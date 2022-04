Kadèr Gürbüz: ‘Vrijen zonder dat je klaarkomt kan ook heel fijn en intens zijn’

‘W817, W817! Er zit een knop op je tv!’ Dus plof in je luie zetel en kijk vanavond naar ‘8eraf!’, de reüniefilm van ‘W817'. Speciaal voor de gelegenheid diepten wij uit de putten der nostalgie (en ons archief) het ‘Hemel&Hel’-interview met Kadèr Gürbüz op, dat verscheen toen Gürbüz nog vooral bekend was van haar rol als ‘Birgit’. Is de actrice ook in het echte leven zo'n femme fatale?

(Verschenen in Humo op 8 juli 2003)

Als wij Kadèr Gürbüz (33), bekend van de onvolprezen Ketnet-serie ‘W817', bellen met ons beruchte vragenlijstje, stapt ze net uit het vliegtuig: ze is in Alicante haar beste vriendin gaan bezoeken.

KADER GURBUZ «Héél leuk, maar aan alle goeie dingen komt een eind, hè?»

HUMO Zo is het maar net, Kadèr. Maar vertel eens: wat is voor jou het hoogste lichamelijke genot?

GURBUZ « Ik ben allergisch voor heel veel dingen, van pollen en huisstofmijt, tot katten, honden en vogels. Heel vervelend, zeker rond deze tijd van het jaar, als het heel warm is en er veel pollen in de lucht hangen. Als ik dan mijn anti-allergische medicijnen ben vergeten, krijg ik vaak hevige jeuk op het plekje waar mijn oor, neus en keel samenkomen. Je kunt daar niet bij, en je keel schrapen helpt ook niet. Als ik thuiskom, hol ik dan onmiddellijk naar de badkamer om met een wattenstaafje diep in mijn oren, tot vlak tegen het trommelvlies, te poken, en dan krijg ik altijd kiekenvlees van hier tot in Tokio. Soms moet ik mij echt vasthouden aan de lavabo, of ik val van puur genot omver. Het is vergelijkbaar met plassen als je dringend moet, maar het genot is tien keer zo groot.»

HUMO Wat komt er qua lichamelijk genot voor jou op de tweede plaats?

GURBUZ «Seks - maar seks die lang duurt. Ik hou vooral van een lang voorspel: ik wil uitgebreid geknuffeld, gekust en gemasseerd worden.»

HUMO Geniet je meer van het voorspel dan van een orgasme?

GURBUZ «Een lang voorspel maakt mijn orgasme sterker: hoe beter ik ben opgewarmd, hoe intenser het hoogtepunt is.»

HUMO Veel vrouwen klagen erover dat ze geen orgasme kunnen krijgen.

GURBUZ «Ik heb daar zelf geen enkele moeite mee. Ik denk dat, als je een keer een orgasme hebt gehad, het relatief gemakkelijk is er opnieuw een te hebben. Maar als je nog nooit bent klaargekomen, weet je niet goed waar je naar op zoek moet gaan. Pas op: vrijen op zich, zonder dat je klaarkomt, kan ook heel fijn en intens zijn - misschien denken veel vrouwen dat dát een orgasme is.»

HUMO Over naar de keuken: wat is voor jou het toppunt van culinair genot?

GURBUZ «Doe mij maar spinaziestamppot met worst, of bisque de homard, soep van zeekreeft, met een beetje room en - hoewel ik nooit alcohol drink - een scheutje cognac.»

HUMO Waarom drink je nooit alcohol?

GURBUZ «Omdat ik het niet lust. Een glaasje Pineau des Charentes gaat nog net, als hij heel koud is.»

Als Birgit in 'W817'. Beeld VRT

HUMO Wat is je hoogste artistieke genot?

GURBUZ «Met een groepje mensen aan een project werken - het maakt mij niet uit of het voor theater of voor televisie is, als het mij maar ligt, en vooral: als de sfeer maar goed is. Voorlopig komt er geen zesde reeks van ‘W817'. Ik zit dus zonder werk, en daar heb ik het behoorlijk lastig mee, want voor mij is mijn job eigenlijk mijn tweede thuis.»

HUMO Kan het artistieke talent van anderen je ook bekoren?

GURBUZ «Absoluut. Ik ga heel graag naar de bioscoop en naar musea. Enkele weken geleden was ik in Boijmans-Van Beuningen in Rotterdam, en daar stond midden in een zaal een beeldje van Edgar Degas: een kleine ballerina. Ik vond het zo ontroerend dat meisje daar helemaal alleen te zien staan, met haar handjes op haar rug en haarversleten rokje en schoenen aan, dat ik er tranen van in de ogen kreeg.»

HUMO Van wat kan je geestelijk genieten?

GURBUZ «Van een goed gesprek met iemand die intelligent is en mij iets kan bijleren. Let op: ik heb geen behoefte aan kennis of informatie, wel aan inzicht. Het gebeurt maar heel zelden dat ik iemand ontmoet die mij geestelijk raakt, of me beter kan doen voelen als het slecht gaat.»

