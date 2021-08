Joris Hessels en Dominique Van Malder komen met ‘Blind Getrouwd’ voor hondjes

Zapman met het laatste nieuws uit televisieland

Joris Hessels en Dominique Van Malder werken voor Play4 aan het nieuwe programma ‘Viervoeters’, een koppelshow voor asielhonden en baasjes. Zoals in ‘Blind Getrouwd’ wordt een team van experts ingeroepen om een goede match te garanderen. Hier overigens geen Deense professor met ondoorzichtige algoritmes, maar een groep deskundigen die kijken naar het gedrag van hond en mens. Zo vertellen twee van de experts vandaag in ‘Het Nieuwsblad’: “We kijken naar hoe mensen in het leven staan, hoe hun dagen eruitzien. Hebben ze kinderen, krijgen ze vaak volk over de vloer, of houden ze net erg van ­alleen zijn?” Het type vragen dus waarmee ook Joris en Dominique ongetwijfeld iets kunnen.

Trailer voor laatste seizoen van ‘Lucifer’

‘All bad things must come to an end”, schrijft Netflix zelf bij de trailer van het zesde en laatste seizoen van de hitserie ‘Lucifer’. Afgaande op de beelden lijkt het een behoorlijk wilde finale te gaan worden, waarin de duivel nu zelf God wil worden. Vanaf 10 september staan de laatste tien afleveringen op de streamingdienst.