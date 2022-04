Junior Planckaert verpulverde Fabrizio Tzinaridis, maar er is ook goed nieuws van het Griekse front

Junior Planckaert startte zijn zoektocht naar de liefde voor ruim 750.000 kijkers en deed zo iets beter dan de laatste aflevering van ‘De Kemping’ vorige week (694.317‏) en een heel stuk beter dan Fabrizio Tzinaridis, die in februari bij het begin van ‘De Bachelor’ slechts 155.000 kijkers had.

Maar er is ook goed nieuws van het Griekse front, want het enthousiasme waarmee Fabrizio in de halve finale gewoon met alle overblijvende deelneemsters in bed dook zorgde ervoor dat zijn programma voor het eerst dit seizoen boven de 200.000 ging (206.391). ‘Viva la Feta’ ging dankzij de komst van Bart De Wever dan weer voor de eerste keer boven de 300.000 (303.334‏).

De nieuwe quiz ‘De dag van vandaag’ begon uitstekend met net geen 650.000 kijkers, maar de dagen erna bleven Bart Cannaerts en co. telkens rond de 450.000 kijkers hangen. Ook het laatste seizoen van ‘De Cooke & Verhulst Show’ kon geen potten breken: op maandag trapten Gert en James af met bijna 270.000 kijkers, de rest van de week schakelden ongeveer 200.000 kijkers in.

Top 25 van best bekeken programma’s

Week van vrijdag 15 tot en met donderdag 21 april. Kijkers op de dag van uitzending

1 DWARS DOOR DE LAGE LANDENEEN1.091.916‏

2 REIZEN WAES, WERELDSTEDEN EEN 1.042.000

3 THUIS EEN 1.038.204‏

4 HET JOURNAAL (19U) EEN 950.376

5 PARIJS-ROUBAIX EEN 835.583‏

6 IEDEREEN BEROEMD EEN 793.346‏

7 THE VOICE KIDS VTM 767.000

8 JUNIOR OP ZOEK NAAR DE LIEFDE EEN 756.000

9 SPORTWEEKEND EEN 709.000

10 RESTAURANT MISVERSTAND EEN 692.871‏

11 LOST LUGGAGE EEN 643.000

12 DE DAG VAN VANDAAG EEN 642.075‏

13 GENT-ANDERLECHT EEN 623.288‏

14 HET NIEUWS (19U) VTM 593.292‏

15 FAMILIE VTM 576.822‏

16 LIEFDE VOOR MUZIEK VTM 559.472‏

17 BLOKKEN EEN 556.220‏

18 DE JAREN 80 VOOR TIENERS EEN 551.000

19 THE BAY EEN 496.000

20 FC DE KAMPIOENEN EEN 492.000

21 I CAN SEE YOUR VOICE VTM 477.000

22 COMEDY TOPPERS VTM 474.000

23 BLIND GEKOCHT PLAY4 471.000

24 TOPDOKTERS PLAY4 428.000

25 HET JOURNAAL (13U) EEN 426.679

