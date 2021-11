Jury schrikt van wat ze zien op steekkaarten nieuwe ‘DSMTW’-kandidaat Daphne Wellens: ‘Ik heb er weinig vertrouwen in’

Vanavond schuift actrice Daphne Wellens aan in de zetels van Erik Van Looy om na te gaan of zij ‘De slimste mens ter wereld’ kan worden. Wellens, onder meer te zien in de serie ‘F*** you very, very much’, is een goede vriendin van collega-actrice Frances Lefebure, die niet toevallig vanavond in de jury zetelt. Maar toen Lefebure de nieuwe kandidaat ging oppikken bij haar thuis, schrok ze van de voorbereiding van Wellens. Eén blik op steekkaartjes was voldoende om de hoop te kelderen dat zij het Nederlandse fort van Merol en Arjen Lubach kon verbrokkelen.