HUMO Waaraan heb jij een bloedhekel?

GURBUZ «Aan milieuvervuiling. Dat is toch gewoon... wansmakelijk? Als ik voor de zoveelste keer beelden op de televisie zie van een lekkende olietanker: daar word ik gewoon ziek van. Hetzelfde gevoel had ik toen de Fransen indertijd atoomproeven in de Stille Oceaan deden: ‘Hoe kunnen jullie nu zo dom zijn hier op aarde een atoombom tot ontploffing te brengen? Wij leven hier verdorie! Moet je daar nu echt zoveel voor gestudeerd hebben?’»

HUMO Wanneer voel jij je het gelukkigst?

GURBUZ «Als ik iets half tegen mijn zin doe, en ik het dan opeens toch leuk blijk te vinden. Ik had bijvoorbeeld altijd gedacht dat fietsen oersaai was, maar vorige week zijn we met een paar vrienden langs de Nete gaan rijden, en langs de linkeroever van de Schelde in Kruibeke, en dat vond ik echt fantastisch.»

HUMO Wanneer ben je het ongelukkigst?

GURBUZ «Als ik geen werk heb, zoals nu. Dan pieker ik veel te veel. Ik wil bezig zijn, mijn ei kunnen leggen. Ik ben een ingedrukte veer: ik zit vol energie, en ik wil die energie kunnen loslaten.»

HUMO Wanneer in je leven heb je je het gelukkigst gevoeld?

GURBUZ «Toen ik onlangs voor de eerste keer in mijn leven een heel openhartig gesprek met mijn moeder had. Ik wou dat al heel lang, maar om de een of andere reden was dat nog nooit gebeurd. We zaten samen ergens iets te drinken en opeens, zonder echte aanleiding, waren we echt met elkaar aan het praten. Ik heb me ook heel gelukkig gevoeld toen ik een tijdje geleden het gevoel had dat mijn grootvader weer van zich liet horen. Hij is twee jaar geleden gestorven, en dat vond ik heel erg, omdat wij samen altijd gekke dingen deden, en ook omdat hij zo’n beetje mijn mecenas was: hij kocht altijd cadeautjes voor me. Maar enkele weken geleden liep ik op een zondag met mijn ouders over de Meir in Antwerpen, en opeens zei mijn vader, terwijl hij naar een etalage wees: ‘Zo’n kleedje zou je mooi staan, Kader.’ Hij had gelijk en dat was al heel bijzonder, want normaal gezien hebben mijn vader en ik absoluut niet dezelfde smaak. ‘Ga het morgen maar kopen als je wil,’ zei hij, ‘ik betaal.’ Ik wist niet wat ik hoorde: opeens had ik het gevoel dat mijn grootvader terug was. Ik ben toen beginnen te huilen, en toen mijn vader dat zag, begonnen de tranen van de weeromstuit over zijn gezicht te rollen, waardoor ik nog harder ging huilen - en toen begon mijn moeder ook mee te doen. Ik weet nog dat ik dacht: ‘Een mooier moment bestaat niet.’»

HUMO Weet je ook nog wanneer je je het ongelukkigst hebt gevoeld?

GURBUZ «Ja, elke keer als ik van een reis terugkeer en er is hier niets dat op me wacht, omdat ik geen werk heb of omdat het weer hier afschuwelijk is of zo. Vaak begin ik al in het vliegtuig te huilen van miserie.»

HUMO Hoe zou jouw hemel er uitzien?

GURBUZ «Een plek waar ik heel veel werk heb, maar ik toch nog aan een sociaal leven toekom.»

HUMO Hoe stel je je de hel voor?

GURBUZ «Ik heb in Belgie vaak het idee dat ik in de hel leef, omdat steeds meer mensen hun verantwoordelijkheid ontduiken. Als er weer eens een boot vol olie zinkt, of de vogelpest breekt uit, heeft niemand het ooit gedaan.»

HUMO Tot slot: stel dat je van meneer Kader carte blanche zou krijgen, wie zou dan je favoriete onenightstand zijn?

GURBUZ «Ed Harris! Op voorwaarde dat hij niet te dik is. Ik heb hem onlangs in ‘Pollock’ gezien, en tijdens het eerste deel van de film was hij mooi afgetraind, maar op het einde woog hij zeker twintig kilo meer en had hij bovendien een lelijke baard. Geef mij maar de Ed Harris uit ‘The Truman Show’»

HUMO En als je je keuze moet beperken tot eigen land?

GURBUZ «Dan kies ik voor Kamagurka. Ik was een tijdje geleden aan het ontbijten in Het Broodhuis in Gent; aan de toonbank stond een hele rij mensen aan te schuiven, en opeens zag ik daar een knappe man in kostuum tussen staan. Ik dacht: ‘Maar ik ken die man.’ En toen keek ik nog eens en wist ik het: Kamagurka. Ik had hem nog nooit in een pak gezien, en ik moet zeggen: het maakte hem sexy, heel sexy.» (dvda)