Julie Van den Steen speelt ‘Wie is het?’ voor gevorderden: ‘Plots op de spoedafdeling’

Genoeg ontmaskeringen voor Julie Van den Steen, zou je denken na ‘The Masked Singer’, maar haar nieuwe programma ‘Welkom in de familie’ gaat opnieuw in die richting. Belangrijk verschil: dit keer zoekt het VTM-gezicht niet zelf naar wie er achter het masker zit.

JULIE VAN DEN STEEN «‘Welkom in de familie’ zit ergens tussen spel en reality. Elke aflevering begint met een ontvoering: ik haal iemand weg uit zijn of haar omgeving en drop die in een nieuw gezin. Daar moet hij de plaats van iemand uit dat gezin innemen. Het doel is om zoveel mogelijk over die persoon te weten te komen, zodat hij het echte gezinslid tegen het einde van de aflevering uit een line-up kan halen. Een soort ‘Wie is het?’ 2.0.»

HUMO Die nieuweling neemt het leven van dat echte gezinslid dus over?

VAN DEN STEEN «Volledig. Hij slaapt in zijn bed, gaat naar zijn school of werk en naar zijn hobby- of sportclub. Eén kandidaat trok zelfs het ondergoed aan van de persoon wiens leven hij overnam, om zich nog meer te kunnen inleven. Een andere kandidaat belandde op spoed nadat hij iets te enthousiast een hobby probeerde over te nemen. Dat was even stressen (lacht). Ze mogen met iedereen praten en vragen stellen, behalve natuurlijk over het uiterlijk van die persoon.

»Terwijl de kandidaat bij het gezin logeert, ga ik een aantal keer langs om vragen te stellen. Heeft X een kip of een schildpad? Welk koosnaampje geeft hij zijn lief? Elke vraag is geld waard: weet de kandidaat ze allemaal juist te beantwoorden, dan zit er 9.000 euro in de pot. Op het einde van de aflevering, bij de ontmaskering, volgt er een studiogedeelte. Als de kandidaat erin slaagt de juiste persoon aan te duiden, krijgt hij het geld. Slaagt hij er niet in, dan gaat het geld naar het gezin.»

HUMO Hoe voorkom je dat een kandidaat niet snel even foto’s checkt op Facebook?

VAN DEN STEEN «Ha! De kandidaten moeten hun smartphone afgeven en krijgen van ons een gsm waarmee ze niet op het internet kunnen. Wanneer ze op een computer moeten werken, worden ze gefilmd, en voor de zekerheid zetten we de socialemediaprofielen van de mensen die ze vervangen op non-actief. Ook in het huis halen we alle foto’s weg. Alle sporen worden gewist.»

HUMO Wiens leven zou jij weleens willen overnemen?

VAN DEN STEEN «Geen idee, eigenlijk. Zolang het maar niet iemand is die heel vroeg moet opstaan: dat heb ik ten tijde van de ‘Ochtendshow’ op MNM genoeg gedaan voor de rest van mijn leven.»

Welkom in de familie

VTM, woensdag 30 maart, 20.35