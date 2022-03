Julia Garner speelt Anna Sorokin: ‘Ze smeekte om te horen hoe ik haar accent zou nabootsen’

Een paar jaar lang was Anna Delvey een graag geziene gast in de hoogste kringen van New York en charmeerde ze rijke filantropen en bankiers met haar ambitieuze plannen om een chique kunstgalerij uit de grond te stampen. Tot de jongedame in 2019 tegen de lamp liep, en uitkwam dat ze iedereen bij de neus had genomen. Delvey was niet, zoals ze beweerde, de erfgename van een rijke Duitse industrieel, maar een eenvoudig meisje van Russische komaf – geboren als Anna Sorokin – dat vooral op andermans kosten leefde. De druk bekeken miniserie ‘Inventing Anna’ toont hoe Sorokin zo lang de schijn kon ophouden en probeert te achterhalen wat de jongedame precies dreef. Al is er online minstens evenveel te doen rond het accent waarmee hoofdrolspeelster Julia Garner in de serie spreekt, een bizar soort Engels met Russische en Duitse tongval.

JULIA GARNER «Ik heb de afgelopen weken vaak moeten lezen en horen hoe vreemd ik soms klink, maar laat ik iedereen geruststellen: dat was ook de bedoeling (lacht). Anna Sorokin is geboren in Rusland, groeide op in Duitsland en heeft Engels leren spreken door naar Amerikaanse tienerkomedies als ‘Gossip Girl’ te kijken. Heel die mix schemert door in hoe ze praat. Ik heb ook bijzonder lang moeten samenwerken met een dialectcoach om het helemaal goed te krijgen.»

– Je bent Anna gaan opzoeken in de gevangenis: heeft zij jouw accent gehoord?

GARNER «Absoluut, dat bleek zelfs het enige waarin ze geïnteresseerd was (lacht). Ik ben haar een paar jaar geleden gaan bezoeken in Albion Correctional Facility, de gevangenis waar ze toen nog zat als straf voor haar daden (begin 2021 kwam Sorokin vervroegd vrij dankzij haar goed gedrag, maar ondertussen is ze opgesloten in afwachting van haar uitwijzing naar Duitsland, red.). Ze was helemaal anders dan ik verwacht had: heel lief, vriendelijk, charmant ook. Ons gesprek verliep heel gemoedelijk en gezellig. Maar tegelijk merkte ik ook: wanneer ze iets van je wil, dan kan ze heel dwingend worden. En wat ze wilde, was dus vooral: horen hoe ik zou klinken als ik haar speelde. Ze smeekte: ‘Alsjeblieft, laat het me horen!’ Daarna moest ik alles wat zij zei herhalen met mijn accent (lacht). Het werd nogal meta.»

– Het is moeilijk om echt hoogte te krijgen van Sorokin en om te begrijpen waarom ze zich als iemand anders voordeed, zo laat ‘Inventing Anna’ zien. Heb jij tijdens je research en jullie ontmoeting in haar hoofd kunnen kijken?

GARNER «Ze blijft heel lastig te doorgronden, omdat ze zelden of nooit antwoord geeft op je vragen. Ik was bijvoorbeeld heel benieuwd of ze spijt had van wat ze gedaan had, en of ze in de gevangenis veel had nagedacht over haar slachtoffers. Maar toen ik haar dat vroeg, zei ze heel droog: ‘Ik heb hier niet echt tijd om daar veel bij stil te staan.’ Ze volgde in de gevangenis namelijk een hoop cursussen en bijlessen, om bijvoorbeeld te leren naaien en koken. Maar tegelijk noemde ze die allemaal saai of idioot. Ergens kon ik dat wel aan haar appreciëren, dat ze daar voor me zat in haar gevangenisplunje en zei: ‘Als ik hieruit kom, ga ik niet voor mezelf beginnen te koken, wat denk je wel?’ (lacht)»

