Julie Van den Steen: ‘Noem me een seut, maar de enige naaktfoto's die je op mijn telefoon zult vinden, zijn van mijn hond’

Vanavond dwingt Julie Van den Steen op VTM vijf koppels tot het verbouwen van een aftandse chalet - mét en zonder handboeien. In ‘Vakantiehuis for life’ laat de presentatrice zich van haar meest sadistische kant zien, maar van de 7 Hoofdzonden kan Van den Steen ook meespreken. ‘Ik vind het heel moeilijk om te geloven dat mensen me knap vinden. ‘Wacht tot ze me in het echt zien’, denk ik dan.’

(Dit interview verscheen in oorspronkelijk oktober 2020 op Humo.)

HUMO Ken je alle zeven de hoofdzonden?

JULIE VAN DEN STEEN «Nee, maar ik ken wel de tien geboden. 'Dood niet, geef geen ergernis. Doe niet wat onkuisheid is. Vlucht het stelen en bedriegen. Ook de achterklap en 't liegen...' Een overblijfsel van mijn carrière in een katholieke school, meer hoef je daar niet achter te zoeken. De godsdienst stopte aan de schoolpoort: mijn ouders zijn niet gelovig. Al doet mama soms wel uitspraken als: 'Het is dat het zo moet zijn van Hierboven.' Als het onweert zegt ze ook: 'Opa en oma zijn hierboven weer ruzie aan het maken.'

»Ik heb mijn grootouders amper gekend - mijn opa stierf toen ik 7 was, mijn oma was er toen al een paar jaar niet meer - maar het moet een koppel geweest zijn bij wie het nogal eens durfde te botsen. Aan die kant van de familie zitten de hevigste karakters. Daar heb ik het mijne vandaan: qua inborst ben ik helemaal mijn moeder, vurig en met veel pit.»

GULZIGHEID

HUMO Welke hoofdzonde valt het makkelijkst op je te plakken?

VAN DEN STEEN «Gulzigheid? Niet dat ik me volprop, maar ik kan moeilijk doseren. Bij mij is het alles of niets. Dat heb ik met koffie, om maar iets te noemen. Af en toe stop ik er een tijd mee. Ik vind koffie niet eens lekker, maar het is zo leuk om op te staan, de vaste routine te doorlopen en dan koffie te ruiken. Ik ben als een roker die verslaafder is aan de routine dan aan de nicotine. En ik kan nooit stoppen na eentje, dus drink ik er meteen vier of vijf. Daarna loop ik zo gespannen dat ik gek word van mijn eigen hartslag. Ik kan moeilijk maat houden. Ook met alcohol heb ik dat: ik kan niet eentje drinken.»

HUMO Jij drinkt je liever lazarus?

VAN DEN STEEN «Of niets. Ik heb al geen alcohol meer gedronken sinds oktober, vorig jaar.

»In mijn studententijd heb ik me wel ondergedompeld in het uitgaansleven. De eerste twee jaar was ik doodbraaf, maar een gebroken hart deed dat plots keren. Nog een geluk dat ik totaal niet tegen alcohol kan: na drie glazen ben ik stiepelzat. Ik heb ook de ergste katers die je je kunt inbeelden: kotsen, koppijn, drie dagen lang. Een mens van extremen, dat ben ik.»

HUMO Geldt dat ook voor drugs?

VAN DEN STEEN «Het is alarmerend hoe normaal drugs vandaag geworden zijn. Er zou een betere begeleiding moeten zijn, waarbij uitgelegd wordt wat drugs doen met je geest en lichaam. Ik heb ze nooit genomen en ben het ook niet van plan. Omdat ik zo'n alles-of-niks-karakter heb, ben ik ontzettend bang voor verslavingen. Je hebt me daarnet een pak rijstwafels naar binnen zien werken: dan weet je dat ik vatbaar ben voor verslavingen. Ik ben zelfs een tijdlang verslaafd geweest aan kauwgom. Overal liep ik te kauwen. Op den duur heeft dat een laxerend effect.»

HUMO Je kunt ook verslaafd zijn aan 'te gezond'.

VAN DEN STEEN «Dat was ik misschien wel een tijd, ja. Mijn lijf voelt zich beter met veel groenten en fruit. Sinds ik weet dat snoep gemaakt wordt van de beenderen van dieren, krijg ik het niet meer binnen. En toen ze me vertelden hoeveel suikerklontjes er in een cola zitten, ben ik ook daarmee gestopt.»

