Junior Planckaert scoort vriendin én kijkers, An Lemmens ziet kijkers snel weglopen

Nu de zomervakantie er aankomt, nemen heel wat programma’s afscheid. ‘Thuis’ ging richting de finale boven het miljoen, ‘De Campus Cup’ haalde in de laatste week net geen half miljoen en de ontknoping van ‘Junior op zoek naar de liefde’ leverde de jongste Planckaert niet alleen een vriendin op maar ook een pak meer kijkers dan vorige week (498.593).

‏Het hoogste kijkcijfer van het hele seizoen liepen Junior en Pauline net mis: dat record blijft op naam van de eerste aflevering staan (759.416).

De andere bed & breakfast-uitbaters die deze week aan hun zoektocht naar een partner begonnen, konden op minder belangstelling rekenen: de eerste aflevering van ‘B&b zoekt lief’ op VTM haalde nog 350.000 kijkers, in de dagen daarna zakte het cijfer naar ongeveer een kwart miljoen.

In dezelfde regionen zat de tweede nieuwkomer van de week: ‘Metissen van België’, dat voor de eerste aflevering op 268.288 kijkers kon rekenen. Maar daarmee was de reeks de afgelopen dagen wel het best bekeken programma op Canvas, voor ‘De afspraak’ (230.217‏) en ‘Het derde rijk in kleur’ (226.726‏), een documentaire waarin de zender eindelijk nog eens aandacht besteedde aan de Tweede Wereldoorlog.

De top 25 van best bekeken programma’s

1 THUISEEN1.009.282‏

2 HET JOURNAAL (19U)EEN823.229‏

3 JUNIOR OP ZOEK NAAR DE LIEFDEEEN729.383‏

4 IEDEREEN BEROEMDEEN712.603‏

5 DE COLUMBUSEEN697.787‏

6 SPORTWEEKENDEEN693.287‏

7 ZORGEN VOOR MAMAEEN657.467‏

8 FAMILIEVTM643.527‏

9 FLIKKEN MAASTRICHTEEN639.442‏

10 BUURMAN, WAT DOET U NU?EEN613.000

11 HET NIEUWS (19U)VTM580.811

12 BLOKKENEEN574.794‏

13 MENEER VANNESTEEEN521.000

14 HET JOURNAAL (13U)EEN495.083‏

15 CAMPUS CUPEEN480.298‏

16 LUCHTHAVEN 24/7EEN 453.525

17 FC DE KAMPIOENENEEN452.038‏

18 DE TIEN OM TE ZIENVTM437.290‏

19 LOSLOPEND WILDEEN425.615‏

20 BALOISE BELGIUM TOUREEN422.622‏

21 WE ARE FAMILYEEN413.302‏

22 NONKELSPLAY4405.998‏

23 SPORT/VROUWEEN368.053

24 B&B ZOEKT LIEFVTM357.679‏

25 THE PEMBROKESHIRE MURDERSEEN350.040