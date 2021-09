‘K2 zoekt K3' blijkt grote flop in Nederland

Zapman met het laatste nieuws uit televisieland.

Waar de talentenjacht ‘K2 zoekt K3' in Vlaanderen vanavond al toe is aan zijn derde aflevering, werd gisteravond in Nederland pas de première uitgezonden. En die trok opvallend weinig kijkers: 436.000 mensen stemden af op tv-zender SBS6. Ter vergelijking: de vorige twee K3-talentenjachten scoorden in Nederland erg goed, met respectievelijk 895.000 en 955.000 kijkers voor de eerste afleveringen, waarbij beide finales ruim over het miljoen gingen. In Nederland is het kijkerspubliek ongeveer dubbel zo groot als in Vlaanderen.

In België scoort de show beter, de eerste aflevering trok 675.000 kijkers naar VTM. Al zakten de cijfers wel wat in bij de tweede aflevering, die het moest stellen met 562.000 kijkers. Online was in Vlaanderen ook de nodige kritiek te horen op het Nederlandse jurylid Gordon, die de kandidaten in weinig omfloerste bewoordingen aansprak op hun gewicht, kledij en geaardheid.

‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’ op 12 november op Disney+

Anders dan de vorige Marvelfilm ‘Black Widow’ die gelijktijdig op Disney+ beschikbaar kwam, draait de nieuwste, en behoorlijke fijne, ‘Shang-Chi’ nu exclusief in de bioscoop. Dat laat zich zien in de bioscoopopbrengsten: wereldwijd bracht de film sinds zijn release begin deze maand al 327 miljoen dollar op, waarmee de film naar verwachting spoedig ‘Black Widow’ zal passeren die uiteindelijk bleef steken op 378 miljoen. Voor de mensen die toch liever thuis kijken heeft Disney nu aangekondigd dat de film vanaf 12 november gratis te zien zal zijn voor abonnees op haar streamingdienst.