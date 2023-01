Kaley Cuoco is zo ontzettend goed in ‘The Flight Attendant’ dat ze in één klap 12 seizoenen ‘The Big Bang Theory’ doet vergeten

Eerder al te zien op Streamz en vanaf vanavond ook op Play5: ‘The Flight Attendant’, een met lof overladen serie die de hallucinante avonturen volgt van stewardess Cassie Bowden. De losbandige thirtysomething (een gewéldige Kaley Cuoco) zuipt, feest en vogelt erop los, tot ze op een dag wakker wordt naast een dode miljonair. Onze Man was onmiddellijk verkocht en gaf de HBO-hit vier sterren.

Kaley Cuoco kreeg voor haar rol in de populaire sitcom ‘The Big Bang Theory’ de laatste seizoenen ongeveer één miljoen dollar per aflevering. Met seizoenen van 24 afleveringen tikt dat meer dan aardig aan en het leverde haar een vermogen op dat – afhankelijk van de bron – tussen de 50 en 150 miljoen dollar wordt geschat. Omdat je met zo’n bedrag op de bank moeilijk met een loodgieter of een werknemer in een hamburgertent thuis kunt komen, trouwde Cuoco ook nog eens de zoon van een miljardair. De kans dat ze ooit nog boterhammen met choco zal moeten eten is, kortom, zeer klein. Meer nog: als ze daar zin in zou hebben, zou Kaley de rest van haar leven, als een soort Tanja Dexters in het kwadraat, met een smartphone op schoot op een opblaasbare roze eenhoorn in het zwembad van haar miljardenvilla in de Hollywood Hills kunnen ronddobberen en af en toe na weer een dronken party iets snels en duurs in de prak rijden, maar Cuoco heeft een ander pad gekozen: zoals wel méér gefortuneerde actrices dezer dagen richtte ze een eigen productiemaatschappij op en nam ze zich, als een soort persoonlijk zijprojectje, kennelijk ook voor om de wereld eens te tonen wat ze als actrice écht in haar mars heeft.

Véél meer dan u na vijfhonderdduizend afleveringen ‘Big Bang Theory’, een serie waarvan wij nooit goed hebben begrepen wat er nu zo aan te lachen viel, had gedacht. In ‘The Flight Attendant’ is Cuoco zo ontzettend goed dat ze in één klap twaalf seizoenen Penny doet vergeten. Of toch bijna. Het personage waar ze gestalte aan geeft, is dan ook een absoluut geschenk: Cassie Bowden is een stewardess die er jarenlang maar wat op los heeft geleefd, sneller dan ze dacht de 30 is gepasseerd, zich er maar bij heeft neergelegd dat haar job lastig te combineren valt met een stabiel sociaal leven, laat staan iets wat op een gezin lijkt, en dan maar van de nood een deugd heeft gemaakt. Ze leeft uit haar taxfree Louis Vuitton-koffer, feest zoveel nachten aan flarden als ze kan en struikelt vrolijk van de ene beschonken onenightstand in de andere. De cabine, en vooral dan de met dure manskerels bevolkte eerste klasse, blijkt daarbij een rijk en makkelijk jachtterrein. Cassie lijkt zelf niet ontevreden met haar chaotische en zorgeloze leventje, ook al omdat ze mogelijk gepieker daaromtrent preventief in alcohol verdrinkt. Ze heeft, op de werkvloer en daarbuiten, namelijk ook een flink drankprobleem ontwikkeld: voor elke vodka of whisky die ze met een professionele smile voor een passagier uitschenkt, drinkt ze er zelf ook één. En, zoals dat wel vaker gaat, is ze de laatste die haar drankzucht als een probleem ervaart.

Tot het op een dag flink foutloopt en Cassie in een duur hotel in Bangkok haar scharrel voor één nacht, een mysterieuze miljonair die op haar vlucht zat, ’s morgens naast haar in bed aantreft met overgesneden keel. Omdat ze zich zelf niks kan herinneren, wist Cassie in een paniekerige bevlieging al haar sporen uit en haast ze zich naar het vliegtuig en weer terug naar New York in de hoop er nooit nog iets over te vernemen. Het duurt uiteraard niet lang voor zowel de FBI en allerlei duistere organisaties en spionagediensten haar op de hielen zitten, terwijl ze zelf óók op zoek gaat naar de killer van haar miljonair – om zichzelf vrij te pleiten, maar ook om te achterhalen wie hij werkelijk was en in welke duistere zaakjes hij verwikkeld was.

Mocht het allemaal wat druk klinken: er gebeurt niet alleen heel véél in ‘The Flight Attendant’, de serie snijdt ook nog eens met zo’n noodvaart door een plot vol turbulenties en verrassende luchtzakken dat wij – kan ook die vodka te veel geweest zijn – happend naar adem naar onze veiligheidsgordel grabbelden. Ook al omdat niet alleen het koortsige tempo, maar ook de frenetieke vorm – met zich vermenigvuldigende splitscreens, hallucinerende droomsequenties en een nerveuze jazzy score – de chaos in Cassies hoofd en de toenemende verwarring waaraan ze ten prooi valt, moet weerspiegelen. Laat u dat echter vooral niet afschrikken. Het resultaat is namelijk een gewaagde, maar meeslepende combinatie van een screwballcomedy op z’n Coen Brothers en een over the top moordmysterie, met een scheut camp en surrealisme, hier en daar ruimte voor heus en verrassend pakkend drama én een topcast die zich zelfs naast de verbluffende Cuoco moeiteloos staande houdt. Al blijft dit toch vooral háár reeks. We kunnen ons niet herinneren hoe lang het geleden het is dat we nog eens een topactrice zó spectaculair zagen openbloeien. Al moeten we daar meteen aan toevoegen dat we de carrière van Erika Van Tielen de laatste jaren niet meer van zeer nabij hebben gevolgd.

‘The Flight Attendant’ zagen we ergens treffend omschreven als een pulpromannetje dat je nog haastig meescharrelt op de luchthaven om in economy toch íéts te lezen te hebben en dat je, verbaasd over hoe góéd het is, in één ademloze ruk uitleest. Daar hebben wij – soms moet je deemoedig je eigen overbodigheid erkennen – niks aan toe te voegen. Behalve dan dat Cuoco al hardop aan een vervolg denkt. Of dat een goed idee is, zouden we niet durven zeggen, maar we kijken er wél naar uit.