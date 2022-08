Joris Hessels: ‘Ik bracht een jonge bijna-priester naar het vrijgezellenfeest voor zijn huwelijk met God’

In het eerste seizoen van ‘Taxi Joris’ pulkte Joris Hessels even ongedwongen als doortastend in het leven van de uiteenlopende passagiers die hij naar hun bestemming bracht. Wat is hij in het tweede seizoen van plan? Precies hetzelfde!

JORIS HESSELS «Al vervoer ik natuurlijk nieuwe mensen met nieuwe fascinerende gedachten die mij naar nieuwe werelden voeren.»

HUMO Wie stapt er zoal in?

HESSELS «Er is een vrouw die aan acute pleegzorg doet en baby’s vaak al vlak na de geboorte opvangt. Interessant, want er bestaan veel misverstanden en vooroordelen over pleegzorg. Dan is er een man die jarenlang door zijn vrouw is mishandeld en daar nu heel mooi over getuigt. Ik heb een jonge bijna-priester afgezet op het vrijgezellenfeest dat zijn vrienden hadden georganiseerd voordat hij zijn huwelijk met God aanging. En er is een boer uit Bredene die nog nooit in het buitenland is geweest en nu naar Nederland moet om een nieuwe kiepwagen te kopen.»

HUMO Elke passagier die bij je instapt, lijkt onmiddellijk op zijn gemak.

HESSELS «Het helpt dat je in een auto niet tegenover elkaar zit en elkaar dus niet in de ogen hoeft te kijken: dat maakt het contact soms gemakkelijker. En ondanks de drie knoerten van camera’s op de motorkap krijg je in de taxi al snel het gevoel dat je enkel met z’n tweeën onderweg bent.

»Door de files op ons overbevolkte wegennet is er veel tijd om rustig te praten en alle vragen te stellen. En als ik het even niet meer weet, zet ik een muziekje op waar we samen naar luisteren. Wat ik altijd wonderlijk mooi vind: als iemand in het midden van z’n verhaal even stil wordt, uit het raam kijkt en daar het leven letterlijk ziet passeren.

»Ja, een taxi is een heel goed middel om ook de grote maatschappelijke thema’s heel laagdrempelig te bespreken.»

HUMO Al zou ik de factor Joris Hessels niet uitvlakken. Overkomt het je ooit dat het écht niet klikt met iemand?

HESSELS «Mensen stappen natuurlijk bewust bij mij in, wetende dat ik voor even deel zal worden van hun leven, dus ze zijn vaak heel bereid om in gesprek te gaan. Als ik stevige verschillen bespeur tussen mij en de ander, doe ik altijd mijn best om die te begrijpen. Mocht dat niet lukken, dan zouden we het óók gewoon uitzenden, maar in de taxi is dat nog nooit gebeurd.»

‘Taxi Joris’ – seizoen 2

Canvas, woensdag 31 augustus, 21.20