‘Ik heb lang gedacht dat ik op de verkeerde plaats ben opgegroeid. Wat als ik in een grootstad had gewoond, waar raar zijn meer de norm is?’

TRAAGHEID

HUMO Je sprak al vaker over je vroegere eetstoornissen.

VAN DEN STEEN «Ik denk niet dat je van een eetstoornis ooit helemaal bent verlost. Dit - een interview met een fotoshoot - blijft moeilijk. Dan betrap ik me erop dat ik extra op mijn eten begin te letten. Maar van een stoornis kan ik vandaag niet meer spreken. Bij mij begon die in de lagere school. In het middelbaar en toen ik aan de ochtendshow bij MNM begon, nam ze extreme proporties aan. Ik heb professionele hulp moeten zoeken.»

HUMO Een eetstoornis heeft niks met gulzigheid, maar alles met controle te maken. Ben jij een controlefreak?

VAN DEN STEEN «Ik heb de grootste moeite met loslaten. Nu doe ik dat minder met eten, maar nog altijd wel in mijn job. Ik wil de touwtjes in handen hebben over wat ik wanneer doe.

»In de liefde wil ik all the way gaan. Bij elke nieuwe relatie wil ik denken: dit is voor altijd, en fantaseren over een toekomst samen. Willen we na twee weken gaan samenwonen? Dan doen we dat.»

HUMO Dat heb je nog maar pas gedaan, las ik.

VAN DEN STEEN «Dat plan is niet doorgegaan. Tot voor kort was ik ervan overtuigd dat ik nog nooit echt verliefd was geweest. De voorbije jaren leek het alsof ze er wél was, die echte liefde, maar nu blijkt dat ik me toch heb vergist. Misschien wilde ik het gewoon heel hard. Ik besef stilaan dat ik daarin zal moeten leren doseren.

»Sinds een jaar ga ik regelmatig babbelen met een psycholoog. Ik ging al langer naar een personal coach om te sporten, en toen bedacht ik: misschien zou ik ook zo'n coach kunnen gebruiken voor mijn geest, iemand die me kan helpen om niet te verdwalen in mijn gedachten. Ik ben erg open - ik vertel alles aan vrienden en familie - maar vroeger ging hun goedbedoelde raad het ene oor in en het andere uit. Had ik mijn zinnen ergens op gezet, dan was er geen houden meer aan. 'Jij bent altijd met 160 kilometer per uur op de linkerrijstrook aan het vlammen,' zei iemand me. Nu leer ik dat het best oké is om 120 of zelfs maar 90 te rijden, en van het uitzicht te genieten.»

HUMO Dat lukt vast veel beter nu je niet meer elke ochtend op moet voor de ochtendshow.

VAN DEN STEEN «Ik was 21 toen ik begon bij MNM. Na vijf jaar had ik het gevoel dat ik al te lang op automatische piloot bezig was. Niks gebeurde nog spontaan, zelfs niet mijn ouders en zus zien. Ik heb helemaal geen spijt van die vijf jaar - ik deed mijn werk graag en hield van mijn luisteraars - maar je leeft maar één keer.»

HUMO Leef je nu ten volle?

VAN DEN STEEN «Ik voel me niet meer zo geïsoleerd. Een jaar geleden was ik zelfs te moe om te gaan wandelen. Ik stopte al mijn energie in die ochtendshow en daarna had ik niks meer over om te geven. Soms was ik zelfs te moe om te babbelen. Vrienden zeiden: 'Jij staat precies op pauze.' Mijn hoofd zat vol mist. Nu ben ik weer alert en ad rem.

»Ik ben heel stressgevoelig. Op het eind zat mijn lichaam door dat tegennatuurlijke ritme - opstaan om drie uur, gaan slapen om zeven - in een permanente stresskramp. Mijn spijsvertering lag in de knoop en ik had constant last van mijn darmen. Mijn hormonen raakten uit balans, waardoor ik acne kreeg. Dokters zeiden: 'Doe yoga!' Ik heb het geprobeerd, maar dan stond ik daar in één of andere pose en voelde ik de adem van de griet naast me in mijn gezicht blazen. Rustig werd ik er niet van.»

HUMO Ook je nachten brengen weinig soelaas: je bent een slechte slaper.

