Journaliste versus seriemoordenaar: ‘‘Boston Strangler’ is een bloedstollend verhaal over vrouwenhaat in al zijn vormen’

Toen een seriemoordenaar begin jaren 60 in de Amerikaanse grootstad Boston vrouwen verkrachtte en vermoordde, reageerden politie en pers daar koeltjes op. Eén uitzondering: journaliste Loretta McLaughlin, die zich in de zaak vastbeet, samen met een collega een reeks onthullende artikelen schreef over de moordenaar en ook op de proppen kwam met zijn bijnaam, de Boston Strangler. In de nieuwe truecrimethriller ‘Boston Strangler’ brengt Keira Knightley (37) de inmiddels overleden journaliste weer tot leven.

– ‘Hoeveel vrouwen moeten worden omgebracht vooraleer het een artikel waard is?’ vraag je als McLaughlin in de trailer. Albert DeSalvo alias de Boston Strangler heeft uiteindelijk dertien vrouwen, van 19 tot 85 jaar, verkracht en vermoord.

KEIRA KNIGHTLEY «Loretta heeft moeten knokken om over deze vrouwen te mogen schrijven. Sommige redacteurs bij haar krant vonden het onnozel om paginaruimte aan enkele bejaarde vrouwen te wijden. ‘They were ‘nobodies’,’ schreef ze daarover in een terugblik.

»Loretta en haar collega Jean Cole (Carrie Coon) schreven uiteindelijk een veelbesproken reeks artikels over de Boston Strangler, een naam die zij hebben uitgevonden. Zij waren de eerste journalisten die de verschillende moordzaken met elkaar verbonden, terwijl de politie destijds over verschillende daders sprak.»

– George Frazier brak in zijn columns voor de Boston Herald destijds het werk van McLaughlin af. Hij noemde haar een ‘sob sister’, een sentimentele emo-journaliste.

KNIGHTLEY «We vertellen in ‘Boston Strangler’ een bloedstollend verhaal over vrouwenhaat in al zijn vormen. Van alledaagse microagressies op de werkvloer tot femicide. Dat maakt de film zo relevant: het is en blijft moeilijk om een vrouw te zijn in deze patriarchale samenleving, zeker in de spotlights.»

– Spreek je uit ervaring?

KNIGHTLEY «Natuurlijk. Ik was 17 toen ik Elizabeth Swann speelde in ‘Pirates of the Caribbean’ en doorbrak als lustobject. Ik voelde me opgesloten in een hokje. Ik probeerde vervolgens uiteenlopende rollen aan te nemen, in de hoop mij van dat label te verlossen, maar tevergeefs. Ik voelde me machteloos en heb daar uiteindelijk een burn-out aan overgehouden.»

– Henry Fonda zat Tony Curtis op de hielen in de film ‘The Boston Strangler’ uit 1968. In 2012 verschenen nieuwsberichten over een mogelijke remake, ditmaal met Casey Affleck als detective. Waarom spelen vrouwen zelden de hoofdrol in een misdaadfilm?

KNIGHTLEY «De mannelijke blik is eigen aan het genre. Vrouwen zijn meestal niet meer dan slachtoffers. Onze film is in dat opzicht uniek: we tonen hoe twee vrouwen actief betrokken waren in de opsporing én arrestatie van die smeerlap.»

Boston Strangler

Vanaf 17 maart op Disney+