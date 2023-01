Kamal Kharmach slaagde er bij ‘1 jaar gratis’ zowaar in om een duf quizprogramma op te leuken

‘Geen paniek, er is niets mis met uw scherm’, stelde Kamal Kharmach kijkers gerust die in zijn plaats Thomas Vanderveken hadden verwacht, en die mogelijk van de weeromstuit hun televisie al te lijf waren gegaan met iets groots en zwaars.

Dat was relatief natuurlijk, want een beeldbuis waar een een twintig jaar oud programma ingebrand staat, komt volgens mij wel degelijk in aanmerking voor reparatie. De terugkeer van ‘1 jaar gratis’ twee jaar geleden was met andere woorden geen terugzien dat me tot verderreikende reacties wist te bewegen dan ‘Hé, daar heb je dàt programma weer’, maar in dagen van inflatie, krimpflatie, en een vroege pruimentijd, heb ik principieel niets tegen initiatieven die weerloze burgers een zakcentje in handen willen duwen.

Dat zakcentje betrof ook nu weer het jaarloon van de best boerende deelnemer. Welke dat was, kreeg je er alweer niet bij, maar per hoge uitzondering werd wel al het exacte bedrag meegedeeld: een fraaie 85.000 euro, het hoogste tot nog toe. Onder stormachtig applaus haalde Kharmach, die speciaal voor dit programma naar een logopedist was gestuurd maar daar niets aan had overgehouden, zijn drom deelnemers de studio in. Aan de baldadigheid van het publiek te horen was er buiten de publieksloge al stevig ingepilst, en aan de hoeveelheid spandoeken te zien die de studio gehaald hadden, kon je afleiden dat de fouilles aan de ingang van de VRT vooralsnog te wensen over laten. Het is wachten op de eerste die bengaals vuur meesmokkelt in z’n onderbroek.

Onder de deelnemers bevond zich ook een huisarts - ìk heb mijn verdachte al beet - maar voorts las het kandidatenbestand opnieuw als de vacaturepagina van Jobat: we zagen onder meer een digital marketeer, een content marketeer, een eigenaar van een crossfitcenter, en zelfs één der laatste imkers: een eeuwenoud ambacht waarin bijzaken altijd de hoofdmoot uitmaken. Eén iemand volgde een leadership-programma, wat ik ironisch vond, want volgen is wellicht het eerste wat de leaders van morgen afleren. Nog een ander outte zich als buschauffeur bij De Lijn, wat moedig was. ‘Hoe ben jij hier geraakt, je was toch op tijd?’, vroeg Kharmach inderdaad, eraan toevoegend dat een vaste lijn iets was waar hij slechts van kon dromen.

Met mijn scherm was dan wel niets mis, maar gaandeweg begon ik toch te twijfelen aan het feilloos functioneren van mijn kritische zin, want ik vond de toevoeging van Kamal Kharmach aan ‘1 jaar gratis’ zowaar een geslaagde poging tot opleuking van een al bij al duf quizprogramma, waarin puntengaring voor het overgrote deel neerkomt op juist gokken en de vragen vasthouden aan een niveau waarmee je niet snel gevaar loopt om stante pede ingelijfd te worden door de dichtstbijzijnde Mensa-afdeling. Wie met de tip ‘bittere warme drank’ nog altijd het antwoord schuldig blijft op ‘Welke Ghanese diplomaat was secretaris-generaal van de VN tussen 1997 en 2006?’ - een vraag die uitdrukkelijk gecategoriseerd stond als ‘moeilijk’ - oogst in mijn ideale wereld dan ook altijd meer hoongelach dan mededogen.

Als Kharmach zich vrolijk maakt om een kandidaat die om den brode fijne vleeswaren aan de man brengt, komt hij daar denk ik ook vlotter mee weg dan zijn voorganger, een keurige kerel in wie het naar mijn aanvoelen evenmin zou opkomen om het Nederlandse familiebedrijf Heineken te omschrijven als ‘de NV Paardenpis’. Ik zal Vanderveken daarvoor nooit met de nek aankijken, ook al was ik tijdens zijn voorzitterschap van ‘1 jaar gratis’ dan voortdurend aan een verregaande vorm van versjtering toe, want mensen die onder camerabegeleiding in stilte naar een schilderij kunnen zitten turen, hebben we ook nodig. Mogelijkerwijs meer dan ooit.

Het antwoord, uiteraard, was Boutros Boutros-Ghali.