VAN DEN STEEN «Altijd al geweest. Tot mijn 12de kroop ik in bed bij mijn mama. Niet dat ik zo bang was - al was ik er tot mijn 7de wel van overtuigd dat er een vrouw onder mijn bed zat die mijn enkels zou grijpen als ik opstond - maar ik kon mezelf alleen maar kalmeren als ik haar lichaam even voelde. Alles lijkt gewoon zoveel zwarter 's nachts. Pas als de zon opkomt, klaren mijn gedachten weer op.»

HUMO Waarover pieker je dan?

VAN DEN STEEN «Alles! Wat heb ik vandaag verkeerd gedaan op het werk? Waar gaat mijn leven heen? Ben ik wel een goeie dochter, een goeie vriendin, een goeie moeder?»

HUMO Huh? Die bevalling heb ik gemist.

VAN DEN STEEN (lacht) «Ik beschouw mezelf als de moeder van mijn hond, Dirk, een dot van een labradoodle. Ik kan oprecht piekeren over de vraag: is mijn hond wel gelukkig?

»Om mezelf daarvan te verlossen, heb ik trucjes geleerd. Nu ligt er naast mijn bed een piekerschrift. 's Nachts noteer ik al mijn gedachten, hoe onsamenhangend ook. Ik heb ook penselen en waterverf klaarliggen. Krijg ik mijn hoofd weer niet stil, dan begin ik te schilderen. Als ik dit straks in Humo zie staan, denk ik vast: wat een onzin! Maar kennelijk heb ik die onnozele dingen nodig om mezelf tot rust te brengen.»

HOOGMOED

VAN DEN STEEN «Ik weet al heel lang hoe het voelt om scheef bekeken te worden. Als kind werd ik zwaar gepest. Ik ben niet opgegroeid in een doorsneegezin. Bij ons was het gazon nooit perfect gemaaid, en op zondagochtend stond de eettafel niet gedekt voor de perfecte brunch. Wij ontbeten amper samen, omdat mijn ouders zeven dagen per week aan het werk waren. Als thuisverplegers waren ze altijd onderweg, van de ene patiënt naar de volgende, om tussendoor te komen binnenwaaien en de boodschappen te droppen. Mijn moeder sprak dan ook nog eens met een accent - ze is grootgebracht in het Frans. Dat werd niet door iedereen geapprecieerd. Toen ik een keer een verjaardagsfeestje gaf - mama had gezorgd voor een vierdelig springkasteel en alle zoetigheden en snacks die een kind zich maar kan wensen - mochten niet al mijn vriendinnetjes komen van hun ouders. Ik heb lang gedacht dat ik op de verkeerde plaats ben opgegroeid. Was het anders geweest als ik in een grootstad had gewoond, waar raar zijn meer de norm is?

»Ik had ook flaporen als kind - ik ben eraan geopereerd - en in het zesde leerjaar kreeg ik opeens een groeispurt, waardoor ik de grootste en zwaarste van de klas werd. Alsof dat nog niet genoeg munitie was voor pestkoppen, ontpopte ik me karakterieel als het evenbeeld van mijn moeder, die iedereen altijd van antwoord dient en niet in staat is om met zich te laten sollen. Dat maakte me nog meer tot favoriete doelwit.»

HUMO Hoe ver ging het gepest?

VAN DEN STEEN «Best ver. De turnleerkrachten waren familie van één van mijn pesters. Wat die vrouwen met me deden, noemen we vandaag bodyshaming. In het tweede middelbaar was ik het zo beu dat ik van school ben veranderd, naar een school met meer jongens, waar de geesten al wat vrijer waren. Toen ging het beter, tot ik bij MNM terechtkwam en opnieuw keihard werd beoordeeld op mijn uiterlijk. Die oude wonden gingen weer open.

»Als je als kind bepaalde dingen vaak moet horen, dan raken ze verankerd in je brein. Je mag daar dan nog zoveel rationaliteit tegenaan gooien, die gedachten willen niet wijken. Ik heb het heel moeilijk om te geloven dat mensen me knap vinden. De stiefvader van één van mijn beste vriendinnen geeft voetbaltraining aan jongens van begin de 20. Volgens hem ben ik dé BV-crush van die jongens. Sorry, dan denk ik: wacht tot ze me in het echt zien.»

HUMO Je denkt dat je teleurstelt?

