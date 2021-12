Joris Hessels: ‘Nuance is toch een dankbaar iets in verwarrende tijden’

HUMO Hoe heeft u het voorbije coronajaar beleefd en welke trend of evolutie is u opgevallen?

JORIS HESSELS «We hebben mogelijks elke soort emotie gevoeld met z’n allen. Verbinding, kwaadheid, verdriet , vermoeidheid, euforie en hysterie. Het valt op dat mensen graag tegenover elkaar gezet worden. Nuance is toch een dankbaar iets in verwarrende tijden. Denk ik. Het valt me op dat ik veel ‘denk ik’ schrijf. Dat bevalt me beter dan ‘vind ik’. Denk ik.»

HUMO Wat vond u het afgelopen jaar het beste en het slechtste op radio, tv en sociale media?

HESSELS «Beste tv: ‘De weekenden’, ‘Het Scheldepeloton’ (Canvas), ‘The Best Of’ (VTM) en ‘Grond’ (Play4). Beste radio: ‘Puntje van kritiek’ (Radio 1). Beste sociale media: die vier uur dat Whatsapp en Instagram niet werkten in 2021.»

HUMO Welke boeken, films en muziek hebben u dit jaar het meest bekoord?

HESSELS «Beste boek: ‘De sneeuwpanter’ van Sylvain Tesson en ‘Jij mag alles zijn’ van Griet op de Beeck. Beste serie: ‘Mare of Easttown’, en ‘Friends’, de ‘Squid Game’ van de jaren 90. Beste concert: Balthazar in Olympia in Parijs.»

HUMO Wie wenst u wat toe voor 2022 (ten goede of ten kwade)?

HESSELS «Iedereen een boost(er) van zelfvertrouwen en herwonnen moed. En ‘Taxi Joris’ vanaf 12 januari op Canvas veel kijkers. En mijn moestuin eindelijk echt iets om naar uit te kijken. En mezelf talent om die te onderhouden.»