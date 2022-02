Kamal Kharmach bedolven onder de groenten en meer onwaarschijnlijke verhalen die u vanavond niet mag missen op televisie

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘De Kasteelmoord’ (slot)

Beeld VTM

In de vierde en laatste aflevering van de docureeks over de moord op Stijn Saelens gaat het zogenaamde ‘proces van de eeuw’ van start in Brugge. De eerste procesdag eindigt met een nooit geziene coup de théatre: dokter Gyselbrecht bekent na vijf jaar stilzwijgen dat hij de opdracht heeft gegeven om zijn schoonzoon uit de weg te laten ruimen.

Om 21.50 op VTM

‘Winteruur’ met Herman De Croo

In het meest aangename slaapmutsje dat je op televisie vindt, is vanavond Herman De Croo te gast. Het Orakel van Brakel, in bijberoep de vader van de huidige premier en in zijn tijd allerminst een onaardig politicus, vindt in de geduldige Wim Helsen en eeuwig apathische Boris een dankbaar publiek.

Om 22.50 op Canvas

‘Andermans zaken’

Kamal Kharmach waagt zich op voor hem onbekend terrein en tracht een groente- en fruitwinkel uit het financiële slop te trekken. De twee hartsvriendinnen Leyla en Meryam openden vol goede moed hun winkel in Deurne, maar de klanten blijven weg. Kamal stelt vast dat er een massa spaargeld in de zaak is gestoken, en dat er elke maand nog extra geld nodig is om te kunnen overleven. Een onleefbare situatie dus. En dan blijkt ook de locatie veel minder interessant dan de dames zelf dachten.

Om 20.40 op Eén

‘Het verdriet van carnaval’

Na de glorieuze roes van de promilles rest enkel de hoofdpijn, de naar PFOS-smakende mond en de door sigarettenpeuken achtergelaten gaten in het kostuum. Terwijl heel Aalst uitzoekt wie nu weer in welk huis woont, brengt NPO 2 de vrolijke documentaire ‘Het verdriet van carnaval’ over de ziel van carnaval en over de leegte die het coronajaar in de carnavalwereld achterliet.

Om 20.29 op NPO 2

‘Juveline Justice’

Juvenile Justice Beeld Swann Studio/Netflix

Shim Eun-seok, net aangesteld als rechter in een jeugdrechtbank in Zuid-Korea, staat bekend om haar strenge vonnissen en haar beperkte begrip voor de misstappen van jonge misdadigers. Haar onorthodoxe aanpak laat dan ook meteen stof opwaaien, maar door de verhalen van de delinquenten in haar rechtszaal, over hun opvoeding en hun plek in de samenleving, begint ze te beseffen dat veel situaties niet zo zwart-wit zijn als ze altijd dacht. Een sociaal geëngageerde dramareeks dus, die moet bewijzen dat Koreaanse titels ook succes kunnen hebben als er geen zombies, bovennatuurlijke monsters of bloederige kinderspelletjes in te bekennen zijn.

Nu op Netflix