VAN DEN STEEN «Absoluut. Voor een eerste date denk ik altijd dat hij ontgoocheld zal afdruipen.»

HUMO Omdat het gepeste meisje met flaporen nog altijd in jou zit?

VAN DEN STEEN «Omdat ik het zo vaak heb moeten horen: 'Je bent te mollig, te raar, te anders...' Altijd die blikken. Het heeft ervoor gezorgd dat er nog altijd een muur rond me staat. Ik geef mezelf niet snel prijs.»

HUMO Heeft al één date je ooit gezegd dat je minder knap bent in het echt?

VAN DEN STEEN «Nee (lacht). Maar dan zegt mijn onzekere brein: ze zeggen het misschien niet, maar ze dénken het wel. Ontzettend vermoeiend, maar ik ben me er tenminste al van bewust. Ik heb lang gedacht dat mensen me leuker en mooier zouden vinden als ik heel mager was en meer make-up droeg - vroeger ging ik de deur niet uit zonder make-up. Intussen weet ik dat ik heel ongelukkig word als ik alleen maar afga op wat ik in de spiegel zie. Ik héb al tien kilo minder gewogen, en ik was niet gelukkiger.»

‘Een vrouw die zegt wat ze denkt: vaak vinden mannen het heel aantrekkelijk in het begin van een relatie, maar na een paar maanden blijkt dat ze toch liever een jaknikker hebben.’

JALOEZIE

HUMO Ben je haatdragend? Wat zouden je vroegere pestkoppen denken als ze je nu op tv zien?

VAN DEN STEEN «Zo probeer ik niet te denken, al zijn er al wel momenten geweest. Toen ik hoorde dat één van de meisjes die me vroeger uitlachten naar de kapper was gegaan met een foto van mij: 'Kun je mijn haar knippen zoals dat van Julie?' Of toen ik bij de radio begon en opeens vriendschapsverzoeken kreeg van meisjes die me vroeger helemaal niet moesten. Dat gaf toch wat voldoening. Maar dan speelt de Julie die een goed mens wil zijn meteen op, en tikt ze me op de vingers: dat is niet mooi. Ik zal nooit denken: ik heb het gemaakt. Integendeel, ik denk vooral: ben ik niet al over mijn hoogtepunt heen?»

HUMO Dat lijkt me weinig aannemelijk, nu VTM je in stelling heeft gebracht voor het najaar.

VAN DEN STEEN «Het afgelopen jaar had ik alleen maar 'Beat VTM', en toen kwam corona roet in het eten gooien. Een volger lachte me daarmee uit. Ze vond dat ik mijn ziel had verkocht aan VTM, dat ik mijn piek had gehad op de radio en dat het nu alleen maar bergaf kon gaan.»

HUMO Auwch.

VAN DEN STEEN «Iets in mij denkt dan: misschien heeft ze gelijk. Ook al proberen anderen me te overtuigen van het tegendeel, toch lig ik 's avonds alleen maar aan die ene gemene opmerking te denken. Ach, we zullen wel zien hoe het loopt. Ik ben blij met de kansen die ik krijg bij VTM. En ik heb het al zo vaak gezegd: het is máár Vlaanderen. Laten we vooral niet te veel gewicht hangen aan die lokale bekendheid. Over een paar jaar weet misschien niemand nog wie ik ben. Dan zal ik blij zijn dat ik voor Humo een 7 Hoofdzonden mocht doen.»

HUMO Zou je het missen als het morgen stopt?

VAN DEN STEEN «Natuurlijk! Wie kan zeggen dat ze twee bevallingen heeft mogen meemaken? En niet eens van haar eigen kinderen! Ik voel me enorm geprivilegieerd. Ik kan alleen maar hopen dat ik op mijn 60ste nog op tv mag, net als Martine Tanghe. Nu moet ik oppassen wat ik zeg: ze is toch wel 60, hè? Op de Nederlandse tv heb ik een keer per ongeluk beweerd dat Madonna 71 is. Pijnlijk! Kreeg ik heel Nederland over me heen.»

HUMO Je hebt al wat media-stormpjes doorstaan.

VAN DEN STEEN «En al veel traantjes gelaten. Ik ben zó'n flapuit. Ik zou soms beter moeten nadenken voor ik dingen luidop zeg. Dan voel ik me zo mislukt en durf ik even de deur niet uit. Het lijkt alsof de hele wereld dan naar me kijkt, maar dat is natuurlijk niet zo. Na een paar dagen zit iedereen alweer naar de volgende storm te gapen. Tijd heelt alle wonden, zegt mijn mama. Moeders hebben altijd gelijk.»

