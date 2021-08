‘Jungle Cruise’ is een jungle-avontuur zonder enige pretentie

Hoge verwachtingen hadden wij niet van deze op een pretparkattractie gebaseerde blockbuster, maar tot onze eigen verrassing kwamen we terecht in een stroomversnelling van fun. Slangen die tevoorschijn komen uit de holle oogkassen van schedels, koppensnellers die hun gifpijlen laten flitsen, een kolkende rivier die uitmondt in een donderende waterval, Johnson en Blunt die samen aan een liaan door de jungle zwieren en een Duitse booswicht (met groot genoegen vertolkt door Jesse Plemons) die precies het juiste demonische lachje laat horen: alle klassieke ingrediënten zijn van de partij in dit op een pretentieloze ambiance drijvende jungle-avontuur. En dat u op die jungle aldoor de onechte schijn van de CGI-machine ziet liggen, geeft het avontuur eigenlijk alleen maar méér onschuldige charme. Na afloop hadden we in navolging van Dwayne en Emily zowaar trek in piranha’s op een stokje.

Nu in de bioscoop en op Disney+.