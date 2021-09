Joris Hessels maakt slapende honden wakker: ‘Het kan nog Alicante op’

Afgaand op hun aaibaarheidsfactor mag het een klein mirakel heten dat het zo lang heeft geduurd, maar het is er nu toch van gekomen: het tweespan Dominique Van Malder – Joris Hessels heeft een programma over honden gemaakt. In ‘Viervoeters’ beroepen ze zich op een simpel concept: asielhonden blind date-gewijs koppelen aan een eigenaar. Maar eerst moet ik Joris proficiat wensen: ik bel hem op zijn 41ste verjaardag.

JORIS HESSELS «Bedankt! Maar het is toch een wat onbenullige leeftijd, niet? Ofwel ben je 40, ofwel 42, vind ik. Maar ik heb ’t aangenaam gevierd. We zijn onlangs twee weken naar Spanje geweest, met een minibusje om al mijn kinderen in te stoppen, naar de streek rond Alicante. Mijn beslissing, want ik wilde absoluut de mop kunnen maken: ‘Het kan nog Alicante op.’ Dat heeft mij van de scheidsrechters in ons gezin weliswaar een rode kaart opgeleverd. Niet meer dan terecht.»

HUMO ‘Viervoeters’ dan! Een datingprogramma voor asielhonden, mag ik het zo omschrijven?

HESSELS «‘First Dates’ voor keffers en baasjes: dat is het. Het is een Engels format, ‘The Dog House’, dat ook wordt uitgezonden op Eén. Ik moet zeggen dat dat programma nogal droog is. Het productiehuis Roses Are Blue heeft Dompie (Dominique Van Malder, red.) en mij gevraagd om er wat meer kleur aan te geven. Elke aflevering maken we drie potentiële baasjes blij met een op hen afgestemde hondtmoeting.»

HUMO Rode kaart, Joris.

HESSELS (knikt begripvol) «Alweer terecht. Eerlijk gezegd: aanvankelijk vond ik het wat raar dat ze bij mij uitkwamen. Dompie is een hondenliefhebber, maar ik niet. Ik vond het vroeger altijd raar als zo’n beest bijna als een kind behandeld werd. Dat snap ik nu beter. Straffer nog: we overwegen met het gezin een hond in huis te halen.

»En toch bleef het menselijke aspect mij het meest boeien. Ik heb met grote ogen gekeken naar de aantrekkingskracht tussen mens en dier. Daar kun je meewarig of cynisch over doen, maar voor heel veel mensen is zo’n hond van cruciaal belang, een compagnon die erbij is voor de grote en kleine momenten.»

HUMO Heb je ook wat opgestoken over viervoeters?

HESSELS «Welja! Wij nemen telkens twee hondenexperten op sleeptouw, die de ontmoeting volgen en duiden wat het gedrag van de hond betekent. Wat blijkt? Eigenlijk moet je niet te veel verwachten van een hond. Mensen hebben altijd de neiging om een hond meteen te strelen, maar voor dat beest is dat telkens heel heftig en intimiderend. Eigenlijk moet je de hond naar jou laten komen, en anders laat je hem beter met rust. (Denkt na) Dat zou ik misschien ook beter doen in mijn ontmoetingen met mensen: wat meer ruimte geven en niet, zoals in mijn natuur zit, iedereen meteen uitgebreid gaan besnuffelen.»

HUMO Wat voor hond zou jij zijn?

HESSELS «Ik denk dan spontaan aan een Franse bulldog: zeer aanhankelijk en – op mijn 41ste begin ik niet voor niets mijn haar te verliezen – volstrekt niet om aan te zien.»

Viervoeters

Play4, woensdag 1 september, 20.40