HUMO Toen je al een maand na je afstuderen mocht beginnen als sidekick van Peter Van de Veire kreeg je nogal wat jaloezie te slikken.

VAN DEN STEEN «Ik hoorde weleens dat er een nieuw meisje op MNM was die zei dat ze zich kwam aandienen voor mijn job. Niets mis mee! Heel leuke job, natuurlijk. Maar ik dacht ook: als jij graag om 3 uur wilt opstaan... Die job is niet alleen maar rozengeur en maneschijn.

»Vorige zomer werd ik opnieuw het slachtoffer van afgunst. Nog geen week nadat ik was gestopt bij MNM is mijn auto op een nacht volledig in de prak geslagen: mijn ruiten kapot, de deuren geblutst en de velgen eraf getrokken. Heel even dacht ik dat ik het slachtoffer was van hangjongeren, maar toen bleek het toch om een persoonlijke afrekening te gaan.»

HUMO Een luisteraar?

VAN DEN STEEN «Dat dacht ik eerst ook. Diezelfde dag waren er ook berichten naar krantenredacties gestuurd, waarin stond dat ik ongeneeslijk ziek was en zou sterven. Er zaten foto's bij van mij, getrokken door het raam van mijn appartement. Zo griezelig. Het bleken twee losstaande gevallen van stalking te zijn. De zomer waar ik zo hard naar had uitgekeken, werd de hel: de politie patrouilleerde in mijn buurt en ik mocht niet buiten. Ik was doodsbang, sliep nog minder dan anders. De wereld is nu echt om zeep, dacht ik. Na een maand of twee wisten ze eindelijk wie de daders waren, maar de paniek zindert nog na. Pas sinds de lockdown durf ik weer alleen buiten te komen als het donker is. Gelukkig had ik mijn hond: hij heeft me zowat gered.

»Heel even heb ik getwijfeld: moet ik nog wel beginnen aan dat VTM-verhaal? Maar ik kan niet mijn hele leven bang zijn. Ik ga me niet laten wegpesten naar een 9-to-5-job waar ik niet gelukkig van word. Kennelijk ben ik toch bereid de risico's van die bekende kop erbij te nemen.»

HUMO Het is niet ondenkbaar dat jaloezie ook een rol speelde toen je ex-collega Peter Van de Veire onlangs het slachtoffer werd van de sextende Eveline.

VAN DEN STEEN «Ik ben er even hard van geschrokken als iedereen. Alleen werden de beelden nog net iets vaker naar mij doorgestuurd dan naar de gemiddelde Vlaming: 'Heb je dit al gezien?' Iedereen die dat deed, heb ik streng toegesproken: 'Stop hiermee, dit is strafbaar.' Ik heb Peter en de rest meteen een bericht gestuurd: of alles oké was? Ze zijn wellicht al genoeg gestraft door hun naaste omgeving. Anderen hoeven daar niet nog een schep bovenop te doen.»

HUMO Seksuologe Rika Ponnet schrok vooral van de heisa rond de gelekte seksfilmpjes: 'Natúúrlijk doet iedereen dat!'

VAN DEN STEEN «Met sexting - en nu heb ik het even niet over de recente gebeurtenissen - is niks mis. Alleen doe ik het zelf niet. Ik heb er geen nood aan. Noem me een seut, maar de enige naaktfoto's die je op mijn telefoon zult vinden, zijn van mijn hond.»

'Noem me een seut, maar de enige naaktfoto’s die je op mijn telefoon zult vinden, zijn van mijn hond.’

HEBZUCHT

HUMO Een overstap van de openbare naar de commerciële omroep legt je vast geen windeieren.

VAN DEN STEEN «Mijn boekhouder zegt vaak dat ik - buiten mijn VTM-opdrachten - te weinig geld vraag, dat ik te veel gratis doe. 'Ooit ga je geld belangrijk vinden,' zegt hij. Maar het houdt me echt niet bezig. Het enige wat me boos maakt, is de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Omdat ik ze onrechtvaardig vind, niet omdat ik rijk wil worden.»

HUMO Waar kun jij geen geld aan uitgeven?

