aan ‘Jordy doet Ibiza’ zijn dergelijke, van levenslust en bestaanszin blakende sensaties volkomen ontdaan van kleur en smaak.

‘Waarom huil je, papa?’, vragen de kinderen. Omdat ik hun moet uitleggen dat ze, willen ze lang en gelukkig leven, behalve gloeiende braadpannen, grote honden, katholieke priesters en presentatoren van consumentenmagazines, nu ook al op hun hoede moeten zijn voor zogeheten shorties met Jonas van Geel. Ooit had hij een talkshow op VTM. Zijn naam zat in de titel. Ik kan daarvan wakker liggen.

Ik weet van niets, dus is het een reële mogelijkheid dat ‘Jordy doet Ibiza’ ergens, waar dan ook, een bepaald publiek bedient. Zo niet, dan kan het nog altijd ingezet worden bij het meten van sluimerende hersenactiviteit bij comapatiënten. Vertonen de scans deiningen die geïnterpreteerd kunnen worden als ‘In hemelsnaam, zet dit af’, dan zou ik alleszins de stekker nog niet uittrekken.