VAN DEN STEEN «Aan restaurants. Ik ga nooit chic eten. Tijdens de opnames van 'Een echte job' hoorde ik iemand vertellen over een diner bij Hof van Cleve. Zoveel geld zou ik nooit aan eten kunnen uitgeven.

»Ik heb een groot gat in mijn hand, maar mijn geld gaat haast volledig op aan kleren. Mijn meest extravagante aankoop was een jas van 700 euro, die ik niet eens durf te dragen. Soms walg ik van mijn overvolle kleerkast. Dan las ik een koopstop in en organiseer ik een closet sale. Alles moet weg aan vriendenprijsjes. Niet verwonderlijk dat ik geen spaarcenten heb.»

GRAMSCHAP

HUMO Je noemde jezelf net een flapuit. Ken je zelfcensuur?

VAN DEN STEEN «Ik kom altijd eerlijk voor mijn mening uit. Je zult me dus nooit weten mouwfrotten bij de bazen. Maar kennelijk weten mijn bazen dat ik zo ben en dat ik het niet slecht bedoel. Ze wisten van in het begin welk vlees ze in de kuip hadden.

»Vroeger kreeg ik vaak te horen: 'Je moet zo cassant niet zijn.' Waarom niet? Ik weet best dat ik geen makkelijke ben, maar ik ben daar eigenlijk wel trots op. Ik vraag me dan vooral af: zou je dat ook tegen een man zeggen? Maar ik maak me er al minder druk in. En mijn franke muil is al veel geminderd. Opnieuw: leren doseren (lacht).»

HUMO Waar erger jij je aan?

VAN DEN STEEN «Waar wil je dat ik begin? Ik erger me aan mensen die zichzelf niet kunnen relativeren of geen humor hebben. Ik kan me ook ergeren aan mensen die te traag stappen. Nu iedereen in de supermarkt een eigen kar moet nemen, gaat het veel te sloom! In het verkeer kan ik me ook ergeren aan traagheid. Ik heb geen zware voet, maar je moet geen 30 rijden waar je 50 mag.»

HUMO Krijg je vaak boetes?

VAN DEN STEEN «Alleen parkeerboetes. Omdat ik te lui ben om eerst naar de automaat te lopen en dan helemaal terug. Ik ben een ramp met papierwerk en met rekeningen. Ik ben op geen enkel vlak een uitsteller, maar op dat vlak wél: ik kom altijd op de laatste dag bij mijn boekhouder binnengewaaid met een doos bonnetjes. (Op dreef) Waar erger ik me nog aan? Ik haat het om onderbroken te worden. Ik vind het een teken van respectloosheid als iemand me mijn zin niet laat...»

HUMO Afmaken?

VAN DEN STEEN «Precies. Vooral in relaties gruwel ik ervan. Ik haat het om niet gehoord te worden in een relatie. Als ik het gevoel heb dat me dingen worden opgedrongen, ontpop ik me tot een Jeanne d'Arc die op de barricades klimt: 'Luister nu eens naar mij. Het is niet omdat ik een vrouw ben...'»

HUMO Zorgt dat vaak voor wrijving?

VAN DEN STEEN «Een vrouw die zegt wat ze denkt: vaak vinden mannen het heel aantrekkelijk in het begin van een relatie, maar na een paar maanden blijkt dat ze toch liever een jaknikker hebben. Ik heb het al geprobeerd, jaknikken, maar ik kan het niet. Het druist zo hard in tegen mijn natuur. Dan voel ik mijn hele lichaam tegensputteren. Dankzij mijn ouders heb ik wel al geleerd mijn mening minder aanvallend te formuleren. Vroeger kwam het er vaak uit als een woordenkots. Nu probeer ik het anders te verpakken, iets makkelijker verteerbaar.»

HUMO Misschien hebben die mannen het gevoel dat je ze geen man meer laat zijn.

VAN DEN STEEN «Ik heb niet het gevoel dat ik iemands mannelijkheid afpak door gewoon te zeggen wat ik voel. Tenzij allerlei exen dit helemaal herkennen: dan mogen ze me altijd contacteren.»

HUMO Mag de andere partij ook zijn mening geven?

VAN DEN STEEN «Graag, zelfs. En ik zal hem niet eens onderbreken (lacht).»

ONKUISHEID

VAN DEN STEEN «Ik heb al ettelijke keren ontrouw mogen ervaren. Ook dat heeft bijgedragen tot mijn onzekerheid: ik ging altijd de schuld bij mezelf zoeken. Ben ik niet goed, niet mooi, niet grappig of interessant genoeg? Dat is dan mijn eerste reflex.»

HUMO Betekende bedrog altijd het einde van de relatie?

VAN DEN STEEN «Nee. Ik geef mensen te veel kansen, omdat ik me ontzettend snel aan iemand hecht. In het verleden heb ik een lief dat me had bedrogen zelfs nog gesmeekt om terug te komen. Mijn moeder werd er gek van: 'Stop met altijd maar over je heen te laten lopen.' Intussen weet ik: als hij je één keer bedriegt, doet hij het vast opnieuw.

»Over het algemeen valt er qua uiterlijk geen peil te trekken op het type mannen waarop ik val. Tenzij dan dat ze vaak ook niet op hun mondje gevallen zijn. Trek ik dat soort mannen aan? Of vallen zij op iemand als ik? Geen idee. Op Tinder kom ik hen alleszins niet tegen.»

HUMO Omdat je te bekend bent?

VAN DEN STEEN «Ik heb één keer een profiel aangemaakt. Een dag later had iemand het gerapporteerd als fake, waardoor mijn gsm-nummer nu geblokkeerd is op de app. Maar ik was het écht!»

HUMO Er zijn vast nog andere plekken waar je iemand tegen het lijf kunt lopen.

VAN DEN STEEN «In deze coronatijden? Waar dan? In de Delhaize? Dat kan ook serieus tegenvallen, als de mondmaskers afvallen.»

HUMO De liefde heeft je al vaak teleurgesteld.

VAN DEN STEEN «Ik hoorde Mathieu Terryn (zanger van Bazart, red.) onlangs zeggen dat liefdesverdriet de hel op aarde is. Volledig mee akkoord. Mijn hele wereld stort dan in. Ik weet zelfs nog mijn eerste keer: ik was 14 en lag op de grond in mijn kamer te luisteren naar 'Dry Your Eyes' van The Streets. Mijn mama zag me liggen en zei: 'Later ga je hier zo hard om lachen.' Oké, ik kan daar nu wel om lachen, maar in sterkte is mijn liefdesverdriet niet afgenomen. Nog altijd kan ik niet eten, niet slapen en mijn mails niet beantwoorden als ik het vlaggen heb. Het enige wat ik de laatste keer wel kon, was voor mijn hond zorgen. Het lijkt wel alsof ik helemaal verdoofd ben.»

HUMO Geloof je nog in de liefde?

VAN DEN STEEN «Bij elk gebroken hart vermindert dat, als de batterij van een telefoon waarvan je de procenten ziet wegzakken. Ergens wil ik nog altijd geloven in de eeuwige, romantische liefde, zoals in 'The Notebook'. Nu voelt het even niet zo, omdat die laatste breuk nog pril is. Maar onder vrienden is de running joke: Julie is nooit single. Als ze dit lezen, zeggen ze vast: 'Jaja, over een maand ben jij weer stapelverliefd en maak je na twee weken al plannen om te gaan samenwonen.' Ik kan ze geen ongelijk geven.»

HUMO In 'Een echte job' was je erg benieuwd naar de staat van de vagina na een bevalling.

VAN DEN STEEN «Ik ben blij dat ik mijn ogen de kost heb kunnen geven op de kraamafdeling. Je hoort zoveel horrorverhalen over bevallen - over vagina's die openscheuren tot aan je anus - maar die zijn fel overdreven. Ik heb me tijdens de bevallingen die ik mocht bijwonen zo gepositioneerd dat ik een mooie inkijk had. Zo'n kans wilde ik niet laten liggen. En ja, ik heb ook van de gelegenheid gebruikgemaakt om de vroedvrouwen uit te horen over hoe rekbaar een vagina is. Ze maakten de vergelijking met de elastiek rond je brooddoos, maar dat lijkt me toch sterk.»

HUMO Zit je dan vooral in met jouw genot of het zijne?

VAN DEN STEEN «Het mijne. (Denkt na) En het zijne toch ook wel. Ik wil zeker ooit kinderen en dan moet de seks wel goed blijven. Als ik ooit bejaard ben, wil ik goeie bejaardenseks. Dan moet de elastiek rond mijn brooddoos zo strak mogelijk zijn (lacht).»

‘Vakantiehuis for life’, VTM, maandag 11 juli, 20.25